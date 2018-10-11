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Синод Вселенского патриархата снял анафему с предстоятеля УПЦ (КП) Филарета и УАПЦ Макария
16:14 11.10.2018 |
Синод Вселенского Константинопольского патриархата снял анафему с предстоятелей Украинской православной церкви (Киевского патриархата) Филарета и Украинской автокефальной православной церкви Макария.
Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook спикер УПЦ (КП) Евстратий Зоря, передают Українськi Новини.
"Хорошие новости от Синода. Сразу из нескольких источников поступила информация о двух ожидаемых решениях Синода Вселенского патриархата: об удовлетворении апелляции Патриарха Филарета (а также апелляции митрополита Макария) и о признании незаконной аннексии Киевской Митрополии Русской Церковью в 1686 году", - сообщил он.
Данную информацию также подтвердила в соцсети Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады, уполномоченный Президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе и представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы (Украина - Россия - ОБСЕ) Ирина Геращенко.
Как сообщали Українськi Новини, 9 октября заседание Синода Вселенского Константинопольского патриархата, где может обсуждаться вопрос предоставления автокефалии Украинской православной церкви, началось в Стамбуле (Турция).
Ранее Президент Петр Порошенко заявил, что Синод Вселенского патриархата начал процедуру предоставления автокефалии УПЦ.
Позже, 7 сентября, Вселенский патриарх Варфоломей I назначил двух экзархов для подготовки предоставления томоса об автокефалии УПЦ.
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