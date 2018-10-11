Мечты о сатисфакции. О чем Кличко торгуется с Порошенко

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

В Украине есть несколько политиков, способных серьезно повлиять на результаты президентских выборов, даже если сами не будут на них баллотироваться. Среди таких политиков одним из первых, несомненно, является Виталий Кличко - киевский городской голова, председатель КГГА, лидер партии УДАР. Еще в сентябре он заявил, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на будущих президентских выборах, и объяснил это намерением сосредоточиться на исполнении обязанностей мэра столицы. "Будет нечестным скакать с одной должности на другую", - сказал он.

На данный момент Кличко еще не определился, кому из кандидатов на президентский пост подыгрывать. Да и вообще, подыгрывать ли кому-то. Кое-что о своих планах он рассказал на днях в интервью "Украинской правде". Ответы его были очень краткими, словно выдавленными сквозь зубы. Тем не менее из них все же можно сделать несколько выводов.

Прежде всего, Кличко уверен в том, что на очередных местных выборах в Киеве в 2020 г. он будет вновь избран мэром, а УДАР получит большинство в Киевраде. Кличко не считает, что для этого ему нужна будет поддержка каких-либо других политических сил. Однако его весьма интересует то, сколько депутатов он сможет завести в Верховную Раду на очередных парламентских выборах осенью 2019 г. "Если бы в парламенте не было 40 "штыков" наших партийцев, мне было бы очень трудно отстоять интересы нашего города перед президентом, перед Кабмином", - говорит он о роли нынешней группы УДАР в составе фракции БПП в парламенте.

Теоретически УДАР мог бы самостоятельно принять участие в парламентской гонке. В 2012 г., напомним, он занял третье место с результатом 14%. Кличко и сейчас сохраняет за собой такую опцию, но рассматривает и варианты объединения. Пока что он "однозначно" утверждает лишь то, что УДАР будет участвовать в парламентских выборах, а "в каком именно формате, пока сказать не могу".

Кличко допускает возможность объединения усилий с другими политическими силами, "которые близки к нам по взглядам", но "с кем конкретно - пока не готов рассказывать, мы ведем переговоры". Все же он уточнил, что не ведет таких переговоров с Юлией Тимошенко. Кроме того, он признался, что одна из сил, с которой такие переговоры ведутся, - это БПП, однако тут же подчеркнул: "Как политик я вынужден общаться с каждым политическим игроком". Тем самым он как бы дал понять, что БПП - не единственный и даже не приоритетный среди потенциальных партнеров, с которыми сейчас ведет переговоры УДАР.

Конечно, тут можно было бы сыронизировать, что сейчас вообще любые переговоры о будущих парламентских выборах имеют мало смысла, ибо все расклады могут поменяться весной после выборов президента. Но для Кличко, наоборот, как раз сейчас самое подходящее время обсуждать возможные совместные походы в Верховную Раду, потому что именно сейчас он может продать потенциальным партнерам свой уникальный ресурс - свою способность серьезно повлиять на результаты президентских выборов. После выборов президента этот ресурс, естественно, обесценится, а значит, условия возможных сделок станут гораздо менее выгодными для Кличко и его партии.

За более чем четыре года своего мэрства Кличко сохранил в Киеве удивительно высокий рейтинг, на котором не слишком сказались даже скандалы с отсутствием горячей воды. Для значительной части киевлян Кличко был однозначно прав, когда отобрал у Ахметова теплосети и вернул их городу, а "Нафтогаз", конечно же, был однозначно неправ, когда потребовал переписать на город долги киевлян перед Ахметовым за тепло и горячую воду, то есть Кличко в споре с "Нафтогазом" был, опять же, однозначно прав.

И вот этим своим рейтингом столичный мэр сейчас козыряет перед президентом. "А он что, баллотируется? - ответил Кличко на вопрос, будет ли он поддерживать Петра Порошенко на президентских выборах. - Мне об этом неизвестно. На эту тему мы с ним пока не говорили". В самом деле, о каком походе на президентские выборы может думать Порошенко, если он еще не договорился с Кличко. По крайней мере, так выходит по логике Кличко. И мэр, судя по всему, ждет, что президент обратится к нему с просьбой о помощи.

Цену своей поддержки Кличко уже сформулировал. Его гложет обида, что в марте 2014-го, когда они с Порошенко договорились и объявили об объединении усилий, Порошенко обещал ему отдать 50% списка на парламентских выборах, а по факту отдал только 30%. Теперь у Кличко появилась возможность требовать сатисфакции.

Именно сейчас, когда победа Порошенко на президентских выборах и близко не гарантирована, Кличко может задирать ценовую планку и добиваться возвращения к пропорции 50% на 50%. Это очень трудновыполнимое требование - хотя бы потому, что оно не оставляет места для других потенциальных участников объединения, таких как, например, "Народный фронт". К тому же Кличко хочет каких-то публичных гарантий, типа чтобы они с Порошенко провели совместный форум и Порошенко там подписался под договоренностью о дележе мест 50% на 50% в будущем объединенном списке "Солидарности" и УДАРа. Но для Порошенко такой формат вряд ли приемлем.

Впрочем, это не означает, что Порошенко и Кличко совсем уж обречены ни о чем не договориться, побить горшки и начать пакостить друг другу. Сейчас ведь только самое начало торгов. Другое дело, что Порошенко выгодно затягивать переговоры. Он может рассчитывать на то, что его рейтинг вырастет - причем прежде всего в Киеве. И тогда уже Кличко будет вынужден заявить о поддержке Порошенко, чтобы не растерять доверие киевлян.