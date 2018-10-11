Ползучее наступление: Что за село заняли ВСУ под Волновахой

Руслан Рудомський / Depo.ua

Пока украинское общество разрывалось между томосом об автокефалии УПЦ и взрывами на складах под Ичней, украинская армия на Донбассе заняла очередной населенный пункт, продвинувшись вперед более чем на километр.

10 октября утром пресс-центр штаба операции Объединенных сил сообщил о зачистке одного из населенных пунктов Волновахского района, расположенного в так называемой "серой зоне". Село, в котором до войны проживало 80 человек, в течение четырех лет войны оставалось пустым - местные жители уехали, а их дома боевики "ДНР" использовали для обстрелов украинских позиций.

Чтобы исключить нежелательные провокации, спецназовцы Объединенных сил провели спецоперацию по зачистке населенного пункта. Таким образом ВСУ продвинулись на 1200 метров вперед, разминировали подходы с украинской стороны и выставили секреты и заслоны со стороны оккупантов.

Сообщается также, что почти вся территория, где была проведена спецоперация, заминирована минами российского производства. В частности, УМН-2, запрещенными Женевской конвенцией противопехотными минами. Судя по характеру "расстановки мин", их закладывали профессиональные военные. Кроме мин бойцы ССО нашли в "серой зоне" российские сухпайки, где были указаны города изготовления - Пермь и Москва, а также остатки боеприпасов Вооруженных сил РФ с затертыми маркировками.

И хоть название населенного пункта официально не сообщается, неофициально люди пишут, что речь идет о селе Викторовка Волновахского района, которое находится посреди степи прямо на линии разграничения. Однако до войны Викторовку населяли всего 20 жителей, поэтому есть сомнения относительно освобождения именно этого села.

Вместе с тем, из всех сел Волновахского района, которые находятся на линии разграничения, порядка 80 жителей до войны имело только село Белая Каменка Бойковского (ранее Тельмановского) района, которое временно включено в состав Волновахского района.

Это село известно тем, что 13 октября 2014 года вблизи него при возвращении разведки подорвались на фугасе и погибли бойцы 19-го батальона территориальной обороны: старшие лейтенанты Григорий Береговенко, Глеб Григораш, солдаты Дмитрий Котешевский и Владимир Бабич.

Кстати, в начале года Depo.ua писал о Белой Каменке как об одном из сел, которое в течение 2018 года может вернуться под контроль Киева.

В частности, мы писали, что украинская армия контролирует доминирующую в этом районе высоту 209.6 рядом с Новоласпой, отбитой у рашистов 10 августа 2015 года в результате блестящей спецоперации 72-й ОМБр, 41-го ОМПБ и ДУК ПС. Собственно, тогда украинцы полностью выбили террористов из обоих сел - Новоласпы и Белой Каменки, но геополитическая ситуация не позволяла оставить их под своим контролем - пришлось оставить занятые деревни, ограничившись только высотой и опорными пунктами в поле, улучшив тем самым свое стратегическое положение.

Сейчас же, судя по всему, ситуация изменилась, ведь пресс-центр ООС сообщает, что планируется полное разминирование данного населенного пункта. Итак, в этот раз оставлять Белую Каменку никто не собирается. И это, действительно, очень интересный момент.

Как известно, после "Минска-2" украинские войска и пророссийские террористические отряды построили линию обороны с максимальным использованием рельефа местности. На юге Донецкой области, от Павлополя до Грантитного, линия прошла по реке Кальмиус. А вот начиная от Гранитного и дальше на север линия фронта отклоняется на запад от реки, что делало подконтрольное террористам село Белая Каменка уязвимыми со стороны Вооруженных сил Украины.

Теперь же после того, как Белую Каменку заняли Вооруженные силы Украины, линия фронта автоматически двинулась на восток - к реке. Что это даст? Как минимум, жители соседней Старогнатовки, которые страдают от обстрелов боевиков, будут теперь спать спокойнее. А как максимум - силы ООС получат новый плацдарм для подготовки дальнейшего наступления на восток.

Но есть еще один важный момент. По факту Белая Каменка (как и соседняя Новоласпа) хоть и находится посреди линии разграничения, но в перечень населенных пунктов так называемой "серой зоны" она не входит, а согласно "Минску-2" полностью должна контролироваться боевиками "ДНР". Таким образом, заняв село, силы ООС создали интересный прецедент, который требует более детального изучения. Видимо, именно по этой причине и не озвучили до сих пор название освобожденного села, хотя во всех предыдущих случаях это делалось сразу же.

Интересной также является и позиция террористов. Вместо того, чтобы кричать #зрада и обвинять Украину в нарушении Минских соглашений, они отрицают освобождение украинскими войсками населенного пункта.

Как бы там не было, а информация об освобождении села есть, и она - из официальных источников. Другое дело, что это может быть совсем не Белая Каменка, как мы предположили. Но это уже точно будет известно чуть позже, ведь рано или поздно пресс-центру ООС придется озвучить название деоккупированного села.