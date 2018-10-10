На удар по доллару не хватило гривны — у банков мало денег

Елена Лысенко / UBR.ua

Активная валютная торговля 10 октября не изменила курсовые значения доллара. Межбанк закрылся на том же уровне, что и днем ранее - 28,01-28,04 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Хотя в течение дня котировки раскачивали достаточно активно.

«Торги стартовали в диапазоне 28,01-28,05 грн/$. После этого курс просел в диапазон 27,98-27,99 грн/$, откуда развернулся вверх. Торговая сессия завершилась в диапазоне 28,01-28,04 грн/$», - рассказал начальник управления дилинговых операций банка «Пивденный» Олег Ропяк.

Серьезно на рынок повлиял американский праздника 8 октября (День Колумба), из-за которого валютная выручка понедельника зашла украинским экспортерам с опозданием на один день.

«На курсовые тренды повлияли рост валютного предложения за счет обязательных продаж за два дня вследствие несимметричной рабочей недели в Украине и США. А также крайне ограниченного гривневого ресурса у банков, что вынудило ряд банков продавать валюту с позиции для выполнения нормативов. Остатки на корсчетах снизились до 9-месячного минимума», - прокомментировал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Остатки банков на корсчетах в НБУ уменьшились на 3,3 млрд. грн (до 38,2 млрд. грн.), а объем ликвидности, мобилизованной регулятором через депозитные сертификаты, вырос на 4,9 млрд. грн. (до 32,8 млрд. грн.).

Движение гривневой массы объяснили календарными причинами. «К 10 числу завершился период резервирования, и регулятор, видя какие объем гривневого ресурса могут высвободиться, провел крупное размещение своих депосертификатов. Нормальный подход и привычный инструмент», - считает Юрий Гриненко.

Вечернее подорожание доллара связано с игрой импортеров. Многие придерживали заявки и не брали валюту с утра в надежде на более низкий валютный курс. Как только покупатели гурьбой появились на торгах - курс доллара приподнялась.

«Спрос минимизировался в ожидании дальнейшего снижения курса доллара, что мотивировало НБУ к участию в торгах с выкупом излишков предложения по цене 27,99 грн./$, ставшей ориентиром для локального курсового дна», - отметил Куринной.

Наличный же рынок мало реагировал на все эти события. Уменьшилась лишь минимальная цена доллара на продаже людям: на 3 копейки - до 28,04 грн./$ (Львов Банк). А средние расценки остались в том коридоре, что и днем ранее - 28,15-28,25 грн./$. Их придерживались ОТП Банк, Укрэксимбанк, Пиреус Банк, Приватбанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ, УкрСиббанк, Ощадбанк, Укргазбанк. Самый дорогой доллар подешевел на 5 копеек и сегодня стоил населению 28,30 грн./$ (Правэкс-банк).

После сегодняшних торгов у финансистов осталось двоякое впечатление. Так что они давали неоднозначные прогнозы на будущее.

«Ситуация пока неопределенная. Курс пока не выбрал направление движения. Ждем либо прорыва вниз к диапазону 28,0 грн/$, либо движения от этого уровня вверх», - сказал Олег Ропяк.

Юрий Гриненко ждет 11 октября открытия межбанка в рамках 28,0-28,05 грн./$, а Олег Куринной закладывает на торговый день коридор 28,0-28,10 грн./$.