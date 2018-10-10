Выстрел себе в ногу: Зачем Гриценко превращает себя в «агента Кремля»

Юрій Васильченко / Depo.ua

Бывшего министра обороны погубит не параллельное баллотирование в президенты львовского мэра Садового, а потеря реальности.

В понедельник в эфире "Свободы слова" на ICTV Анатолий Гриценко повторил уже традиционные мантры о наличии мирного плана по Донбассу, который лежит на столах у Порошенко, Путина, Макрона, Трампа и Меркель. Раньше полковник не уточнял сути этого плана, не называл и имен разработчиков. Только говорил, что он был в их числе.

В понедельник Анатолий Степанович приоткрыл завесу тайны: "Не дожидаясь, пока будет инаугурация и получения должности, еще с ноября прошлого года в формате непубличной рабочей группы, которая представляет Украину, Россию, ее вменяемую часть, у которой есть выход на Путина, Европейский Союз и Америку, мы подготовили свой вариант мирного плана". Почему он не реализуется? Ответ Гриценко: зарубежные партнеры будут ждать завершения не только президентских, но и парламентских выборов в Украине.

Будущий кандидат в президенты обвинил в нежелании мира Путина и "недоговороспособность украинской власти, которая не держит слово и не выполняет то, что подписывает, во всех сферах и со всеми". "Нынешней власти осталось времени до мая месяца, а длительность реализации этого мирного плана предусматривает, что делать это будет новая властная команда", - заверил политик.

Его слова возмутили очень многих. "Плохие новости. Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко заявил в прямом эфире, что он провел переговоры с гражданами РФ, которые имеют прямой контакт с Путиным, и вместе с ними разработал "мирный план", который был подан Путину", - прокомментировал блогер Alex Noinets. "Я в шоке уже 2 дня, - пишет другой известный блогер Мирослав Гай. - Анатолий Гриценко, кандидат в президенты Украины, заявил, что с ноября 2017 года работал в непубличной, читай тайной группе, в которую входили "адекватные" россияне, вхожие к Путину. Эта группа разработала, вчитайтесь - "Мирный План". Данный документ они передали, со слов Гриценко - Путину. Я считаю, что этим действиям должна дать оценку Служба Безопасности, юристы и общественность". Ведь, "Гриценко уже ведет переговоры со страной агрессором, и разработал с "адекватными" россиянами из команды Путина план капитуляции. Потому что мирный план Путин мог принять только при отказе Украины от НАТО и ЕС, ведь это записано в Военной доктрине РФ, как одни из главных внешних угроз. Таким образом, либо Путин, либо Гриценко решили пойти на сдачу национальных интересов своих государств, и что-то подсказывает мне, что это не Путин".

Штаб кандидата, ожидаемо, обвинит в нападках на него "порохоботов". Впрочем, можно прогнозировать, что слова о российских разработчиках мирного плана возьмут на вооружение все. Отныне Гриценко рискует превратиться в парию у политической элиты. Ведь, фактически, один из рейтинговых участников президентских выборов утверждает, что с нынешней властью Путин не будет договариваться, а, возможно, будет договариваться с другой. Лояльной к России? Гриценко прямо не заявляет, что такой властью планирует быть он. Однако, какой полковник не мечтает стать генералом.

Никто из представителей Запада никогда не говорил, что о мире на Донбассе будут говорить только после смены власти на Банковой. Более того, из Вашингтона и других западных столиц неоднократно звучали слова поддержки действий Киева, а вопрос о миротворческой миссии на Донбассе был вынесен на уровень ООН. Единственный фактор, который не дает реализовать эту миссию, нежелание Путина.

За последние годы было уже много "мирных планов" - один неадекватнее другого. Известен план экс-депутата Андрея Артеменко, в котором предлагалось отдать Крым в аренду России на 50 или 100 лет и снять с нее санкции в обмен на завершение войны. Был еще "план Пинчука": временно "забыть" об аннексированном Крыме, провести выборы в ОРДЛО и отказаться от планов по членству в ЕС и НАТО. Были кое в чем похожие планы французского дипломата Мореля, экс-главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и "лица с бигбордов" - нардепа Сергея Таруты. Эти планы предусматривают проведение выборов в ОРДЛО, то есть, легитимизацию представителей оккупированных территорий, обретение этими территориями особо статуса. В то же время контроль Украины над границей откладывается на потом. Поэтому все эти планы украинская власть отвергла.

Были кажется еще планы по замене вожаков ОРДЛО на Рината Ахметова и Юрия Бойко, то есть, на людей, с которыми Киев мог бы вести переговоры. Впрочем, и эти планы являются ничем иным, как капитуляцией, поскольку основной вопрос, который должен быть решен - безоговорочное выведение российских войск из оккупированной территории Крыма и Донбасса. Все остальное - от лукавого.

Отныне к господину Гриценко у общества должно быть только два вопроса: что написано в разрекламированном ним "мирном плане", в деталях, и с кем именно он разрабатывал данный план. Поименно. Что это за россияне, к которым прислушивается Путин. И кто из западных политиков позволяет себе решать судьбу Украины вместо самой Украины. Ответит ли Гриценко на эти вопросы сам, или же на допросе в СБУ - это уже формальность. Пока же он напоминает человека, который сам себе выстрелил в ногу.