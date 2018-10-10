Рост цен производителей в Украине в сентябре замедлился до 1,2% – Госстат

Цены в промышленности Украины в сентябре 2018 года повысились на 1,2% после роста на 1,3% в августе и 1,6% в июле, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в среду.

В годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) по итогам сентября рост цен также замедлился – до 18,9% с 19,3% по итогам августа.

Госстат уточняет, что в пределах Украины промышленные цены в сентябре повысились на 0,9%, при поставках за пределы страны – на 2,3%. В годовом измерении рост составил соответственно 20,2% и 11,2%.

С начала текущего года цены производителей в Украине повысились на 12,4%, в том числе в пределах страны – на 14,3%, за ее пределы – на 5%.

Как сообщалось, рост цен производителей в 2017 году замедлился до 16,5% с 35,7% по итогам 2016 года и до 25,4% по итогам 2015 года.

Инфляция в Украине в 2017 году ускорилась до 13,7% с 12,4% в 2016 году. За сентябрь 2018 года она составила 1,9%, с начала года – 5,6%, а в годовом измерении замедлилась до 8,9%.



Изменение цен производителей промышленной продукции в сентябре 2018 года¹, %

сентябрь 2018 августу 2018 сентябрь 2018 к декабрю 2017 сентябрь2018 к сентябрю2017 январь-сентябрь 2018 к январю-сентябрю 2017 Промышленность всего 101,2 112,4 118,9 118,0 Добывающая промышленность и разработка карьеров 102,0 102,2 117,7 119,4 Добыча каменного угля 100,2 105,7 115,6 127,0 Добыча сырой нефти и природного газа 103,1 108,1 116,0 113,3 Добыча металлических руд 101,9 93,1 117,5 116,5 Перерабатывающая промышленность 101,8 107,7 113,5 114,3 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 100,2 106,1 109,2 110,0 производство мяса и мясных продуктов 103,2 101,1 102,8 115,1 производство молочных продуктов 102,3 104,6 112,8 113,4 производство хлеба и хлебобулочных изделий 102,5 110,4 116,7 114,4 производство сахара 95,9 96,3 83,8 83,3 производство напитков 100,3 110,8 112,8 116,6 Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов 101,0 105,6 108,7 110,8 Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность 101,6 109,1 113,2 112,6 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 103,3 102,2 124,4 123,6 Производство химических веществ и химической продукции 101,0 105,8 113,6 111,0 Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 100,5 109,2 112,1 111,9 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 100,8 110,2 112,6 112,5 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования 101,6 108,4 116,8 119,8 Машиностроение 100,9 111,8 115,7 116,9 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 100,8 108,0 110,4 109,3 Производство электрооборудования 100,2 112,2 119,3 125,7 Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам 100,5 108,3 110,8 111,6 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств 101,7 116,8 119,5 118,4 Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 99,4 129,5 133,9 127,2 Товары промежуточного потребления 101,4 106,6 115,8 117,4 Инвестиционные товары 101,5 111,5 114,7 115,4 Потребительские товары краткосрочного пользования 102,2 105,5 108,7 109,5 Потребительские товары длительного пользования 102,4 106,5 110,5 110,6 Энергия 100,4 121,7 128,7 124,7

¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и зоны проведения ООС.

Данные: Госстат