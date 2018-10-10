Рост цен производителей в Украине в сентябре замедлился до 1,2% – Госстат

В годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) по итогам сентября рост цен также замедлился – до 18,9% с 19,3% по итогам августа.
Госстат уточняет, что в пределах Украины промышленные цены в сентябре повысились на 0,9%, при поставках за пределы страны – на 2,3%. В годовом измерении рост составил соответственно 20,2% и 11,2%.
С начала текущего года цены производителей в Украине повысились на 12,4%, в том числе в пределах страны – на 14,3%, за ее пределы – на 5%.
Как сообщалось, рост цен производителей в 2017 году замедлился до 16,5% с 35,7% по итогам 2016 года и до 25,4% по итогам 2015 года.
Инфляция в Украине в 2017 году ускорилась до 13,7% с 12,4% в 2016 году. За сентябрь 2018 года она составила 1,9%, с начала года – 5,6%, а в годовом измерении замедлилась до 8,9%.
Изменение цен производителей промышленной продукции в сентябре 2018 года¹, %
|сентябрь 2018 августу 2018
|сентябрь 2018 к декабрю 2017
|сентябрь2018 к сентябрю2017
|январь-сентябрь 2018 к январю-сентябрю 2017
|Промышленность всего
|101,2
|112,4
|118,9
|118,0
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|102,0
|102,2
|117,7
|119,4
|Добыча каменного угля
|100,2
|105,7
|115,6
|127,0
|Добыча сырой нефти и природного газа
|103,1
|108,1
|116,0
|113,3
|Добыча металлических руд
|101,9
|93,1
|117,5
|116,5
|Перерабатывающая промышленность
|101,8
|107,7
|113,5
|114,3
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|100,2
|106,1
|109,2
|110,0
|производство мяса и мясных продуктов
|103,2
|101,1
|102,8
|115,1
|производство молочных продуктов
|102,3
|104,6
|112,8
|113,4
|производство хлеба и хлебобулочных изделий
|102,5
|110,4
|116,7
|114,4
|производство сахара
|95,9
|96,3
|83,8
|83,3
|производство напитков
|100,3
|110,8
|112,8
|116,6
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов
|101,0
|105,6
|108,7
|110,8
|Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|101,6
|109,1
|113,2
|112,6
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|103,3
|102,2
|124,4
|123,6
|Производство химических веществ и химической продукции
|101,0
|105,8
|113,6
|111,0
|Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов
|100,5
|109,2
|112,1
|111,9
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|100,8
|110,2
|112,6
|112,5
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования
|101,6
|108,4
|116,8
|119,8
|Машиностроение
|100,9
|111,8
|115,7
|116,9
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|100,8
|108,0
|110,4
|109,3
|Производство электрооборудования
|100,2
|112,2
|119,3
|125,7
|Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам
|100,5
|108,3
|110,8
|111,6
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств
|101,7
|116,8
|119,5
|118,4
|Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|99,4
|129,5
|133,9
|127,2
|Товары промежуточного потребления
|101,4
|106,6
|115,8
|117,4
|Инвестиционные товары
|101,5
|111,5
|114,7
|115,4
|Потребительские товары краткосрочного пользования
|102,2
|105,5
|108,7
|109,5
|Потребительские товары длительного пользования
|102,4
|106,5
|110,5
|110,6
|Энергия
|100,4
|121,7
|128,7
|124,7
¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и зоны проведения ООС.
Данные: Госстат