Бардак в пятой колонне. Как Новинский и Захарченко будут отбирать голоса у Рабиновича и Бойко

Олег ПОЛИЩУК / Деловая столица

В минувший уикенд одиозный "миротворец" Виктор Медведчук не просто в очередной раз отметился в Москве, но сделал это с максимальным пиар-эффектом. Он более часа без каких-либо помех разглагольствовал на тему "дружбы Украины с Россией" в субботнем эфире пропагандистского ток-шоу "Право знать" московского телеканала ТВЦ, выложив свежие порции полуправды и откровенной лжи. Впрочем, на подобное можно было бы не обращать особого внимания, ведь ничего радикально нового Медведчук не сказал, если бы не два показательных момента.

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08.10.18 Метаморфозы кума. Как Медведчуку позволили побыть маленьким Путиным

Нам с вами, дорогие соотечественники, Медведчук обозначил рамки приличия. А также указал место в собственной стране.



Во-первых, путинский кум был представлен на российском телевидении не только как руководитель всем опостылевшего "Украинского выбора", но и как лидер электорально перспективной партии "За життя" (формальное главенство в данном политпроекте пока принадлежит Вадиму Рабиновичу). А во-вторых, сам факт использования "неприкосновенного информзапаса", то есть российских пропагандистов для собственных агитационных нужд по преимущественно внутриукраинской предвыборной повестке дня, свидетельствовал о том, что конкуренция среди прокремлевских сил в Украине достигла своего апогея. А целевой аудиторией сольного шоу Медведчука были, похоже, не столько российские телезрители, сколько украинская "продвинутая вата", пользующаяся YouTube и спутниковыми антеннами.

Три московских тезиса Медведчука

Собственно говоря, главных медведчуковских месседжей, транслируемых посредством телекамер московского ТВЦ, было всего три. Первый - это подхваченное украинскими СМИ едва ли не как сенсация его мнение о том, что он не считает Россию страной-агрессором. Хотя очень трудно было ждать от кума Путина чего-то иного, новым поворотом стало бы обратное умозаключение, но этого ожидаемо не произошло.

Второй посыл был абсолютно лживым: якобы половина украинцев без ума от "русского мира", что легко разбивается любой актуальной социологией, да и чисто на бытовом уровне всем доподлинно известно, кого и почему в Украине именуют сугубо русским емким понятием "х@йло", давно ставшим общемировым мемом. Впрочем, акцент на "русскомирской половине" новоявленного лидера партии "За життя" был, видимо, обязательной программой демонстрации его и соратников безусловного верноподданства кремлевскому хозяину, не более того.

Ну а третий медведчуковский тезис о желании 70% наших сограждан достижения в Украине мира являлся типичной полуправдой. Ведь на что именно готовы пойти украинцы для прекращения войны на Донбассе, Медведчук уточнить забыл, так что по умолчанию получился как бы "мир" исключительно на путинских условиях, с чем могут согласиться разве что законченные жертвы российского зомбоящика. Однако об этом чуть позже, сначала стоит ответить на вопрос, почему затяжной телемонолог Медведчука вышел в свет за поребриком именно сейчас.

Толкотня в пятой колонне Кремля

Выглядит так, что ключевой целью расширенного выступления "жизнелюба"-неофита в московском эфире было застолбить за собой лидерство в том украинском сегменте, который совершенно не стесняется своего статуса "руки Москвы". А тут в последнее время наблюдается настоящая толкотня, где парламентская партия "Оппоблок" выступает в пророссийской нише хоть и самым весомым и респектабельным, но далеко не единственным конкурентом дуэту Медведчука-Рабиновича.

И дело здесь не только в отколовшемся от партии "За життя" абсолютно по неидеологическим причинам нардепе-русофиле Евгении Мураеве. Последний во главе нового плагиат-проекта "Наши" призван мобилизовать тот радикально ватный электорат, для которого риторика Рабиновича или Бойко выглядит излишне "проукраинской". Ну а полный список желающих полакомиться украинской ватой на выборах-2019 действительно становится длинным. И все они как проклятые талдычат об одном и том же - о мире на Донбассе на условиях полнейшей капитуляции перед Россией-матушкой.

Кроме "За життя" и "Оппоблока", которые, скорее всего, пойдут на выборы разными пятыми колоннами Москвы (высказанное публично согласие на призыв Рабиновича объединить усилия от одного из лидеров ОБ Сергея Левочкина пока повисло в воздухе, без каких-либо дальнейших движений в этом направлении), особо выделяется "православный аппендикс" в виде нардепа-олигарха Вадима Новинского, намедни официально возглавившего свое карманное и созданное еще полгода назад движение "Партия мира".

На том же электоральном поле топчутся недовольные люстрацией бывшие донецкие работники экс-милиции из партии "Разумная сила". Ее доселе мало кому известные лидеры Александр Соловьев и Александр Савченко, за чьими спинами плотно маячит тень сбежавшего в Москву главы МВД времен режима Януковича Виталия Захарченко, с началом осени развернули небывалую активность. То они в рамках "прямых народных переговоров" повезли в оккупированный Луганск "народную декларацию о мире с требованиями к властям и всем сторонам конфликта прекратить боевые действия", тут же подписав ее на луганском ж/д вокзале с некой "инициативной группой мирных жителей и общественных деятелей". То уже в Киеве демонстрировали подписи украинцев под вышеупомянутой декларацией, которых якобы собрали уже более 100 тыс. Одним словом, дележ "мирного" электорального пирога явно вступил в бурную фазу.

Потолок возможностей капитулянтов

Почему пророссийские "миротворцы" стали появляться как грибы после дождя, объяснил тот же Медведчук в эфире ТВЦ: главное, чего ждут украинцы в своем абсолютном большинстве от выборов-2019, так это долгожданного наступления мира. Действительно, по всем социологическим замерам количество подобных ответов респондентов колеблется в районе 60-70%, так что, на первый взгляд, коридор электорального потенциала для всяческих "инициаторов мира" реально широк. Но при более подробном изучении вопроса все становится на свои места - потолком возможностей для всех неприкрыто пророссийских политических проектов в современной Украине является цифра до 20% украинских избирателей, собрать которых в одну кошелку никто не сможет.

Например, на протяжении последних трех лет детально исследует настроения украинцев в отношении прекращения войны на Донбассе фонд "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова. Так вот, после нескольких волн тематических соцопросов общая картина остается стабильной: в октябре 2015 г. с предложенным социологами тезисом "Мир - любой ценой, надо соглашаться на любые компромиссы, с кем угодно и о чем угодно" согласились 20,7% опрошенных, в мае 2016 г. -22,5%, в июне 2017 г. -17,9%, в мае 2018 г. - 19,7%.

Зато на более конкретный вопрос, какое решение следует принять, чтобы на Донбассе установился мир, ответы этого года распределились следующим образом (можно было выбрать не более трех вариантов): за предоставление русскому языку статуса второго государственного ратуют лишь 6,5% респондентов, за отказ от перспективы членства в НАТО и закрепление в Конституции нейтрального статуса Украины - 6,6%, за амнистию всем тем, кто принимал участие в боевых действиях на Донбассе, - 7,2%, за введение в Украине федеративного устройства -8,7%, за отделение от Украины территорий, занятых так называемыми ДНР и ЛНР, - 9,8%.

Также 12,9% поддержали предложение предоставить "народным республикам" особый статус в пределах Украины, 13% - провести выборы на территориях ОРДЛО, а 14,2% считают, что восстановить контроль Украины над ними удастся только военной силой. Зато наибольшее число приверженцев получили два ответа - успешное восстановление нормальной жизни на территориях Донбасса, контролируемых Украиной, (30,6%) и принуждение России к прекращению вмешательства в конфликт на Донбассе путем усиления международных санкций и давления международных структур на Кремль (32%).

Наконец, к идее введения в ОРДЛО миротворческого контингента ООН в мае 2018 г. относились положительно 60,6% украинцев (год до этого таких было 60,2%, в мае 2016-го - 58%, в октябре 2015-го - 52,7%). Так что приведенные цифры говорят сами за себя. Однако Медведчук, Рабинович, Бойко, Новинский и прочие "путиноцентристы" об этом предпочитают молчать.

Размножение пророссийских политпроектов в Украине может означать еще и то, что Кремль управляет своими пятыми колоннами отнюдь не так умело, как это иногда представляется.