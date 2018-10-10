МВФ ожидает в 5-летней перспективе снижение уровня совокупного госдолга Украины до 53% ВВП

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует снижение уровня совокупного государственного (прямого) и гарантированного долга Украины до 53% ВВП к концу 2023 года, соответствующий прогноз приведен в докладе организации Fiscal monitor.

По расчетам МВФ, в 2018 году госдолг страны составит 70,5% ВВП, в будущем году - 68,8% ВВП, в 2020 году - 64,4% ВВП, в 2021 году - 60,4% ВВП, в 2022 году - 56,4%.

Кроме того, Фонд прогнозирует рост дефицита консолидированного бюджета Украины в ближайшие два года. По оценкам МВФ, дефицит бюджета в этом году составит 2,5% ВВП, в 2019 году - 2,6% ВВП, затем ожидается сокращение до 2,3% ВВП в 2020 году, до 2,2% ВВП в 2021 году, до 2,2% ВВП в 2022 году и до 2,1% ВВП в 2023 году.

Поступления в консолидированный бюджет в 2018 году МВФ оценивает в 40,5% ВВП при расходах 43% ВВП. Прогноз на 2019 год предполагает рост и бюджетных доходов до 40,7% ВВП и одновременно расходов до 43,3% ВВП, на 2020 год - снижение до 40,2% ВВП и 42,5% ВВП соответственно, на 2021 год - до 39,8% ВВП и 42,1% ВВП соответственно, на 2022 год - до 39,6% ВВП и 41,7% ВВП соответственно, после чего, в 2023 году ожидается незначительное повышение - доходов - до 39,8% ВВП, расходов - до 41,8% ВВП.

Как сообщалось, Минфин прогнозирует рост предельного размера гарантированного государством долга к концу 2018 года до 747,6 млрд грн с 579,4 млрд грн, предусмотренных в госбюджете на 2017 год.

Предельный размер государственного долга, как ожидается, к концу 2018 года не превысит 1,999 трлн грн, тогда как по итогам 2017 года предполагаемый размер госдолга не должен превысить 1,824 трлн грн.

По оценкам Минфина, госдолг к концу 2018-го не должен превысить 2,756 трлн грн.

Соотношение совокупного государственного (прямого) и гарантированного долга к ВВП за 2017 год снизилось до 71,8% с 80,9%, в том числе прямой долг сократился до 61,5% с 69,2% ВВП, гарантированный - до 10,3% с 11,7% ВВП.