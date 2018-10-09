9 октября стало большим разочарованием для продавцов безналичной валюты

Елена Лысенко / UBR.ua

Курс доллара на межбанке упал на 7 копеек, и остановился на уровне 28,02-28,04 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Все, кто запасался СКВ в расчете на сегодняшние продажи сильно потеряли.

Надежды на спекулятивные заработки были, причем у многих. Ведь в теории во вторник ожидался валютный дефицит и котировки должны были идти вверх: 8 октября в США из-за выходного (американцы отмечали День Колумба) не работали банки, и у нашего бизнеса не ходили долларовые платежи, потому 9 числа на межбанк не поступили обязательные 50% выручки экспортеров. Продавались лишь старые запасы бизнеса и валютная позиция банков - все то, что накопили впрок, чтобы подороже продать. И как в итоге выяснилось, накопили и выбросили на рынок куда больше, чем ему требовалось.

«Именно поэтому курс доллара не вырос, а откатился вниз. Участники рынка переоценили его потребности, просчитались», - отметил Гриненко.

Валюты было настолько много, что ее избыток вышел скупать Нацбанк. Делал приобретения в рамках 28,07-28,0740 грн./$, и взял, по разным оценкам, до $10 млн. Так как регулятор заранее видит все заявки участников торгов, он мог заранее предсказать курсовую динамику и спланировать свое появление в анонимном функционале Matching.

«Курсовая динамика сегодняшнего дня стала отражением утренних ожиданий роста спроса, которые не оправдались, что в сочетании со значительным сокращением гривневого ресурса в банках привело к обратной ситуации превышения предложения над спросом и соответствующему проседанию котировок», - прокомментировал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Он уточнил, что остатки банков на корсчетах в НБУ сегодня уменьшились на 6,9 млрд. грн (до 41,5 млрд. грн.), а объем ликвидности, мобилизованной регулятором через депозитные сертификаты, вырос на 6,3 млрд. грн. (до 27,9 млрд. грн.). Кстати, финансисты все чаще начали отмечать активизацию Нацбанка в части связывания гривневой ликвидности. Оно стало мощным инструментом для регулирования валютных торгов.

Совсем не изменились долларовые расценки на наличном рынке. Как и вчера, самый дешевый бакс люди могли купить по 28,07 грн./$ (Юнекс Банк), а средний ценовой диапазон остался в рамках 28,15-28,25 грн./$. В нем работало большинство структур: Приватбанк, Сбербанк, Креди Агриколь, Укрэксимбанк, Кредобанк, Альфа Банк, ОТП Банк, Проминвестбанк, Ощадбанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль. По максимальной стоимости традиционно продавал Правэкс-банк - 28,35 грн./$. При этом выкуп валюты у людей происходил в рамках 27,80-28,12 грн./$.

В ближайшее время финансисты не ждут раскачки наличных курсов, продолжая отмечать отсутствие валютного спроса со стороны населения.

На безналичном же рынке назревает поворотный момент. «Похоже, на днях состоится тест нижней границы сложившегося торгового диапазона в районе 28,0 грн/$. Если он окажется удачным, то откроется дорога к области 27,80 грн/$, если нет, то курс поднимется к верхней границе 28,20-28,30 грн/$», - спрогнозировал начальник управления дилинговых операций банка «Пивденный» Олег Ропяк.

Завтрашние торги, по оценке Юрия Гриненко, будут открываться в рамках 28,02-28,05 грн./$. «Более глубокое укрепление гривны будет сдерживаться спросом на доллар, объем которого будет подрастать по мере снижения валютных котировок», - сказал он UBR.ua.

Олег Куринной спрогнозировал на завтра более широкий диапазон колебаний - в рамках 28,0-28,10 грн./$.