Финансовые новости
- |
- 09.10.18
- |
- 23:51
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Инфляция в Украине в сентябре подскочила до 1,9%, в годовом измерении замедлилась до 8,9% - Госстат
20:43 09.10.2018 |
Потребительские цены в Украине после снижения на 0,7% в июле и стабильности в августе в сентябре повысились на 1,9%, а с начала года их рост составил 5,6%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) во вторник.
По данным ведомства, в годовом измерении (сентябрь-2018 к сентябрю-2017) инфляция немного замедлилась - до 8,9% по сравнению с 9% по итогам августа.
Базовая инфляция в сентябре-2018 также составила 1,9% после 0,1% в августе, а по итогам девяти месяцев она достигла 5,5%. В годовом измерении базовая инфляция осталась на уровне 8,7%.
Как сообщает статведомство, на потребительском рынке в сентябре по сравнению с августом 2018 года цены на продукты питания и безалкогольные напитки повысились на 1,6%. Наиболее (на 14,1%) подорожали яйца. На 3,3-1,4% выросли цены на хлеб, сало, продукты переработки зерновых, мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты, макаронные изделия, рис, масло. Одновременно на 2,9-0,2% подешевели фрукты, овощи, сахар.
В то же время алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 0,8%, в т.ч. табачные изделия - на 1,1%, алкогольные напитки - на 0,4%.
Одежда и обувь подорожали на 8,6%, соответственно, обувь - на 9,9%, одежда - на 7,9%.
Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,2% произошел главным образом за счет повышения тарифов на водоснабжение на 1,1% и канализацию - на 09,%.
Повышение цен на транспорт в целом на 2,8% в основном произошло за счет подорожания топлива и масел - на 5,4%.
В сфере связи цены выросли на 2,1%, что связано с подорожанием почтовых услуг на 28%.
Услуги образования выросли на 10%, в т.ч. среднего - на 16%, высшего - на 12,6%.
Как сообщалось, инфляция в Украине в 2017 году ускорилась до 13,7% по сравнению с 12,4% в 2016 году, что, однако, существенно ниже показателей минувших лет: 2015 год - 43,3%, 2014 год - 24,9%.
Нацбанк в конце октября 2017 года ухудшил прогноз инфляции на 2018 год с 6% до 7,3%, в январе 2018 года - до 8,9%, а Кабинет министров - с 7% до 9%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кто теперь боится Гацко. Садовый оставил Гриценко наедине с собственным рейтингом
|С 1 января 2022 года в Украину могут вернуться обязательные регулярные техосмотры транспортных средств
|Комитет ПАСЕ поддержал украинские изменения к резолюции о «прощении» РФ
|Пожар на арсенале под Ичней начался после 4 взрывов на его территории - замначальника генштаба ВСУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2018 с 3,2% до 3,5%
|Больше и дальше. Как в Украине улучшили РСЗО «Град» и «Смерч»
|Вялая валютная торговля на межбанке завершилась 8 октября крошечным снижением курса доллара
|Как латвийская «партия регионов» ломает игру Путину
|Регламентный комитет Рады считает представление на снятие неприкосновенности с депутата Вилкула (ОБ) законным
|Метаморфозы кума. Как Медведчуку позволили побыть маленьким Путиным
Это интересно
|Amazon научила голосовой помощник Alexa связывать разные умения
|Mazda рассчитывает к 2030 году полностью перейти на электромобили и гибриды
|Нобеля по экономике получили американцы Уильям Нордхаус и Пол Ромер
|Первая ступень Falcon 9 впервые вернулась на космодром в Калифорнии
|Google выпустила приложение Voice Access для голосового управления Android-устройствами
|Honda научит автомобили «видеть» сквозь стены
|Google представил приложение для обхода блокировок