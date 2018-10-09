Инфляция в Украине в сентябре подскочила до 1,9%, в годовом измерении замедлилась до 8,9% - Госстат

Потребительские цены в Украине после снижения на 0,7% в июле и стабильности в августе в сентябре повысились на 1,9%, а с начала года их рост составил 5,6%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) во вторник.

По данным ведомства, в годовом измерении (сентябрь-2018 к сентябрю-2017) инфляция немного замедлилась - до 8,9% по сравнению с 9% по итогам августа.

Базовая инфляция в сентябре-2018 также составила 1,9% после 0,1% в августе, а по итогам девяти месяцев она достигла 5,5%. В годовом измерении базовая инфляция осталась на уровне 8,7%.

Как сообщает статведомство, на потребительском рынке в сентябре по сравнению с августом 2018 года цены на продукты питания и безалкогольные напитки повысились на 1,6%. Наиболее (на 14,1%) подорожали яйца. На 3,3-1,4% выросли цены на хлеб, сало, продукты переработки зерновых, мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты, макаронные изделия, рис, масло. Одновременно на 2,9-0,2% подешевели фрукты, овощи, сахар.

В то же время алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 0,8%, в т.ч. табачные изделия - на 1,1%, алкогольные напитки - на 0,4%.

Одежда и обувь подорожали на 8,6%, соответственно, обувь - на 9,9%, одежда - на 7,9%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,2% произошел главным образом за счет повышения тарифов на водоснабжение на 1,1% и канализацию - на 09,%.

Повышение цен на транспорт в целом на 2,8% в основном произошло за счет подорожания топлива и масел - на 5,4%.

В сфере связи цены выросли на 2,1%, что связано с подорожанием почтовых услуг на 28%.

Услуги образования выросли на 10%, в т.ч. среднего - на 16%, высшего - на 12,6%.

Как сообщалось, инфляция в Украине в 2017 году ускорилась до 13,7% по сравнению с 12,4% в 2016 году, что, однако, существенно ниже показателей минувших лет: 2015 год - 43,3%, 2014 год - 24,9%.

Нацбанк в конце октября 2017 года ухудшил прогноз инфляции на 2018 год с 6% до 7,3%, в январе 2018 года - до 8,9%, а Кабинет министров - с 7% до 9%.