Финансовые новости
- |
- 09.10.18
- |
- 23:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Кто теперь боится Гацко. Садовый оставил Гриценко наедине с собственным рейтингом
16:16 09.10.2018 |
Объединение оппозиционеров, считающих себя некими "третьими силами", в центре которого так хотел оказаться Анатолий Гриценко, происходит без него.
Не так давно решившийся вступить в президентскую гонку мэр Львова и лидер "Самопомочи" Андрей Садовый тешит новостями из своего штаба с завидной регулярностью. Сначала украинцы вдоволь посмеялись над его креативной рекламой со слоганом "Наступний", а уже через день Андрей Иванович начал устанавливать политические союзы.
Во вторник, 9 октября, было торжественно объявлено, что "Самопомич" и партия "Демократический альянс" во главе с Василием Гацко, тем самым, которого "боится Юля", заключили соглашение о политическом союзе и совместной борьбе "за победу на президентских, парламентских и местных выборах". Ничего слишком удивительного и уж тем более прорывного в этом союзе нет. "Демальянс" вот уже не первый год пытается пробиться в высшую лигу украинской политики, но собственных ресурсов для подобного прорыва у партии, видимо, нет и не предвидится, а потому Гацко сотоварищи пытаются осуществить свой план, эксплуатируя партнеров по политическому процессу.
В свое время "Демальянс" активно объединялся с парламентской группой еврооптимистов-антикоррупционеров во главе с Сергеем Лещенко, но там отношения не сложились, потом заигрывал с "Рухом нових сил" Михеила Саакашвили, но последний был выслан из страны, и его "рух" утратил былую напористость. Теперь вот союз с Садовым, который также вряд ли что-то добавит "Демальянсу". Примечательно же это объединение несколько иными обстоятельствами, а именно - особенными отношениями "Демальянса" с другим заметным претендентом на президентский пост Анатолием Гриценко. Именно в союзе с последним, партия Гацко принимала участие в парламентских выборах 2014-го, что никакого позитивного результата, к слову, не принесло ни тем, ни другим - их союз не преодолел 5% барьер. Более того, под президентские выборы Гриценко и Гацко также вели активные переговоры и даже публично заявляли о намерении снова объединиться. И вот теперь Гриценко получил нож в спину.
Все это было бы для Анатолия Степановича не слишком чувствительно, если бы не предшествовавший и выдвижению Садового, и его объединению с Гацко несколько завуалированное, но более чем конкретное предложение от Гриценко о создании некоего триумвирата, адресованное в том числе и Садовому.
Неделю назад один из соратников Гриценко Виктор Балога в интервью озвучил предложение Садовому и Святославу Вакарчуку не просто объединиться, а заранее распределить роли и портфели. Дескать, один пойдет в президенты, а двое других поделят должности премьера и спикера. При этом Балога осторожно намекнул, что Гриценко готов уступить кресло президента Вакарчуку, а сам удовлетвориться премьерством, но при условии, что новый президент "будет символом". Садовому же доставалась скромная роль спикера.
И буквально на следующий день после выхода этого интервью Садовый провозглашает свое участие в президентских выборах, а еще через несколько дней уводит из-под носа у Гриценко его по сути единственного реального политического союзника. И теперь становится более чем очевидно, что входить в команду Гриценко на правах младшего партнера, чего явно хотел Анатолий Степанович, львовский мэр явно не намерен. Более того, теперь уже Садовый выглядит в глазах избирателя несколько более солидно, теперь он центр притяжения "третьих сил", а Гриценко может похвастаться разве что своими высокими рейтингами, которые к слову много у кого вызывают сомнения.
Разумеется, такой расклад сил не может не вызывать удовлетворения Банковой, ведь Садовый будет явно работать на том же электоральном поле, что и Гриценко и будет отбирать у него голоса. Можно было бы подумать, что выдвижение Садового - это хитрый ход команды действующего президента, но на самом деле подобная тактика для львовского мэра едва ли не единственная правильная. Делать ставку на Гриценко - слишком рискованно. Будет он объединяться с кем-либо, или не будет - его шансы на президентсво мизерны. А своя игра Садового, не только на руку будущему победителю выборов, будь то Порошенко или Тимошенко, но и позволяет рассчитывать не раствориться среди кандидатов, сохранит за собой партию и привести ее в парламент.
Что же касается Гриценко, то он в очередной раз продемонстрировал, что не слишком способен договариваться с кем бы то ни было и скорее всего так и останется "первым непроходным", не смотря на высокие индивидуальные рейтинги.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кто теперь боится Гацко. Садовый оставил Гриценко наедине с собственным рейтингом
|С 1 января 2022 года в Украину могут вернуться обязательные регулярные техосмотры транспортных средств
|Комитет ПАСЕ поддержал украинские изменения к резолюции о «прощении» РФ
|Пожар на арсенале под Ичней начался после 4 взрывов на его территории - замначальника генштаба ВСУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2018 с 3,2% до 3,5%
|Больше и дальше. Как в Украине улучшили РСЗО «Град» и «Смерч»
|Вялая валютная торговля на межбанке завершилась 8 октября крошечным снижением курса доллара
|Как латвийская «партия регионов» ломает игру Путину
|Регламентный комитет Рады считает представление на снятие неприкосновенности с депутата Вилкула (ОБ) законным
|Метаморфозы кума. Как Медведчуку позволили побыть маленьким Путиным
Это интересно
|Amazon научила голосовой помощник Alexa связывать разные умения
|Mazda рассчитывает к 2030 году полностью перейти на электромобили и гибриды
|Нобеля по экономике получили американцы Уильям Нордхаус и Пол Ромер
|Первая ступень Falcon 9 впервые вернулась на космодром в Калифорнии
|Google выпустила приложение Voice Access для голосового управления Android-устройствами
|Honda научит автомобили «видеть» сквозь стены
|Google представил приложение для обхода блокировок