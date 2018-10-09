Кто теперь боится Гацко. Садовый оставил Гриценко наедине с собственным рейтингом

Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

Объединение оппозиционеров, считающих себя некими "третьими силами", в центре которого так хотел оказаться Анатолий Гриценко, происходит без него.

Не так давно решившийся вступить в президентскую гонку мэр Львова и лидер "Самопомочи" Андрей Садовый тешит новостями из своего штаба с завидной регулярностью. Сначала украинцы вдоволь посмеялись над его креативной рекламой со слоганом "Наступний", а уже через день Андрей Иванович начал устанавливать политические союзы.

Во вторник, 9 октября, было торжественно объявлено, что "Самопомич" и партия "Демократический альянс" во главе с Василием Гацко, тем самым, которого "боится Юля", заключили соглашение о политическом союзе и совместной борьбе "за победу на президентских, парламентских и местных выборах". Ничего слишком удивительного и уж тем более прорывного в этом союзе нет. "Демальянс" вот уже не первый год пытается пробиться в высшую лигу украинской политики, но собственных ресурсов для подобного прорыва у партии, видимо, нет и не предвидится, а потому Гацко сотоварищи пытаются осуществить свой план, эксплуатируя партнеров по политическому процессу.

В свое время "Демальянс" активно объединялся с парламентской группой еврооптимистов-антикоррупционеров во главе с Сергеем Лещенко, но там отношения не сложились, потом заигрывал с "Рухом нових сил" Михеила Саакашвили, но последний был выслан из страны, и его "рух" утратил былую напористость. Теперь вот союз с Садовым, который также вряд ли что-то добавит "Демальянсу". Примечательно же это объединение несколько иными обстоятельствами, а именно - особенными отношениями "Демальянса" с другим заметным претендентом на президентский пост Анатолием Гриценко. Именно в союзе с последним, партия Гацко принимала участие в парламентских выборах 2014-го, что никакого позитивного результата, к слову, не принесло ни тем, ни другим - их союз не преодолел 5% барьер. Более того, под президентские выборы Гриценко и Гацко также вели активные переговоры и даже публично заявляли о намерении снова объединиться. И вот теперь Гриценко получил нож в спину.

Все это было бы для Анатолия Степановича не слишком чувствительно, если бы не предшествовавший и выдвижению Садового, и его объединению с Гацко несколько завуалированное, но более чем конкретное предложение от Гриценко о создании некоего триумвирата, адресованное в том числе и Садовому.

Неделю назад один из соратников Гриценко Виктор Балога в интервью озвучил предложение Садовому и Святославу Вакарчуку не просто объединиться, а заранее распределить роли и портфели. Дескать, один пойдет в президенты, а двое других поделят должности премьера и спикера. При этом Балога осторожно намекнул, что Гриценко готов уступить кресло президента Вакарчуку, а сам удовлетвориться премьерством, но при условии, что новый президент "будет символом". Садовому же доставалась скромная роль спикера.

И буквально на следующий день после выхода этого интервью Садовый провозглашает свое участие в президентских выборах, а еще через несколько дней уводит из-под носа у Гриценко его по сути единственного реального политического союзника. И теперь становится более чем очевидно, что входить в команду Гриценко на правах младшего партнера, чего явно хотел Анатолий Степанович, львовский мэр явно не намерен. Более того, теперь уже Садовый выглядит в глазах избирателя несколько более солидно, теперь он центр притяжения "третьих сил", а Гриценко может похвастаться разве что своими высокими рейтингами, которые к слову много у кого вызывают сомнения.

Разумеется, такой расклад сил не может не вызывать удовлетворения Банковой, ведь Садовый будет явно работать на том же электоральном поле, что и Гриценко и будет отбирать у него голоса. Можно было бы подумать, что выдвижение Садового - это хитрый ход команды действующего президента, но на самом деле подобная тактика для львовского мэра едва ли не единственная правильная. Делать ставку на Гриценко - слишком рискованно. Будет он объединяться с кем-либо, или не будет - его шансы на президентсво мизерны. А своя игра Садового, не только на руку будущему победителю выборов, будь то Порошенко или Тимошенко, но и позволяет рассчитывать не раствориться среди кандидатов, сохранит за собой партию и привести ее в парламент.

Что же касается Гриценко, то он в очередной раз продемонстрировал, что не слишком способен договариваться с кем бы то ни было и скорее всего так и останется "первым непроходным", не смотря на высокие индивидуальные рейтинги.