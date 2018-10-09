С 1 января 2022 года в Украину могут вернуться обязательные регулярные техосмотры транспортных средств

Юрий Павлов / UBR.ua

Законопроект, содержащий соответствующие нормы, 8 октября на своем официальном сайте опубликовало для ознакомления Министерство транспорта и инфраструктуры. Спустя месяц, отведенный на публичное обсуждение, проект согласуют с Кабмином и внесут в Раду.

Следует отметить, что это далеко не первая попытка протащить через парламент возобновление обязательного техосомтра для автомобилистов. В минувшем году группа народных депутатов уже вносила в Раду аналогичный министерскому проект закона №7317, однако он до сих пор так и не попал в сессионный зал.

При этом Мининфраструктуры, как и депутаты, объясняют необходимость регулярной «проверки на пригодность к эксплуатации» (так техосмотр обозвали в обоих проектах) плачевной статистикой аварийности. А также необходимостью приведения норм украинского законодательства к европейским.

Кто проверит

Проверкой технического состояния автомобилей в Украине, по мнению чиновников, должны заняться уполномоченные «пункты проверки». По сути, ими смогут стать любые СТО, которые наймут или взрастят сами сертифицированного эксперта, а также буду внесены в специальный реестр Мининфраструктуры.

Сами эксперты не смогут проверять автомобили заинтересованных лиц, например, родственников. Зато им дозволено будет работать сразу на нескольких нанимателей. При условии, что все они помещаются в условный географический круг диаметром 100 км. А в сутки отдельно взятый эксперт станет работать только на одном пункте.

Это, равно как и штрафные санкции за выдачу техталона без реальной проверки машины или на неисправный автомобиль, должно снизить коррупционные риски. Бороться с нечистыми на руку экспертами призван и еще один механизм. Данные проверки станут вносить в единый реестр транспортных средств, доступ к которому получат лица, уполномоченные осуществлять придорожный контроль.

Что проверят

Законопроект предусматривает более или менее внятный список деталей и узлов, которые необходимо будет проверить эксперту при прохождении регулярного техосомтра. Это, в частности:

* Системы тормозного и рулевого управления.

* Внешние световые приборы.

* Шины и колеса.

* Пропускная способность стекол (особенно будет досаждать любителям тонированных окон).

* Состояние газобаллонного оборудования.

* Идентификация составных частей, систем, в том числе установленного оборудования.

* Проверка других элементов в части, непосредственно касающейся безопасности дорожного движения и охраны окружающей среды.

Двусмысленность и необъятность последнего пункта ограничена лишь отсылкой к неким «объемам, определенным законодательством». Правда, без уточнения, на какие именно законы следует опираться, определяя рамки проверки. Очевидно, например, что кроме прочего, под этот пункт попадут и экологические требования к выхлопу.

По результатам проверки владельцу транспортного средства эксперт должен будет выдать специальный талон, который в будущем могут оснастить электронным чипом. Документ будет содержать информацию о дате проведения осмотра и информацию о пригодности его к эксплуатации. Примечательно, что и за бланки, и за доступ к реестру уполномоченные проверяющие должны будут регулярно платить МВД. Сколько именно - определит Кабмин.

Когда начнут и кого освободят

Законопроект устанавливает единую дату начала проведения техосмотров. С 1 января 2022 года все частные легковые автомобили, мотоциклы и мопеды должны будут проходить проверку на эксплуатационную пригодность. И повторять процедуру каждые 2 года (таксисты - ежегодно).

Неприятное исключение сделают для автомобилей, меняющих владельца. Вне зависимости от того, приобретает человек новую машину или б/у, перед регистрацией ее придется протащить через процедуру техосмотра. И делать это нужно будет с момента вступления закона в силу - на следующий день после официальной публикации.

Впрочем, кое-кого от проверки на эксплуатационную пригодность освободят пожизненно. В частности, это:

* Транспортные средства с максимальной скоростью до 25 км/ч.

* С объемом двигателя менее 125 куб. см.

* Раритетные автомобили возрастом свыше 30 лет, представляющие историческую ценность.

* Автомобили диппредставительств.

* Гоночные автомобили, мотоциклы и т.д., при условии, что они не передвигаются своим ходом по общим дорогам.

* Спецтранспорт с максимальной скоростью до 40 км/ч.

Что мне с этого

* Невзирая на весьма четко выписанные нормы, документ не дает ответов на несколько крайне важных вопросов. Прежде всего, стоимость прохождения техосмотра. Очевидно, что первое время процедура будет крайне затратной для автолюбителей. Ведь на сегодняшний день в Украине нет ни сертифицированных станций ТО, ни подготовленных экспертов.

* Обучить их в достаточном количестве в короткие сроки не выйдет, ведь для этого Кабмину еще предстоит создать сеть сертификационных центров и подготовить всю подзаконную нормативку. А на низкоконкурентном рынке участники не станут стесняться, устанавливая цены. Кроме того, сертифицированные пункты должны будут регулярно вносить на счет МВД плату за услуги доступа к реестру транспортных средств, а также закупать у него бланки техосмотра.

* И все же пройти ТО украинцам придется. Просто потому, что законопроект предлагает повысить штраф за эксплуатацию машины без талона техосмотра до 1700 грн. А если с таким нарушением поймают второй раз, у водителя отберут права на срок от 3-х до 6-ти месяцев.

* Опрошенные UBR.ua эксперты не слишком позитивно отозвались об инициативах чиновников. Они говорят о бессмысленности затеи в условиях украинских реалиях и вспоминают о всех коррупционных недостатках старой советской системы.

«Хорошим выходом из ситуации было бы отдать эту функцию страховым. В конце концов, они как никто заинтересованы в том, чтобы машины не попадали в аварии. Именно страховые, а не чиновники, должны сертифицировать экспертов и станции техосмотра. Только в таком случае можно хоть как-то минимизировать коррупционные риски», - резюмировал эксперт общественной компании «Европатруль» Вячеслав Коновалов.