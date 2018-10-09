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Пожар на арсенале под Ичней начался после 4 взрывов на его территории - замначальника генштаба ВСУ
10:56 09.10.2018 |
Пожар с последующей детонацией боеприпасов на территории складов 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба Ичнянского района Черниговской области начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала, заявляет заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Родион Тимошенко.
"На данный момент по данным Оперативной группы Генерального штаба, которая провела опрос часовых на постах, они подтверждают факт взрывов, то есть подрыва, в четырех местах арсенала, при чем эти взрывы были в разных местах арсенала, вследствие чего возник пожар", - рассказал Р.Тимошенко на брифинге в Минобороны во вторник.
Р.Тимошенко пояснил, что одновременно было два взрыва и потом еще два взрыва на другом конце. Эти взрывы вызвали пожар.
По его словам, пожаром охвачено 10% технической территории арсенала.
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