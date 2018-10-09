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МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2018 с 3,2% до 3,5%
09:10 09.10.2018 |
Международный валютный фонд улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году с 3,2% до 3,5%.
Об этом говорится в обзоре мировой экономики (World Economic Outlook), передают Українські Новини.
Вместе с тем, МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2019 году с 3,3% до 2,7%, а также ухудшил прогноз роста ВВП на 2020 год с 4% до 3,4%.
Оценка среднегодовой инфляции в 2018 году улучшена на 0,1 процентный пункт (п.п.) с 11% до 10,9%, в 2019 году - на 0,7 п.п., до 7,3%.
Вместе с тем улучшена оценка дефицита текущего счета платежного баланса в 2018 году до 3,1% с 3,7% ВВП.
На 2019 год прогноз этого показателя фонд ухудшил до 3,9% с 3,5% ВВП.
Безработица в Украине на 2018 год прогнозируется на уровне 9,4%, на 2019 год - 9,2%.
Как сообщали Українські Новини, Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины с 3,5% до 3,3% в 2018 году.
По данным ВБ, ВВП в следующем году может вырасти на 3,5% (предыдущий прогноз - 4%), а в 2020 прогнозируется на уровне 4% (прогноз сохранен).
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