Вялая валютная торговля на межбанке завершилась 8 октября крошечным снижением курса доллара

Елена Лысенко / UBR.ua

Из-за выходного дня в США (там сегодня отмечали День Колумба) украинские компании не могли отправлять доллар иностранным партнерам. Потому не создавали значительного спроса на валюту и не давили на курс.

«Дневной максимум сегодня составил 28,10-28,125 грн./$, минимум - 28,07-28,09 грн./$», - уточнил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

В целом казначеи отмечали ровное течение торгов, несмотря внешнее спекулятивное давление.

«Факторами влияния на курсовые тренды сегодняшнего дня стали ситуативные интересны отдельных крупных игроков на фоне общей сниженной активности участников рынка вследствие выходного дня в США и проведения операций по доллару на условиях tom с завтрашней датой валютирования. А также усилившаяся волатильность евро и рубля по отношению к доллару как точка приложения спекулятивной активности», - рассказал Куринной.

На наличном рынке было спокойно - банкиры отмечали низкий спрос на доллар в кассах. При этом минимальный курс доллара поднялась на 2 копейки - до 28,074 грн./$, и с ней работали небанковские финучреждения. Средний ценовой диапазон остался в прежних рамках - 28,15-28,25 грн./$, в нем торговали ТАСкомбанк, Банк Пивденный, Приватбанк, Альфа-Банк, ОТП Банк, Пиреус Банк, Укргазбанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ, Ощадбанк, Креди Агриколь Банк, Кредобанк, УкрСиббанк. Как в пятницу самый дорогой доллар стоил 28,35 грн./$ (Правэкс-Банк).

Банкиры не ждут активизации валютных покупок в кассах, но уверены в росте спроса на безналичный доллар. 9 октября бизнес будет проплачивать контракты не только за текущий день, но и за 8 число (проплаты накопились из-за выходного в США). При этом ожидается сокращение валютного предложения из-за того, что экспортеры сегодня не получили текущую долларовую выручку - зайдет с опозданием на один день.

«Скорее всего, завтра межбанк будет открываться в рамках 28,10-28,15 грн./$. Может возникнуть временный валютный дефицит, который, думаю, смогут покрыть банки за счет своих позиций. Доллар на рынке есть. Так что его продадут, только чуть дороже», - спрогнозировал начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.