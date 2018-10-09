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Регламентный комитет Рады считает представление на снятие неприкосновенности с депутата Вилкула (ОБ) законным
17:48 08.10.2018 |
Комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента считает представление генерального прокурора Юрия Луценко на снятие неприкосновенности с депутата фракции "Оппозиционный блок" (ОБ) Александра Вилкула законным.
Соответствующее решение принято на заседании комитета в понедельник, передают Українськi Новини.
"Мы считаем это представление генерального прокурора законным. В выводе мы детально опишем все обсуждения и окончательные предостережения", - сказал первый заместитель председателя комитета Павел Пинзеник ("Народный фронт").
Так, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о подозрении в правонарушении по ч.2 ст 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса, что повлекло к непоступлении потерь сельскохозяйственного производства в следствии изменения целевого предназначения на сумму 5,1 млн грн.
В ходе заседания Вилкул и его защитники также заявляли о подозрении в процессуальных нарушениях в досудебном расследовании правоохранителями.
Член комитета, депутат от фракции ОБ Михаил Папиев в ходе заседания попросил представителей прокуратуры возбудить уголовное дело по заявлениям депутата Вилкула о пытках свидетеля, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что правоохранители расследуют указанный факт.
Как сообщали Українськi Новини, 18 сентября генеральный прокурор Юрий Луценко повторно внес в Раду представления о снятии неприкосновенности с депутатов парламента Александра Вилкула, Дмитрия Колесникова и Сергея Дунаева (все - депутаты от фракции "Оппозиционный блок").
Представления на Колесникова и Вилкула были инициированы прокурорами региональной прокуратуры Днепропетровской области.
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