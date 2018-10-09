Регламентный комитет Рады считает представление на снятие неприкосновенности с депутата Вилкула (ОБ) законным

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента считает представление генерального прокурора Юрия Луценко на снятие неприкосновенности с депутата фракции "Оппозиционный блок" (ОБ) Александра Вилкула законным.

Соответствующее решение принято на заседании комитета в понедельник, передают Українськi Новини.

"Мы считаем это представление генерального прокурора законным. В выводе мы детально опишем все обсуждения и окончательные предостережения", - сказал первый заместитель председателя комитета Павел Пинзеник ("Народный фронт").

Так, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о подозрении в правонарушении по ч.2 ст 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса, что повлекло к непоступлении потерь сельскохозяйственного производства в следствии изменения целевого предназначения на сумму 5,1 млн грн.

В ходе заседания Вилкул и его защитники также заявляли о подозрении в процессуальных нарушениях в досудебном расследовании правоохранителями.

Член комитета, депутат от фракции ОБ Михаил Папиев в ходе заседания попросил представителей прокуратуры возбудить уголовное дело по заявлениям депутата Вилкула о пытках свидетеля, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что правоохранители расследуют указанный факт.

Как сообщали Українськi Новини, 18 сентября генеральный прокурор Юрий Луценко повторно внес в Раду представления о снятии неприкосновенности с депутатов парламента Александра Вилкула, Дмитрия Колесникова и Сергея Дунаева (все - депутаты от фракции "Оппозиционный блок").

Представления на Колесникова и Вилкула были инициированы прокурорами региональной прокуратуры Днепропетровской области.