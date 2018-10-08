Поэтапная стратегия. Как в Украине возрождают боевую авиацию

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

На фоне вялотекущей войны на Донбассе, где наметился позиционный тупик, когда у нас просто нет возможности предпринимать активные боевые действия, продолжается усиление как всех вооруженных сил в целом, так и отдельных видов в частности.

При этом на сегодня уже разработана стратегия дальнейшего развития родов войск. Так, например, что касается авиации, то уже реализуется поэтапная программа, которая предусматривает переход к 2025 г. на истребители четвёртого поколения западного производства и разворачивание серийного производства отечественного легкого штурмовика по типу Як-130 с отечественными же двигателями. Пока непонятно будет ли реализован столько масштабный проект самостоятельно или в кооперации с иностранными партнерами.

А пока мы находимся на первом этапе, который предусматривает восстановительный ремонт самолетов и вертолетов с частичной модернизацией путем установки нового бортового оборудования, в том числе новых систем для навигации отечественного производства, систем связи и обмена данных с землёй и многое другое. То есть фактически сейчас авиаремонтные заводы по максимум восстанавливают все, что только можно - прежде всего те "борта", которые находились на хранении или в нелетном состоянии еще весной 2014 г.

Так, 26 сентября на заводском аэродроме Одесского авиационного завода совершил испытательный полет очередной учебно-боевой самолет L-39M1 "Альбатрос". Это уже третий подобный аппарат, отремонтированный одесситами в этом году. Причем если судить по открытым данным, то всего в этом году Воздушные Силы должны получить 5 "элок".

Всего же на момент аннексии Крыма у нас было 38 таких машин, которые использовались только в качестве неких заменителей дорогих в эксплуатации истребителей - для поддержания профессиональных навыков летчиков. От советской практики подготовки курсантов летного училища на них отказались - считали, что слишком дорого.

В Крыму россияне в числе других модернизированных машин захватили сразу три Л-39М1. Остальные машины ограниченно использовались в начале операции на Донбассе - "для демонстрации флага".

После 2014 г. "Альбатрос" стал одним из самых востребованных самолетов - так, значительно увеличился набор курсантов в единственный институт летчиков в Харькове, курсанты активно летают. Так, для первоначального обучения используют "досаафовские" Як-52, а на 3-м курсе происходит освоение "Альбратроса".

Кроме того, на многочисленных учениях машины можно заметить в качестве штурмовиков с подвешенными блоками для пуска неуправляемых ракет.

Кроме того, в начале октября Воздушным Силам был передан очередной Ил-76МД, который проходил с осени 2016 г. контрольно-восстановительный ремонт в Николаеве на ГП "НАРП".

Появление в строю очередного военно-транспортного "борта" совпало с сообщениями СМИ о принятии на вооружение Десантно-штурмовых войск парашютов и десантного оборудования американской компании Airborne Systems.

Согласно официальной информации уже в ближайшее время в войска пойдут армейские парашюты Т-11 (обеспечивает надежное десантирование с высот от 152 до 2286 м, стандартный образец US Air Force), AS 33 Intruder и другая техника.

Интересно, что американская компания кроме поставок снаряжения, планирует также проводить подготовку украинских инструкторов по эксплуатации и обслуживанию десантно-парашютных систем.

Еще одним важным элементом повышения боеготовности является проведение учений разного уровне и увеличение количества налетанных часов каждым летчиком. Так, согласно официальным данным "Белой книги Украины-2017", в течение 2017 г. проведено 12 летно-тактических учений эскадрилий, совершено более 39 тыс. прыжков с парашютом. При этом средний налет экипажей составил 40-52 часа, что по сравнению с довоенными показателями ощутимый рост.

Ярким примером интеграции наших Воздушных с аналогичными структурами в НАТО является проведение 8-19 октября в Хмельницкой и Винницкой областях многонациональных учений "Чистое небо - 2018". В них кроме наших военных, примут участие 950 военных ВВС из разных стран, среди которых, помимо США, также Бельгия, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния и Великобритания.

Согласно замыслу учений F-15 Национальной гвардии Калифорнии и наши истребители Су-27 будут действовать с базы в Староконстантинове, "калифорнийские" С-130 и наши транспортники будут осуществлять маневры с базы в Виннице, а дополнительные истребители МиГ-29 будут осуществлять вылеты из Ивано-Франковска. Кроме того, в украинском небе появятся румынские и польские истребители F-16, по всей видимости, без наземного базирования. Топливное обеспечение будут осуществлять воздушные заправщики KC-135 Национальной гвардии Иллинойса с базы Повидз в Польше, а также KC-135 ВВС из Мидлхолла.

Всего для участия в "Чистом небе" будет привлечено более 40 летательных аппаратов, десятки зенитных ракетных комплексов и средств радио-технических войск Воздушных Сил Украины.

Интересно, что опять-таки согласно официальным данным, на учениях особое внимание будет сосредоточено на операциях воздушного сдерживания, нанесении штурмовых ударов, интеграции сил на земле и в небе, аэромобильных операциях, медицинской эвакуации воздушными средствами. Кроме того, будут проведены учения в сфере киберзащиты и восстановления персонала.

Интересно, что впервые для "завоевания превосходства в воздухе" будут привлекаться такие достаточно современные машины F-15, что подразумевает отработку всех боевых элементов в условиях воздушного противодействия условного "врага с севера".

То есть можно говорить о том, что развитие Воздушных Сил идет достаточно успешно и дальнейший прогресс связан исключительно с финансированием - остальные компоненты уже есть в наличии.