НБУ 5 октября покупал доллары через Matching в районе 28,08 грн

Елена Лысенко / UBR.ua

Банкиры продолжают наступать на доллар, проваливая его курс. 5 октября он потерял на межбанке 4 копейки и остановился в рамках 28,10-28,12 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. В первой половине дня экспортеры активно распродавали свою выручку, и был шанс просадить курс и ниже.

«Подавляющее большинство сделок сегодня происходило в рамках 28,07-28,09 грн./$. Только под конец торгов появились покупатели, которые сделали несколько покупок на неликвидном рынке, из-за чего котировки и приподнялись. Причина покупок -календарная. Импортеры вспомнили, что в понедельник в США будет выходной - там отметят День Колумба. Опасаются, что в понедельник из-за неработающих американских банков на нашем межбанке будет мало доллара, потому и решили сделать какие-то приобретения впрок», - объяснил ситуацию Гриненко.

Тем не менее, финансисты все же отметили в пятницу крупные продажи доллара и появление Нацбанка. «Регулятор покупал через Matching в районе 28,08 грн./$», - рассказал UBR.ua начальник управления дилинговых операций банка «Пивденный» Олег Ропяк. Говорят, что он взял более $10 млн. Что никого не удивило, особенно в контексте сегодняшнего отчета о пятом подряд сокращении размера золотовалютных резервов: на 3,5%, до $16,6 млрд. - до 2,8 месячных размеров импорта (притом, что не должны падать ниже 3 размеров по международному стандарту).

«Укреплению гривны сегодня способствовало продолжающееся преобладание валютного предложения над спросом, максимально отложенным в ожидании локального курсового дна. На фоне ограниченных совокупных возможностей банков по покупке валюты, в силу неравномерного распределения гривневой ликвидности и лимитов валютных позиций», - прокомментировал ситуацию на рынке директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

При этом на наличном рынке царило полное затишье, как и в предыдущие дни. Минимальный курс доллара на продаже людям в кассе просела на 5 копеек, и стояла на уровне 28,06 грн./$. А средние расценки опустились на 10 копеек - до 28,15-28,25 грн./$, и в них работали БТА Банк, Индустриалбанк, ПУМБ, ОТП Банк, Идея Банк, Приватбанк, Креди Агриколь Банк, Укргазбанк, Райффайзен Банк Аваль, Кредобанк, Проминвестбанк.

Максимальный ценник на продаже потерял 15 копеек и был зафиксирован на уровне 28,35 грн./$ (Правэкс-банк). При этом выкуп валюты у людей происходил в рамках 27,30-28,11 грн./$.

«На наличном рынке очень тихо, и минимум спроса. Банки пытаются выкупать у населения побольше доллара, чтобы продавать его на межбанке. Но разница между наличными и безналичными котировками пока совсем небольшая - 7-10 копеек. И объемы перетекания валюты не очень крупные», - отметил Юрий Гриненко.

Из-за американского выходного в понедельник, финансисты не ждут активных торгов 8 октября. «Скорее всего, старт межбанка произойдет в рамках 28,10-28,15 грн./$. Вряд ли мы увидим большой спрос, из-за того, что импортеры не смогут отправить доллар партнерам. Но из-за Дня Колумба пока сложно делать прогнозы - неоднозначный день», - заметил Гриненко.

Сложнее всего с долларом может быть во вторник, поскольку из-за американского праздника в Украину не успеет зайти экспортная выручка. На временном дефиците, валютные котировки могут подрастать. Тем не менее финансисты не ждут очень серьезных курсовых раскачек.

«По нашему мнению, в начале следующей недели торги будут проходить в диапазоне 28,10-28,20 грн./$», - считает Олег Куринной.

Но в целом финансисты настраиваются на укрепление гривны.

«Думаю, валютное предложение продолжит доминировать, и курс доллара продолжит проседать», - заверил Юрий Гриненко.

Считается, что снижение валютного курса будет напрямую зависеть от Нацбанка, от которого ждут активных закупок доллара под увеличение резервов. Чем резче и активнее будет действовать НБУ, тем в меньшем темпе будет укрепляться гривна.

«Пока аграрии будут продолжат активно снабжать межбанк долларом, его курс будет активно снижаться. Они сейчас главные наполнители рынка. Котировки будут двигаться к 28,0 грн./$, а может и чуть ниже. Ситуацию могут изменить разве что выплаты по НДС, которые обычно влияют на желание конвертировать выручку», - резюмировал UBR.ua председатель правления RwS bank Владислав Кравец.