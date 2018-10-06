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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Что означает переход NewsOne под крышу Тараса Козака

22:53 05.10.2018 |

Политика

 Юрий ВАСИЛЬЧЕНКО / Depo.ua

Владельцем корпоративных прав телеканала NewsOne стал депутат из Оппозиционного блока" Тарас Козак, которого считают близким к Виктору Медведчуку. Что это значит?

О новом владельце скандального телеканала сообщил нардеп Евгений Мураев. В заметке в соцсетях он назвал Казака своим коллегой и товарищем. Напомним, в июне появилась информация, что у NewsOne сменился собственник. Им стало швейцарское акционерное общество MW Investment AG, а конечным бенефициарным собственником в реестре указан Владимир Мураев - отец Евгения Мураева.

В августе 2018 года Мураев передал 100% уставного фонда телеканала в управление на три года бывшему первому заместителю главы администрации экс-президента Януковича Андрею Портнову. Сегодня Портнов сообщил: разрывает договор об управлении телеканалом. "На решение об изменении структуры собственности я повлиять не могу и не считаю корректным высказываться по поводу его целесообразности и возможных последствий", - написал он.

Итак, что могут означать эти пертурбации. Первое - вчерашнее постановление парламента о санкциях в отношении учредителей NewsOne и "112. Украина" попало в точку. Фигуры, которые стоят за этими медиа, зашевелились. Отметим, что одним из пунктов санкций является блокирование активов и временное ограничение права пользоваться и распоряжаться имуществом ООО "Новости 24 часа", которое находится в собственности Мураева. То есть, в случае введения санкций он не мог бы ни продать канал, ни передать корпоративные права на него другим лицам. Чтобы предотвратить это и была, скорее всего, осуществлена сделка между Мураевым и Казаком. Таким образом, очевидно, произойдет полная украинизация актива и поиски российских денег в финансировании NewsOne ничего не дадут. В сети шутят: осталось сделать владельцем канала "112" Нестора Шуфрича, и все концы в воду.

Второе - если раньше причастность Виктора Медведчука к этому каналу была на уровне слухов, то теперь эти слухи усилятся. Известно, что Козак - давний партнер Медведчука и попал в список "Оппозиционного блока" по квоте кума Путина. С начала 90-х он на разных должностях работал в Львовской налоговой. Когда Медведчук возглавил Администрацию президента Леонида Кучмы Козак дорос до начальника Западной региональной таможни и заместителя председателя Государственной таможенной службы Украины. На последней должности он оставался и во времена президентства Виктора Ющенко вплоть до прихода к власти Виктора Януковича. С мая 2009-го по март 2010-го работал и.о. начальника Одесской таможни. В ноябре избрался депутатом Львовского областного совета. Через четыре года - народным депутатом по спискам "Оппозиционного блока".

Брат Тараса Козака Богдан занимается бизнесом на Львощине, а его партнером является брат Виктора Медведчука Сергей. Напомним, Сергей Медведчук в 1997 году стал начальником налоговой инспекции Львова, а уже через год председателем ГНА во Львовской области. В январе 2004 его назначили первым заместителем председателя Государственной налоговой администрации Украины. Ровно через год его с этой должности увольняют. При президентстве Ющенко Сергей Медведчук уходит в тень. О нем вспоминают разве что в контексте некогда всесильного брата и Тараса Козака.

Третье - почему Портнов отказался управлять NewsOne? Ранее он опровергал причастность Медведчука к этому каналу, теперь, когда эта причастность стала проявляться, решил отойти от дел. По мнению экспертов, причин этого решения может быть две. Первая связана с риском санкций против телеканала. Не в последнюю очередь санкционная инициатива вызвана категорическим неприятием на Банковой фигуры Портнова. Он позволяет себе резкие высказывания в адрес Петра Порошенко, депутатов БПП и их партнеров из "Народного фронта". Портнов - это такая красная тряпка, которая многих раздражает. Уход этого лица от управления каналом может стать сигналом власти, что NewsOne готов стать лояльнее, чтобы избежать санкций.

Вторая причина - ожидаемо, что после появления нового собственника, изменится и редакционная политика. Точнее, подкорректируется. Там вряд ли станет меньше антивластной и пророссийской риторики, скорее она изменит свой вектор. Спрогнозируем, что Порошенко будут трогать более осмотрительно. В то же время могут сместить акцент критики на правительство или парламент. Или обтекаемо - на власть в целом.

Как долго NewsOne будет работать в таком режиме? Все зависит от оперативности СНБОУ, которой ВР поручила применить санкции в отношении двух скандальных телеканалов. Если с ними будут медлить, это значит, что сигналы от владельцев NewsOne услышали.
 

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