Олег Сенцов заявил, что его заставили прекратить голодовку

Украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий в России 20-летний срок заключения, рассказал, почему прекратил голодовку. Его заявление "Новой газете" передал адвокат Дмитрий Динзе.

По утверждению Сенцова, прекратить голодовку его вынудили, не учитывая его мнения. Он прекратит голодовку с субботы, 6 октября.

"В связи с критическим состоянием моего здоровья, а также начавшимися патологическими изменениями во внутренних органах, в самое ближайшее время ко мне запланировано применение принудительного питания. Мое мнение при этом уже не учитывается", - говорится в его заявлении.

"Якобы я уже не в состоянии адекватно оценивать уровень здоровья и опасности, ему грозящей. Насильственное кормление будет проводится в рамках реанимационных мероприятий по спасению жизни пациента. В данных условиях я вынужден прекратить свою голодовку с завтрашнего дня, то есть с 6.10.18", - продолжает режиссер.

145 дней голодовки

О том, что Сенцов прекратил голодовку, утром 5 октября объявил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко. По словам представителя ФСИН, для того, чтобы вывести Сенцова из голодовки, для него разработали специальную диету "лучшие диетологи Москвы".

"Я благодарю всех, кто принимал участие - и наших врачей, и врачей лабытнангской больницы, и адвокатов, которые подсказали ему, что надо жить, что жизнь продолжается. Окончательно его уговорили наши врачи, наши специалисты. И он выбрал жизнь", - рассказал он.

По информации главы СПЧ Михаила Федотова, заявление о прекращении голодовки Сенцов написал в присутствии своих адвокатов.

Сенцов объявил голодовку 14 мая, потребовав освободить всех украинских политзаключенных из российских тюрем (себя он в этот список не включил). Он голодал 145 дней, а его жизнь тюремные медики поддерживали с помощью питательных смесей.

При этом в разговоре с "МБХ медиа" Максименко уточнил, что Сенцов прекратил голодовку неделю назад.

11 сентября сестра режиссера Наталья Каплан сообщила, что у Сенцова критическое состояние и что он написал завещание. "В то, что я скоро выйду и мы все счастливо заживем в Киеве, я уже не верю", - говорилось в письме Сенцова, которое его сестра опубликовала в своем "Фейсбуке".

2 октября адвокат режиссера Дмитрий Динзе сообщил, что на фоне голодовки у Сенцова начались проблемы с печению и почками, гипоксия, а также сердечная недостаточность и заболевания нижних конечностей.