Финансовые новости
- |
- 05.10.18
- |
- 18:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Председателем ЦИК тайным голосованием избрана Татьяна Слипачук - пресс-служба
15:35 05.10.2018 |
Председателем Центральной избирательной комиссии на ее первом заседании в новом составе избрана Татьяна Слипачук.
Как сообщает пресс-служба ЦИК, это решение было принято тайным голосованием новоназначенными членами комиссии.
"В соответствии с законом Украины "О Центральной избирательной комиссии" председатель комиссии, заместители председателя комиссии и секретарь комиссии избираются Центральной избирательной комиссией на ее заседании тайным голосованием из числа членов комиссии. Поэтому по итогам тайного голосования председателем Центральной избирательной комиссии избрана Татьяна Владимировна Слипачук", - говорится в сообщении.
Новая глава ЦИК внесла предложения по кандидатурам на должности своих заместителей и секретаря. По итогам голосования заместителями главы ЦИК были избраны Олег Конопольский и Евгений Радченко, секретарем ЦИК избрана Наталья Бернацкая.
При этом, по сообщению гражданской сети "Опора", заседание проходило в закрытом режиме без присутствия прессы. "В соответствии с законом "О Центральной избирательной комиссии" все без исключения заседания должны быть открытыми", - подчеркнули в "Опоре".
Т.Слипачук была выдвинута в члены ЦИК по квоте депутатской группы "Воля народа". Юрист, президент Украинской Арбитражной Ассоциации. В 2004-2011 была партнером юридической фирмы "Василь, Кисиль и Партнеры", затем партнером юридической фирмы "Саенко Харенко".
Как сообщалось, 4 октября все 14 новых членов ЦИК приняли присягу в Верховной Раде.
20 сентября новыми членами ЦИК по решению парламента стали Алла Басалаева, Андрей Евстигнеев, Олег Конопольский, Светлана Кустовая, Ольга Лотюк, Виталий Плукар, Евгений Радченко, Татьяна Слипачук, Леонтий Шипилов; первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Бернацкая, директор департамента аналитической работы МВД Михаил Вербенский, народный депутат из фракции "Народный фронт" Ирина Ефремова, заместитель руководителя секретариата парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия Ольга Желтова, народный депутат из фракции Радикальной партии Татьяна Юзькова.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Эффект домино. Начнется ли новая война между Чечней и Ингушетией
|Председателем ЦИК тайным голосованием избрана Татьяна Слипачук - пресс-служба
|Как банки будут продавать валюту онлайн
|Экспортеры перестали скупать валюту на межбанке, как только ее курс продавили вниз. Ждут минимальных цен
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Венгрия высылает украинского консула в ответ на действия Киева
|Рада приняла за основу законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного
|Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины с 3,5% до 3,3% в 2018
|Рада просит СНБО ввести санкции против юрлиц-учредителей телеканалов «112 Украина» и «NewsOne»
|Украина признала консула Венгрии в Берегове персоной нон грата
|Рада продлила до 2020 действие закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донбасса
|Рада установила новое приветствие «Слава Украине - Героям слава» для военных и полицейских
Это интересно
|BMW представила совершенно новую «трешку»
|Skoda представила первый RS-кроссовер
|Huawei добавляет функцию SOS в свои смартфоны
|Facebook грозит штраф в $1,66 млрд за утечку данных пользователей
|Ford, Uber и Lyft улучшат транспортную инфраструктуру городов
|Нобелевскую премию по медицине дали за иммунотерапию раковых заболеваний
|Microsoft поможет Volkswagen подключить автомобили к облаку