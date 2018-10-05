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Как банки будут продавать валюту онлайн
09:22 05.10.2018 |
Банки готовятся к продаже валюты онлайн. До сих пор эта услуга остается полулегальной - найти лазейку в нормативной базе НБУ еще до своей национализации смог только ПриватБанк.
Законно купить валюту через интернет можно будет с февраля 2019 года. Банкиры пока не знают всех условий онлайн-продажи - Нацбанк еще не определился с ограничениями для этой услуги.
НБУ берет паузу
В феврале украинское валютное законодательство ждут кардинальные изменения: декрету Кабмина от 1993 года, который до сих пор устанавливает правила движения капитала в стране, придет на смену закон "О валюте", принятый Верховной Радой в июне этого года.
В НБУ сразу пообещали: с новым законом в прошлое уйдет ряд ограничений, которые ввели для предотвращение оттока капитала в кризисное время в начале независимости Украины.
Для населения послаблений будет немного: кроме продажи валюты онлайн, регулятор намерен разрешить платежи в валюте по программам страхования жизни. Еще одно изменение - индивидуальные лицензии на покупку гражданами активов за рубежом заменят системой лимитов. Лимит есть и сейчас - $50 000 в год, но чтобы им воспользоваться нужно получить разрешение Нацбанка.
НБУ еще готовит нормативную базу к документу. По задумке авторов валютной реформы, она должна дополнить основной закон. Черновик "нормативки" рынок увидит в начале января, то есть на ее обработку у банкиров будет около месяца.
НБУ берет паузу
В феврале украинское валютное законодательство ждут кардинальные изменения: декрету Кабмина от 1993 года, который до сих пор устанавливает правила движения капитала в стране, придет на смену закон "О валюте", принятый Верховной Радой в июне этого года.
В НБУ сразу пообещали: с новым законом в прошлое уйдет ряд ограничений, которые ввели для предотвращение оттока капитала в кризисное время в начале независимости Украины.
Для населения послаблений будет немного: кроме продажи валюты онлайн, регулятор намерен разрешить платежи в валюте по программам страхования жизни. Еще одно изменение - индивидуальные лицензии на покупку гражданами активов за рубежом заменят системой лимитов. Лимит есть и сейчас - $50 000 в год, но чтобы им воспользоваться нужно получить разрешение Нацбанка.
НБУ еще готовит нормативную базу к документу. По задумке авторов валютной реформы, она должна дополнить основной закон. Черновик "нормативки" рынок увидит в начале января, то есть на ее обработку у банкиров будет около месяца.
Банкиры строят догадки
Опрошенные LIGA.net банкиры отмечают, что без четких инструкций Нацбанка им тяжело готовить свои сервисы интернет-банкинга к продаже валюты онлайн. НБУ сначала должен утвердить порядок самой процедуры таких операций, говорит заместитель предправления банка Forward Константин Кошеленко.
"Это вопросы верификации клиентов, оформления операций (нужны заявки в НБУ на каждую операцию или нет), по бухгалтерскому учету и т.п.", - объясняет зампредправления ПриватБанка Галина Пахачук.
Ограничение суточной покупки в 150 000 грн - это логичный шаг, считает заместитель предправления Ощадбанка Антон Тютюн. По более крупным операциям банки обязаны проводить финансовый мониторинг (происхождение средств клиента, другие участники транзакции и т.п.).
"Это безналичная операция по своей сути, она проходит по уже существующим счетам, - говорит Тютюн. - Мониторинг здесь не нужен - он уже был проведен перед зачислением средств на счет".
Нацбанк может трактовать продажу валюты онлайн и как кассовую операцию, предположил в разговоре с LIGA.net топ-менеджер одного из крупных банков с частным украинским капиталом. По его словам, от этого принципиально зависят изменения, которые нужно вносить в e-банкинг финучреждений.
ПриватБанк, который до национализации (декабрь 2016 года) единственным на украинском рынке продавал гражданам валюту через интернет, оформлял такие операции как безналичные, применяя к ним правила продажи наличной валюты в кассах, рассказывает Пахачук.
"Услуга не укладывалась ни в один законодательный акт НБУ - это был симбиоз двух постановлений НБУ (№281 и 502. - Ред.), - объясняет она. - При этом банк четко следовал нормам регулятора по идентификации клиентов и контролю лимитов".
Последовать примеру Привата в то время хотел и Ощадбанк, но Нацбанк не давал госбанку соответствующего разрешения, вспоминает Тютюн.
Еще одно разъяснение, которые банкиры хотят получить от НБУ - можно ли в принципе дистанционно открывать счета клиентов-физлиц в валюте, добавляет директор департамента по развитию розничных продуктов Альфа-Банка Украина Евгений Благинин.
Рынок без конкретики
Кроме лимита в 150 000 грн в сутки, банкиры допускают и другие варианты ограничений регулятором продажи валюты онлайн.
НБУ может применить дополнительные ограничения по суммам покупки валюты в месяц, предполагает Благинин из Альфа-Банка. Также граждан могут ограничить конкретным количеством таких операций в день, размышляет Тютюн.
Продавать валюту через интернет смогут не только банки, но и небанковские финууреждения, рассказали LIGA.net в пресс-службе регулятора. Этот момент также нуждается в разъяснениях: банкиры пока не понимают, как в таком случае будет происходить движение средств на счет покупателя в банке, отмечает Тютюн.
Успеют ли банки подготовить свои e-банкинги к официальной легализации онлайн-продажи валюты?
В банке ПУМБ оценивают временные затраты на апгрейд от трех месяцев до полугода. Тютюн рассчитывает, что Ощадбанк уложится в несколько месяцев. Благинин из Альфа-Банка ожидает, что финучреждение будет готово к запуску услуги к моменту ее официальной легализации в феврале.
ПриватБанк готов активировать эту опцию Приват24 в любой момент, говорит Пахачук. Заранее подготовился ОТП Банк, который еще в прошлом году внедрил функцию в свой онлайн-банкинг, рассказывает эксперт отдела продажи казначейских продуктов банка Даниил Лысенко.
"Функционалу осталось дождаться своего времени, - говорит Лысенко. - Его разработка велась около года".
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