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Экспортеры перестали скупать валюту на межбанке, как только ее курс продавили вниз. Ждут минимальных цен
20:34 04.10.2018 |
Валютный рынок переключился - доллар не просто перестал дорожать, его курс активно падает. По итогам межбанковских торгов 4 октября он потерял 10 копеек, и закрепился к вечеру в рамках 28,14-28,16 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Банки развернули распродажу доллара с самого утра, без выжидания и ужимок. И сразу стало ясно, что валюты на рынке больше, чем способны купить импортеры. Потому Нацбанк дважды появлялся в Matching с анонимными покупками доллара: сначала брал его по 28,19 грн./$, а затем по 28,15 грн./$. По разным оценкам, регулятор совокупно прибрел порядка $20 млн.
Импортеры сегодня не торопились закупаться валютой. После резкого разворота курса на межбанке, они решили выждать - дождаться максимального падения цены. Тогда-то его станут закупать пачками.
«Факторами влияния на тренды сегодняшнего дня стало преобладание валютного предложения, формируемого обязательными продажами и крупными игроками, нуждающимися в гривне для финансирования текущей хозяйственной деятельности (зарплаты, аренда и т.п.). Спрос притормозился в ожидании дальнейшего ситуативного проседания котировок», - подтвердил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Когда точно произойдет очередной курсовой разворот - банкиры не зарекаются. Однако уверяют при этом, что в ближайшее время проблем с валютным предложение быть не должно.
«Наш агросектор сейчас продает семечку и кукурузу, а в Европе их активно скупают. Там неурожай. Потому валютные поступления будут увеличиваться, и проблем с долларом быть не должно. Время от времени их конвертация на межбанке может замедляться, по сезонным факторам - например, после выплат возмещений по НДС. Или, когда аграриям нужно будет гасить валютные кредиты - у всех свои графики платежей, и в определенные моменты доллар будет отходить кредиторам», - заметил Юрий Гриненко.
Настроения межбанка перекинулись и на наличный рынок. Здесь курс доллара так же снизилась, хотя и не пропорционально. Минимальный курс продажи людям опустился на 4 копейки - до 28,11 грн./$, его ставили небанковские обменники. А средний коридор по стоимости расширился на 5 копеек - до 28,20-28,35 грн./$. И нижнюю планку в нем держал многофилиальный государственный Приватбанк, вместе с которым в диапазоне работали Креди Агриколь Банк, Альфа-Банк, ПУМБ, Кредобанк, ОТП Банк, УкрСиббанк, Райффайзен Банк Аваль и другие. Правда, с максимальным ценником торговала другая госструктура - Укргазбанк. При этом выкуп валюты у населения происходил в рамках 27,50-28,15 грн./$.
Финансисты до конца недели настроились на удешевление доллара.
«Движение вниз еще не завершилось. Вероятно, в ближайшие торговые сессии будет тестирование области 28-28,05 грн/$», - спрогнозировал начальник управления дилинговых операций банка «Пивденный» Олег Ропяк. Олег Куринной заложил на завтра 28,10-28,20 грн./$.
«Скорее всего, старт межбанка увидим в рамках 28,10-28,16 грн./$. И гривна продолжит укрепляться, если объем валютных продаж будут соизмеримым с сегодняшними. Рынок может двигаться в направлении 28,0 грн./$», - резюмировал Юрий Гриненко.
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