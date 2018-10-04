Торговцы поборются с банками за покупателей ОВГЗ

Руденко Виктория / FinClub

Инициатива разрешить банкам продавать ОВГЗ населению через интернет-банкинг угрожает бизнесу торговцев ценными бумагами, которые лишатся части своих клиентов, особенно если банки резко снизят тарифы на свои услуги. Впрочем, от усилий банков по популяризации инвестиций в гособлигации в перспективе выиграют и торговцы, ведь объемы рынка вырастут.

Несколько банков занимаются разработкой мобильных приложений, которые позволят клиентам в несколько кликов покупать ОВГЗ, сообщил начальник отдела депозитарного учета государственных ценных бумаг НБУ Андрей Супрун в ходе Украинского финансового форума, организованного ICU. Чтобы реализовать эту инициативу, Нацбанк, Минфин и НКЦБФР готовят изменения в нормативно-правовую базу. «Нацбанк полностью поддерживает, Минфин на нашей стороне, даже НКЦБФР вроде поддерживает. Надеюсь, мы за два месяца преодолеем все изменения в депозитарной системе», - заявила в интервью FinClub замглавы правления ПриватБанка Галина Пахачук.

В распоряжении FinClub оказались проекты обсуждаемых документов. В частности, речь идет о правках в «Правила (условия) осуществления деятельности по торговле ценными бумагами: брокерской деятельности, дилерской деятельности, андеррайтинга, управления ценными бумагами». Банки, которые являются «номинальными держателями» ОВГЗ в интересах своих клиентов, будут приравнены к обычным торговцам ценными бумагами.

Кроме того, в документе пропишут определение мобильного приложения для покупки ОВГЗ. «Мобильное приложение - программное средство, размещенное в аппаратно-программной среде мобильного телефона или другого электронного устройства клиента банка, которое выполняет функцию средства идентификации и используется в системах дистанционного обслуживания клиентов банка, с помощью которого совершаются сделки с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных "Правилами"», - говорится в проекте решения НКЦБФР.

В этой дефиниции акцент делается на том, что это будут исключительно банковские приложения - торговцы ценными бумагами не смогут предложить клиентам онлайн-услугу по покупке ОВГЗ.

Первый пошел

Публично о своем желании продавать клиентам ОВГЗ через приложение пока говорит только ПриватБанк. «Мы планируем до конца года все-таки выйти на этот продукт», - заявила Галина Пахачук. С марта ПриватБанк уже продал своим вкладчикам ОВГЗ на 0,545 млрд грн. В банке подчеркивают, что физлица 75% денег инвестируют в валютные ОВГЗ, и для банка этот процесс является инструментом контролируемого снижения портфеля валютных вкладов. Банк даже кредитует под залог госбумаг.

В остальных банках интерес к новым возможностям пока публично не проявляют. ОТП Банк, который с 2017 года предлагает купить ОВГЗ клиентам Private & Premium сегментов, например, лишь посетовал FinClub на нынешние законодательные ограничения. «У нас в планах полное обновление мобильного и онлайн-банкинга, но это случится только в 2019 году. Пока же никаких доработок не предусматриваем», - сказали FinClub в пресс-службе Кредобанка.

Не планируют вносить изменения в мобильные приложения и другие крупные держатели ОВГЗ, особенно банки с иностранным капиталом, депозитные ставки которых намного ниже доходности гособлигаций. «По данной услуге мы не пользуемся агрессивной моделью продаж, поскольку есть определенная конкуренция между депозитами и ОВГЗ, которая может привести к снижению пассивной базы», - предупреждает FinClub начальник отдела ценных бумаг Райффайзен Банка Аваль Олег Климас.

«Интерес коммерческих банков к развитию доступных каналов покупки и продажи ОВГЗ среди населения очень опосредованный, так как ОВГЗ является конкурентом депозитам, и банки не готовы терять этот объем ресурсов в пользу государства. Немногие коммерческие банки предоставляют услуги брокера при покупке и продаже ОВГЗ и обычно это делают для достаточно объемных инвестиций, то есть купить ОВГЗ может лишь состоятельный клиент», - поясняет FinClub начальник департамента персональных банковских услуг УкрСиббанка Игорь Левченко.

По его мнению, ОВГЗ становятся популярными среди частных инвесторов. Клиенты понимают, что ставки по госбумагам выше, чем по депозитам, а налогообложение процентного дохода - ниже. «Опасаться конкуренции в сложившейся ситуации нелогично, так как объективно ОВГЗ является мощной альтернативой депозитному вкладу, и клиент, который решил инвестировать в ОВГЗ, найдет путь, как это сделать, - с банком или без», - заявил Игорь Левченко.

Неравные возможности

Сейчас в портфеле физлиц находятся ОВГЗ на 4,83 млрд грн (73% в иностранной валюте) - это 0,64% от объема выпущенных гособлигаций. С начала года портфель физлиц вырос уже втрое. Инициатива упрощения покупки ОВГЗ откроет доступ к этим бумагам для консервативных инвесторов, которые до сих пор выбирали для своих сбережений только депозит. Но в НКЦБФР опасаются, что банки попытаются продавать клиентам госбумаги по завышенным ценам. «Мы бы не хотели, чтобы мобильное приложение стало легким способом нечестного обращения с розничными клиентами. Поэтому очень актуальным остается вопрос лучшей цены», - заявил член НКЦБФР Дмитрий Тарабакин.

Чиновник пообещал, что комиссия будет «очень пристально следить», чтобы банки удовлетворяли заявки клиентов именно по лучшей цене. «Если банк не может выполнить заявку по лучшей цене сам, он должен будет пустить ее в рынок. И это вопрос принципиальный. Очень важно, чтобы все вопросы решились «на берегу», пока этот процесс не стал массовым. Мы должны понимать ответственность за то, чтобы этот рынок заработал правильно, а не был механизмом обмана людей», - заявил Дмитрий Тарабакин.

Участники фондового рынка предупреждают, что банки не будут выносить клиентские заявки на биржи (например, ПФТС или «Перспективу»), а будут продавать им ОВГЗ из собственного портфеля, купленного либо напрямую у Минфина, либо на вторичном рынке. А значит, риски манипуляции с ценой все-таки присутствуют: по крайней мере, в проектах решений НКЦБФР этот момент не урегулирован. «Если сейчас торговец купит на бирже ОВГЗ условно по 900 грн, а продаст вам за 1000 грн, то к нему придет комиссия и обвинит «в отсутствии экономической целесообразности» такой операции. Но если такую же операцию совершит банк, то о ней, кроме самого банка и его клиента, никто и не узнает. А как поступить в случае, если банк предлагает клиенту купить ОВГЗ по 990 грн, а на бирже клиент видит заявки по 950 грн? У клиента должно быть право выйти на биржу и купить по этой цене», - поясняет один из собеседников.

Места хватит всем

Больше, чем вопрос лучшей цены, торговцев волнует то, что продавать ОВГЗ через мобильные приложения смогут лишь банки. «Доступ к предоставлению такой услуги для частных инвесторов должен быть равным для всех профессиональных участников рынка. Если для банков ОВГЗ - пока не ключевой инструмент в обслуживании физлиц, и пальму первенства они все-таки отдают депозитам, то для профессиональных брокеров - это ключевой рыночный продукт. Поэтому услуги по торговле ОВГЗ могут предоставляться ими более мобильно и подкрепляться сильной аналитической поддержкой», - считает руководитель отдела брокерского обслуживания клиентов группы ICU Евгения Грищенко. Она рассказала FinClub, что группа ICU разрабатывает такое приложение для клиентов.

Управляющий директор ИК Dragon Capital Денис Мацуев ожидает рост конкуренции торговцев с банками. «Но банки и сегодня предоставляют такую услугу клиентам, выводя их заявки на покупку ОВГЗ на первичный рынок. При этом мы, как торговец, остаемся более привлекательными в вопросах клиентской поддержки, поддержания вторичного рынка, которого в банках зачастую нет, в вопросе консультаций - у банков таких специалистов нет или нет желания общаться», - поясняет FinClub Денис Мацуев.

Проблема покупки ОВГЗ через банки может заключаться еще и в том, что банки могут быть не заинтересованы выкупать ОВГЗ обратно. Поэтому клиентам придется соглашаться на невыгодные котировки банка, либо держать купленные госбумаги до погашения, либо искать торговцев для их продажи на бирже.

По мнению Дениса Мацуева, активизация вторичного рынка ОВГЗ с помощью банковских приложений «замкнет» клиентов внутри одного банка. «Мы пока не представляем, как будут связаны торговые платформы разных банков. Если не будут, то клиенты смогут продать на вторичном рынке только по ценам, которые готовы заплатить клиенты этого же банка или сам банк. Если в это время лучшая цена будет на рынке ПФТС или в другом банке, то провести сделку вне «банковской торговой платформы» может быть дорого», - предупреждает Денис Мацуев.

Денис Мацуев не может сказать, сколько клиентов торговцев перейдут к банкам. «Оценить процент будет непросто. Клиенты, которые торгуют и акциями, и ОВГЗ, скорее всего, останутся с торговцами. Те, которые инвестируют исключительно в ОВГЗ и готовы пользоваться новыми приложениями, перейдут», - прогнозирует Денис Мацуев.

Президент ИГ «Универ» Тарас Козак не считает, что ущерб будет существенным. «Сейчас вносятся изменения в законодательство, чтобы инвестиционные компании могли проводить идентификацию клиентов через BankID. По сути, большинство операций мы тоже сможем делать удаленно. А это значит, что в борьбе за клиента выиграет тот, кто окажет услугу быстрее, качественнее, дешевле и профессиональнее», - оптимистичен Тарас Козак.

Cейчас у банков тарифы на операции с ОВГЗ существенно выше, чем у торговцев. Например, в банке для начала нужно открыть счет в ценных бумагах (500-1000 грн). Иногда по таким счетам еще взимается ежемесячная комиссия. При совершении операции купли-продажи ОВГЗ нужно заплатить хранителю 0,05-0,1% от суммы сделки, аналогичную сумму нужно заплатить брокеру. А торговцы зачастую взимают фиксированную комиссию в размере 200-300 грн за сделку, независимо от объема госбумаг.

Об этой проблеме говорила и Галина Пахачук: «Я специально промониторила сайты других банков и хочу сказать, что там такие тарифы установлены для того, чтобы клиент не пришел». ПриватБанк понимает, что запуск продажи ОВГЗ через Приват24 потребует снижения их тарифов, чтобы побудить клиентов инвестировать минимум 25-40 тыс. грн в ОВГЗ, поэтому уже пообещал снизить свои расценки. Сейчас ПриватБанк работает только с суммами от $40 тыс.

Несмотря на вышеуказанные опасения, торговцы ценными бумагами позитивно оценивают то, что власть и банки займутся популяризацией ОВГЗ среди населения. «Мы рады, что банки начнут активнее работать в этом направлении. Если появится широкий круг заинтересованных лиц, тем лучше для рынка. Если граждане поймут, что ОВГЗ - это интереснее, чем депозит, то рано или поздно они начнут интересоваться другими инструментами, в том числе корпоративными облигациями и акциями. А уже здесь именно мы являемся более профессиональными и можем дать больше возможностей», - считает Тарас Козак.

Выиграет и Минфин, которому станет немного проще финансировать дефицит госбюджета. «Это позволит Минфину существенно расширить круг инвесторов на внутреннем рынке. Тем самым Минфин сможет широко популяризировать ОВГЗ как ликвидный и надежный инструмент с государственной гарантией, а также заметно увеличить объем поступлений в государственный бюджет, создав альтернативу банковским депозитам», - поясняет Евгения Грищенко.