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Рада приняла за основу законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного
14:42 04.10.2018 |
Верховная Рада приняла за основу законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
За принятие законопроекта №5670-д проголосовал 261 депутат при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
Документом предлагается ввести сертификацию уровня владения украинским языком государственными чиновниками.
Требования относительно соответствующего уровня владения украинским языком чиновниками и проверку уровня владения осуществляет Национальная комиссия по стандартам государственного языка.
Предлагается также учредить должность уполномоченного по защите государственного языка, назначаемого и увольняемого с должности Кабинетом Министров.
В то же время при рассмотрении в первом чтении Рада решила изъять из законопроекта нормы о создании службы из 27 инспекторов, которые должны были обеспечивать надлежащий уровень за соблюдением стандартов украинского и применением других языков.
Также Рада изъяла из документа норму, согласно которой статус украинского языка как единственного государственного не может быть основанием для отрицания языковых прав и потребностей лиц, которые принадлежат к национальным меньшинствам.
Статью о языке в сфере образования депутаты решили выложить в редакции языковой статьи профильного закона "Об образовании".
В частности нацменьшинствам гарантируется права на обучение на языке нацменьшинства в коммунальных учреждениях образования для приобретения дошкольного и начального образования наряду с украинским языком.
Это право реализуется путем создания отдельных классов (групп).
При этом парламент дополнил данную статью и намерен предусмотреть, что с 2025 года языком внешнего независимого оценивания является украинский язык, кроме ВНО по иностранным языкам.
Кроме того, законопроект приравнивает попытки введения в Украине официального многоязычия к свержению конституционного строя.
Предприятия и организации всех форм собственности, которые работают с клиентами и потребителями, должны осуществлять обслуживание на украинском языке.
Обслуживание на другом языке возможно только по просьбе клиентов.
В сфере телевидения и радиовещание предлагается установить нормы языковой статьи профильного закона.
Согласно ей, в общем недельном объеме вещания центральных и региональных телерадиоорганизаций украиноязычные передачи и фильмы должны составлять не менее 75% общей продолжительности передач и фильмов в каждом промежутке времени между 07.00 и 18.00 и между 1.00 и 22.00.
Печатные СМИ должны будут издаваться на украинском языке.
При этом газеты и журналы могут издаваться в нескольких языковых версиях, одна из которых должна быть украинской.
Интернет-СМИ обязаны будут иметь украинскую версию, при этом она должна загружаться по умолчанию.
Как сообщали Українські Новини, в феврале 2018 года Конституционный Суд признал неконституционным закон "Об основах государственной языковой политики".
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