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Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины с 3,5% до 3,3% в 2018
13:09 04.10.2018 |
Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины с 3,5% до 3,3% в 2018 году.
Об этом сообщил руководитель программ и ведущий экономист ВБ Фарук Кхан в ходе презентации нового экономического обзора и макроэкономического прогноза для Украины во вторник, передают Українські Новини.
"Инвесторы обеспокоены тем, что задерживаются некоторые ключевые реформы и тем, что задерживается пересмотр программы МВФ. Украине необходимо финансирование, а среда, где его можно взять, усложняется. Украине необходимо 7,7 млрд долларов, чтобы вернуть внешний долг в следующем году, а также 2,9 млрд необходимо, чтоб закрыть фискальный дефицит", - сказал он.
По словам Кхана, очень важно также, чтобы Украина утвердила и реализовала бюджет на следующий год, который она может себе позволить.
"Среди прочего, необходимо ограничить рост зарплат, особенно в государственном секторе. По субсидиям необходимо использовать метод таргетирования", - добавил экономист.
По его словам, введение налога на выведенный капитал сократит поступления в госбюджет и его введение со следующего года не является целесообразным.
"Одна из реформ, которая должна далее быстро продвигаться, - это реформа банковского сектора. Половина банковского сектора находится в госсобственности и более половины кредитов в банковском секторе являются неработающими. Необходимо принять законы о правах кредиторов и управления госбанками", - добавил Кхан.
Как сообщали Українськi Новини, в апреле Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП Украины 3,5% в 2018 год.
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