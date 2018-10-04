Рада просит СНБО ввести санкции против юрлиц-учредителей телеканалов «112 Украина» и «NewsOne»

Верховная Рада рекомендует Совету национальной безопасности ввести санкции в отношении компаний, которые входят в структуру собственности телеканалов "112 Украина" и "NewsOne".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее постановление (№9157) поддержали 229 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.

Согласно приложению к постановлению, санкции должны коснуться ООО "Ариадна ТВ", ООО "Новый формат ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ",ООО "Лидер ТВ", ООО "Партнер ТВ" и ООО "Новости 24 часа".

Согласно информации на сайте телеканалов, последняя в данном перечне компания - ООО "Новости 24 часа" - указана в структуре собственности канала "NewsOne", остальные 6 юридических лиц указаны в структуре собственности телеканала "112 Украина".

Согласно решению парламента, должны быть аннулированы и прекращены лицензии и другие разрешения, которые необходимы для осуществления деятельности указанных юрлиц, должен быть запрет на использование ими радиочастотного ресурса Украины.

Санкции должны предусматривать блокирование активов - временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, предотвратить вывод капиталов за пределы Украины, прекратить выполнение экономических и финансовых обязательств.

Кроме того, санкции должны включать запрет на сделки относительно ценных бумаг, эмитентами которых являются указанные юрлица, на выдачу разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства.

В то же время народные депутаты выступают за прекращение выдачи разрешения, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей, а также ограничение выдачи наличных средств по платежных картам, эмитированным резидентами иностранного государства.

Группа народных депутатов зарегистрировала данное постановление и санкции в отношении двух телеканалов в ответ на петицию о "Прекращении антиукраинской деятельности телеканала "112 Украина" и NewsOne" на сайте парламента. Она набрала почти 26 тыс. голосов вместо 10 тыс минимально необходимых.

Как отметил народный депутат Украины Иван Винник (фракция "Блок Петра Порошенко") парламент обращается к СНБО "применить персональные экономические ограничительные санкции в связи с деятельностью отдельных обществ с ограниченной ответственностью, которые являются собственниками телевизионных эмблем "112 канала Украина"№ и канала "NewsOne".

