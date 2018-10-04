Украина признала консула Венгрии в Берегове персоной нон грата

Консул Венгрии в городе Берегово объявлен персоной нон грата.

Об этом в четверг МИД Украины сообщил послу Венгрии в Украине Эрно Кешкеню, сообщили в ведомстве.

Ему вручили ноту с информацией о том, что, согласно статье 23 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года в связи с деятельностью, несовместимой со статусом консульского должностного лица, консул консульства Венгрии в городе Берегово должен покинуть территорию Украины в течение следующих 72 часов.

"Рассчитываем, что венгерская сторона в дальнейшем будет воздерживаться от любых недружественных шагов по отношению к Украине, а ее должностные лица - от нарушений украинского законодательства", - сообщили в МИД.

В сообщении не уточняется, кого именно из консулов Венгрии, которые работают в Берегово, объявлено персоной нон грата. На видео с Берегового видно женщину, которая призвала скрывать факт получения гражданства.





В министерстве добавили, что рассматривают граждан Украины венгерского происхождения "как объединяющий фактор в отношениях между двумя государствами и призывают к этому же наших венгерских партнеров".

Ранее в СМИ появилась информация о выдаче паспортов Венгрии гражданам Украины на территории консульства Венгрии в Берегове Закарпатской области, а также соответствующее видео с принятием присяги.

После принятия присяги, в которой граждане называют Венгрию своей родиной и обязуются служить ей, сотрудники диппредставительства призывают их скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто пообещал немедленный зеркальный ответ на высылку Киевом венгерского консула.