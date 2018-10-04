Рада продлила до 2020 действие закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донбасса

Верховная Рада продлила действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" до 31 декабря 2019 года включительно.

За принятие внесенного Президентом Петром Порошенко законопроекта №9153 проголосовали 245 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Ранее Рада уже продлевала действие закона до 10 октября 2018 года.

При этом в силу вступила и продлена в четверг до 2020 года только ст. 1 закона, которая предусматривает временное введение особого порядка в отдельных районах (городах, поселках и селах) Донбасса, определенных решением Рады.

Остальные статьи закона не вступали и не вступят в силу с продлением закона: об амнистии и недопущении уголовного преследования участников событий на Донбассе; о праве языкового самоопределения жителей Донбасса и возможности использования русского языка в органах государственной власти и местного самоуправления; об участии органов местного самоуправления в назначении руководителей органов прокуратуры и судов; о возможности заключения с органами местного самоуправления соглашений об экономическом, социальном и культурном развитии отдельных районов; об особой государственной поддержке по восстановлению промышленности и инфраструктуры; о развитии трансграничного сотрудничества отдельных районов с Россией; о создании отрядов народной милиции в отдельных районах.

Эти положения закона вступят в силу исключительно после выполнения ряда определенных условий, включая вывод всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

Особый порядок начнет действовать со дня вступления в полномочия органов местного самоуправления в отдельных районах Донбасса, избранных на внеочередных выборах, проведенных в соответствии с законодательством Украины при соблюдении международных стандартов их проведения, соблюдении при этом прав человека и ряда других условий.

Как сообщали Українські Новини, специальный представить США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что продление действия закона является чрезвычайно важным для сохранения санкций против России, в то же время представитель Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли не подтверждает влияние продления закона на вопрос санкций против России.