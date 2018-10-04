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Рада установила новое приветствие «Слава Украине - Героям слава» для военных и полицейских
10:54 04.10.2018 |
Верховная Рада установила в Вооруженных силах и Национальной полиции новое приветствие "Слава Украине - Героям слава".
За принятие законопроекта №9036 в целом проголосовал 271 депутат при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.
Закон предусматривает изменения в уставы внутренней службы Вооруженных сил, гарнизонной и караульной служб ВСУ, строевой устав ВСУ и закон "О Национальной полиции".
Согласно действующему строевому уставу ВСУ, на приветствие "Здравствуйте, товарищи" все военнослужащие отвечают: "Желаем здравия", а на прощание "До свидания, товарищи" - "До свидания, товарищ (воинское звание)".
Данным законом вводится приветствие и прощание "Слава Украине!" и ответ военнослужащих в строю "Героям слава!".
Вне строя, введено приветствие "Приветствую, воины!", а слово "товарищ" в приветствии и прощании заменено словом "господин".
Кроме того, приветствие "Слава Украине" и ответ "Героям слава" введено для полицейских в строю.
Как сообщали Українськi Новини, воинское приветствие "Слава Украине - Героям слава" впервые прозвучало 24 августа как часть официальной церемонии военного парада в честь Дня независимости Украины.
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