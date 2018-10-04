Валютчики развернули межбанковский рынок и откатили курс доллара

Елена Лысенко / UBR.ua

В течение дня курс доллара взлетел до максимума недели - до 28,38 грн./$, но к закрытию торгов вечером откатился до 28,21-28,26 грн./$, сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной. После появления на межбанке крупных продавцов.

«Безналичные котировки активно поднимались в первой половине дня - пока скупались иностранцы, которые в начале каждого месяца занимаются репатриацией дивидендов, и произошло несколько банковских покупок. Но после обеда на торги неожиданно вышли крупные продавцы и доллар резко подешевел», - рассказал председатель правления RwS bank Владислав Кравец.

«Спрос нерезидентов был нивелирован выходом крупных продавцов, развернувших тренд», - согласился с коллегой Куринной.

Главным продавцом сегодняшнего дня назвали государственный Приватбанк, были и другие валютные поставщики (ПУМБ, УкрСиббанк), но уступали ему в объемах операций.

В ногу с межбанком двигался черный наличный рынок. Утром менялы начинали торговать в рамках 28,12-28,19 грн./$, а после взлета межбанка нелегалы подняли ценник к 28,15-28,23 грн./$, и очень быстро опустили к 28,13-28,16 грн./$ после безналичного отката.

Намного спокойней было на легальном наличном рынке - в кассах финучреждений. Минимальный ценник доллара на продаже людям подрос на 1 копейку - до 28,15 грн./$. А средний ценовой коридор находился в рамках 28,25-28,35 грн./$, в нем работали Приватбанк, Пиреус Банк, Кредобанк, ПУМБ, Альфа-Банк, Ощадбанк, Райффайзен Банк Аваль, Проминвестбанк, УкрСиббанк, ОТП Банк, Укрэксимбанк, Креди Агриколь Банк. При этом выкупали валюту у населения в рамках 27,50-28,20 грн./$.

Завтра финансисты ждут укрепления текущей тенденции. «Сегодня была сформирована локальная вершина, теперь ждем движения вниз», - спрогнозировал начальник управления дилинговых операций банка «Пивденный» Олег Ропяк. Старт межбанка 4 октября прогнозируют в широком диапазоне - 28,23-28,28 грн./$, с возможным укреплением гривны. После сегодняшнего разворота курса спекулянты вряд ли рискнут активно закупать доллар.