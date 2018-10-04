Порка не удалась. Почему Сытник вынес из Рады иммунитет на год

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Реальная возможность уволить Артема Сытника с поста директора НАБУ возникнет не раньше следующего лета.

Заседание парламентского комитета по вопросам предупреждения и противодействия коррупции, состоявшееся 3 октября, ожидалось с ажиотажем. Директор НАБУ Артем Сытник должен был презентовать там отчет о деятельности НАБУ за первое полугодие 2018 г. Это событие было проанонсировано весьма нетрадиционным способом - ситилайтами, появившимися утром 1 октября в киевском метро. На них под большим портретом Сытника красовалось обещание: "Я разоблачу топ-коррупционеров 03.10 на профильном комитете ВР Украины".

Доброжелатели, заказавшие ситилайты, пожелали остаться неизвестными. А НАБУ на своей странице в Facebook обиделось, вместо того чтобы поблагодарить за бесплатную рекламу, и заявило, что "борьбу с коррупцией такими методами не остановить". На следующее утро скандальные плакаты были убраны с лайтбоксов на эскалаторных туннелях, но это уже не могло уменьшить интереса к предстоящему событию.

Тем сильнее было разочарование, когда оно наконец состоялось. Причем остались неудовлетворенными как симпатики Сытника, так и те, кто относится к нему критически. Первые так и не услышали от директора НАБУ разоблачений топ-коррупционеров. Сытник лишь зачитал попурри из своего письменного отчета, который он презентовал еще 10 августа. Вторые ожидали, что на комитете произойдет публичная порка Сытника, - но нет, депутаты задавали разные вопросы, в т.ч. и удобные для директора НАБУ, а закончилось все тем, что комитет решил принять его отчет к сведению.

В сухом остатке результат оказался благополучным для Сытника. Директор НАБУ вынес из Верховной Рады иммунитет от любых неприятностей со стороны депутатов, как минимум, на полгода, а скорее всего - на год.

Дело в том, что следующий письменный отчет о деятельности НАБУ - на этот раз уже за второе полугодие 2018 г. - он должен подать президенту, парламенту и правительству не позднее 10 февраля 2019 г. После этого его снова могут вызвать отчитываться на парламентский комитет. Но результат будет тот же, что и 3 октября: отчет примут к сведению - и на этом все.

Чтобы возникла возможность серьезных последствий, необходим вывод независимой внешней оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ. Этот вывод включается как приложение к письменному отчету НАБУ и заслушивается Верховной Радой. Однако до сих пор это требование закона еще ни разу не было выполнено, поскольку отсутствовала комиссия внешнего контроля для проведения аудита. Она была полностью укомплектована только в мае-июне.

Кстати, все ее три члена - Михаил Буроменский от правительства, Владимир Василенко от парламента и Павел Жебривский от президента - присутствовали на заседании комитета 3 октября. Сытник там пообещал оказать комиссии максимальное содействие - в самом деле, не мог же он заявить, что он будет ей препятствовать. Но она в любом случае вряд ли успеет подготовить негативный для Сытника вывод к 10 февраля.

Согласно закону, аудит проводится ежегодно - и соответственно ежегодно создается комиссия внешнего контроля. Поэтому логично предположить, что нынешние три аудитора подготовят свой вывод к лету, когда будет истекать срок их полномочий. Конечно, нельзя исключать, что комиссию попросят поторопиться, но выполнить эту просьбу будет очень трудно. На самом деле комиссия и без того столкнулась с кучей проблем. Чтобы провести выборочный аудит уголовных производств, досудебное расследование в которых осуществлялось НАБУ, сил самих трех аудиторов явно недостаточно. А чтобы дать им необходимые кадры, материально-техническое и финансовое обеспечение, нужно вносить поправки в закон. Когда это будет сделано (и будет ли) - неизвестно.

Поэтому Сытник может спокойно дожидаться результатов президентских выборов - в надежде, что власть переменится. А тогда директору НАБУ даже негативный вывод аудиторов будет не страшен - ведь президент и парламент не обязаны на него реагировать, это только их право. И это позволяет предположить, что за оставшееся до выборов время Сытник постарается по максимуму не раздражать кандидатов в президенты, имеющих наилучшие шансы на победу. Но при этом не сбавлять активность в любимом занятии - самопиаре.