Не стать политическим трупом. Почему Садовый пошел торговать собой на выборах

Тарас КЛОЧКО / Деловая столица

После затянувшихся колебаний лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый наконец решительно и во всеуслышание заявил о намерении баллотироваться в президенты. На встрече с организаторами молодежного форума "Самодвиж", где и состоялось официальное заявление о намерениях, Андрей Иванович пообещал в самое ближайшее время представить свою команду и обрисовал основные направления будущей кампании: мобилизация молодежи, "разрыв коррупционной круговой поруки" и "технологическая модернизация страны". Ну и, разумеется, лидер "Самопомочи" не удержался, чтобы и со своей стороны не призвать оппозиционные силы к объединению.

В общем ничего необычного. Любопытно другое, заявление Садового прозвучало сразу же после резонансного интервью Виктора Балоги - соратника еще одного кандидата в президенты Анатолия Гриценко и, возможно, является ответом на предложение последнего. Суть озвученной Балогой идеи заключается в создании под выборы своеобразного "триумвирата" из Гриценко, Садового и Святослава Вакарчука. Новая украинская власть, уверен Балога, должна быть сочетанием молодости и опыта, чтобы и запрос общества на "новые лица" удовлетворить, и не допустить того, чтобы шибко резвый молодняк полностью разрушил хрупкую машину государственного управления. "Я был бы рад, -заявил Балога, - если бы Садовый, Вакарчук, Гриценко стали единой командой и определились для себя, кто из них президент, кто - премьер, кто - спикер. Определились идеологически. Когда бы эти три политика сошлись, этот украинский проект имел бы право на победу". Ну а если вышеуказанные трое "этого не поймут и шансом не воспользуются", то, уверен Балога, их участие в выборах будет пустой тратой времени.

Таким образом Садовый, объявив о своих президентских амбициях, дал Гриценко понять, что если и будет торговаться с ним, то как равный с равным, поскольку версия Балоги достаточно прозрачно намекала, что Садовый в этом "триумвирате" станет самым слабым звеном с претензиями не выше спикерских.

Кроме того, за день до оглашения Садовым своего решения идти в президенты свое заявление сделал однопартиец львовского мэра, народный депутат Егор Соболев, которого активно сватали в качестве кандидата в президенты от "Самопомочи". В этом заявлении депутат, пусть и не прямым текстом, но отказался от баллотирования ради возможности создать "единую победную команду". Таким образом вопрос о том, будет ли "Самопомич" выдвигать своего кандидата в президенты, а если будет, то кого (помимо Соболева в качестве кандидата на высший пост в государстве рассматривалась вице-спикер Оксана Сыроид), решился самым естественным образом в пользу лидера политсилы. Похоже, что именно такой путь выбрал Садовый, чтобы как-то развязать ту крайне неблагоприятную ситуацию, которая сложилась с его политической карьерой.

Дело в том, что после знаменитого "мусорного скандала" Садовый несколько самоустранился от общеукраинской политики в своем "львовском гетто" и начал стремительно терять контроль над собственной партией, а сама партия начала двигаться в сторону распада. Самым тревожным звонком стал самороспуск фракции "Самопомочи" в Киевсовете, тем временем в парламентской фракции партии Садового инициатива принадлежала достаточно странным и немного чужеродным для "Самопомочи" персонажам вроде упомянутого Соболева или Семена Семенченко. Да амбициозная Сыроид в случае баллотирования в президенты могла подмять фракцию под себя.

В этих условиях любое возможное решение, связанное с отказом от личного участия Садового в выборах, несло для него большие риски: либо "Самопомич" рассыпается вообще, либо львовский мэр окончательно теряет контроль над собственной партией.

Но и принятое решение баллотироваться отнюдь не гарантирует решения всех проблем Садового. В первую очередь нужно помнить, что Андрей Иванович действующий мэр Львова, а тянуть одновременно на себе и столицу Галичины со всеми хозяйственными проблемами и избирательную кампанию с равным успехом практически невозможно. К тому же, оппозиционному кандидату в президенты крайне сложно сохранять продуктивные рабочие отношения с действующей центральной властью, что для любого градоначальника просто необходимо.

С другой стороны, баллотирование в президенты открывает перед Садовым и некое окно возможностей. Будучи кандидатом в президенты львовский мэр не выпадет из политического мейнстрима, останется важным игроком на политическом поле и все еще сможет торговаться за то, на чьей стороне играть.

В первую очередь, есть возможность договориться с Банковой, чтобы баллотироваться в качестве противовеса тому же Гриценко, и отобрав у последнего часть голосов, выторговать гарантию на спокойствие во Львове, чтобы успешно переизбраться на следующий мэрский срок.

С другой стороны, можно договариваться уже с самим Гриценко, чтобы со временем сняться с выборов в его пользу, или с той же Тимошенко, чтобы сыграть в ее пользу. В любом случае Садовому придется быть по сути техническим кандидатом, но вряд ли он питает иллюзии, что имеет шансы всерьез побороться за президентское кресло.

Но даже если Садовый по той или иной причине ни с кем не договориться, он сможет выиграть в главном - сохранит свою партию и участием в президентских выборах обеспечит какой-никакой задел на выборы парламентские. Относительно скромные 5% поддержки на выборах президента будут четким сигналом того, что первые лица "Самопомочи" могут с уверенностью рассчитывать на место в Верховной Раде. И тогда, даже если во Львове у него все окончательно разладится, лидер "Самопомочи" будет иметь запасной аэродром в виде депутатского мандата, с достаточно широкими юридическими, экономическими и медийными возможностями, откуда можно будет либо дальше развивать свою политическую карьеру, либо спокойно пересидеть пять следующих лет.