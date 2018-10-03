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АНАЛИТИКА

Нацбанк стал активнее прежнего связывать гривневую массу, чтобы сокращать возможности для спекуляций на межбанке

23:22 02.10.2018 |

Финансы

 Елена Лысенко / UBR.ua

Как и прогнозировали вчера банкиры, доллар подорожал из-за покупок иностранцев под дивиденды: 2 октября его курс на межбанке подняли на 4 копейки, и закрепили к вечеру в рамках 28,27-28,29 грн./$, сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной. В течение дня предпринималось несколько попыток для роста к 28,30 грн./$, но они провалились.

Нацбанк сделал все для этого, и даже без продажи доллара из своих золотовалютных резервов, размер которых уже провалился ниже допустимого уровня (до 2,9 размера импорта при международном требовании - 3). Чиновники развернули мощный «ресурсный пылесос», который работал в двух направлениях одновременно:

* Нацбанк активно размещал свои депозитные сертификаты.
* Государственный Укргазбанк вовсю собирал межбанковские кредиты. Стоимость overnight достигла 17,75%.

«Все логично и грамотно сработано. Чем меньше на рынке гривневого ресурса для валютных покупок - тем меньше возможностей для покупки доллара, и меньше давления на курс», - объяснил ситуацию председатель правления RwS bank Владислав Кравец.

Остатки банков на корсчетах в Нацбанке сегодня уменьшились на 1,2 млрд. грн (до 48,1 млрд. грн.), а объем ликвидности, мобилизованной регулятором через депозитные сертификаты, вырос на 6,3 млрд. грн. (до 34,8 млрд. грн.).

Иностранцы, которые сейчас скупают доллар под вывод из Украины дивидендов, будут главными действующими лицами межбанка еще 2-3 дня. После давление на курс гривны должно немного ослабнуть.

«Факторами влияния на курсовые тренды сегодняшнего дня стала возросшая активность участников рынка, преимущественно в части спроса на фоне календарного периода вывода дивидендов нерезидентами и довозмещений НДС, отложенных с сентября, а также ресурсного гривневого запаса, достаточного для ситуативной игры «на повышение», - уточнил Олег Куринной.

Все эти события никак не отражались на наличном рынке. Здесь финансисты уже несколько дней отмечают небывалое спокойствие.

«Спроса на валюту нет, у касс пусто. На рынке нет гривны - доллар покупать не за что», - заверил Владислав Кравец.

Тем не менее, минимальный курс продажи доллара людям за день подняли на 7 копеек - до 28,14 грн./$ (стоял в небанковских обменниках). Возможно для подстраховки, чтобы двигаться в направлении межбанка. В тоже время средний курсовой коридор не изменился - 28,20-28,30 грн./$. В нем работали банк «Аркада», Укргазбанк, Проминвестбанк, Universal Bank, Приватбанк, ТАСкомбанк, Ощадбанк, ПУМБ, ОТП Банк, Альфа-Банк.

При этом выкуп валюты у населения происходил в рамках 27,30-28,17 грн./$.

Совершенно очевидно, что экспортеры и завтра продолжат закупаться долларом под репатриацию дивидендов. Тем не менее финансисты не предсказывают сильных курсовых скачков.

«Если Нацбанк продолжит в нынешнем стиле и дальше изымать с рынка гривневую массу, сдерживая валютные покупки, то резких курсовых скачков не будет. Не будет гривны для раскачки котировок. Старт межбанка завтра, скорее всего, увидим в рамках 28,25-28,29 грн./$», - спрогнозировал Владислав Кравец.

А Олег Куринной оставил в силе старый прогноз - 28,20-28,30 грн./$.
 

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