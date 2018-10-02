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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Сообразить на троих. Станут ли Гриценко, Вакарчук и Садовый новой «Каневской четверкой»

17:02 02.10.2018 |

Политика

 Тарас КЛОЧКО / Деловая столица

После откровений Виктора Балоги идея союза трех оппозиционных нынешней власти политиков обрела черты некоего плана.

Бывшего главу секретариата президента Виктора Ющенко, давнего недруга Юлии Тимошенко а ныне рядового народного депутата от округа в Закарпатье Виктора Балогу в последнее время все настойчивее связывают с избирательным штабом Анатолия Гриценко. Сам Виктор Иванович информацию о работе с Гриценко отрицать не стал, заявив в большом интервью "Украинской правде", что своему старому другу Гриценко активно помогает, но исключительно на по-волонтерски, и ни в какой официальной роли в его штабе работать не будет.

Тем не менее даже такой витиеватой формулировки оказалось достаточно, чтобы воспринимать озвученный Балогой избирательный план о создании "триумвирата" как своеобразное публичное предложение от Гриценко его потенциальным участникам. Речь идет о давнем партнере Гриценко, лидере партии "Самопомич" и львовском мэре Андрее Садовом и многообещающем юном политике, рок-музыканте Святославе Вакарчуке.

В представлении Балоги новая украинская власть должна быть сочетанием молодости и опыта, чтобы и запрос общества на "новые лица" удовлетворить, и не допустить того, чтобы шибко резвый молодняк полностью разрушил хрупкую машину государственного управления. "Я был бы рад, - заявил Балога, - если бы Садовый, Вакарчук, Гриценко стали единой командой и определились для себя, кто из них президент, кто - премьер, кто - спикер. Определились идеологически. Когда бы эти три политика сошлись, этот украинский проект имел бы право на победу". Ну а если вышеуказанные трое "этого не поймут и шансом не воспользуются", то, уверен Балога, их участие в выборах будет пустой тратой времени и придется выбирать между Тимошенко и Порошенко.

Своим видением того, кто из троицы достоин президентства, а кто премьерства и спикерства, Балога делиться не стал, но можно предположить, что наиболее адекватной является следующая конфигурация: Гриценко уступает место президента Вакарчуку, довольствуясь должностью премьера, а роль главы парламента достается Садовому. "Я думаю, что они между собой чувствуют, кто должен быть символом, а кто должен быть на хозяйстве, то есть в правительстве", - отметил Балога, отдельно подчеркнув парламентско-президентский характер республики. То есть его "протеже" Гриценко должен сесть на хозяйство, а Вакарчук стать фронтменом всей страны.

Насколько близки к реальности подобные мечты Балоги - вопрос, конечно же, открытый. Собственно, объединение потенциальных политических конкурентов с целью дележа власти - штука далеко не новая. В нашей стране самой яркой подобной попыткой стала так называемая "Каневская четверка" образца 1999 года. Тогда, напомним, потенциальные кандидаты в президенты: экс-премьер и экс-эсдек Евгений Марчук, социалист и экс-спикер Александр Мороз, мэр Черкасс Владимир Олейник, действующий спикер и будущий коммунист Александр Ткаченко провозгласили о создании коалиции и выдвижении единого кандидата в президенты от четверки. Тогда подобный альянс заставил многих всерьез задуматься о реальной альтернативе действующему главе государства Леониду Кучме, но на практике все оказалось не так красиво. Амбициозный Мороз так и не смог уступить не менее амбициозному Марчуку, Ткаченко убежал под крыло кандидата от коммунистов Петра Симоненко, и лишь Олейник остался верен Марчуку, но не очень надолго (а закончил он свою политическую карьеру в роли беглого соратника Януковича).

Намного более успешным является древнеримский пример триумвирата более чем двухтысячелетней давности между Цезарем, Помпеем и Крассом, именуемый "Первым триумвиратом". Тогда личные политические амбиции каждого не помешали им поделить сферы влияния в Римской республике, что обеспечило относительную политическую стабильность на достаточно долгий срок. Тем не менее, глубокие противоречия между триумвирами никуда не делись, что и привело Цезаря и Помпея через 10 лет к гражданской войне.

Однако вернемся к Гриценко и его возможным партнерам. Теоретически союз Гриценко, Вакарчука и Садового и вправду мог бы составить конкуренцию фаворитам президентской гонки Порошенко и Тимошенко. Но далеко не факт, что заключение триумвирата гарантирует его участникам победу, как это рисует Балога. Если посмотреть на публикуемые рейтинги кандидатов в президенты, к слову, достаточно сомнительные, то математическое сложение показателей Гриценко, Вакарчука и Садового не гарантирует сколько-нибудь существенного преимущества над лидерами. В то же время далеко не факт, что все симпатики участников триумвирата поддержат схему с президентом Вакарчуком и премьером Гриценко. Для избирателей Вакарчука Гриценко может показаться тем самым старым лицом, от которого нужно избавляться, а не делать его реальным руководителем страны при Вакарчуке в роли "английской королевы". Да и согласие рок-певца на скромную роль "символа" может оттолкнуть от него потенциальных избирателей. Что касается Садового, то на нынешнем этапе его всеукраинские амбиции уже не так ярки и рейтинги не настолько высоки, чтобы как-то принципиально повлиять на ситуацию.

Но самое главное препятствие на пути триумвирата в триумфаторы - это способность его участников договориться между собой. Собственно, за Гриценко уже давно закрепился в политической тусовке имидж слабо договороспособного партнера. Все его предыдущие участия в больших политических проектах традиционно оканчивались скандальными разрывами. Именно поэтому Анатолий Степанович так и не собрал под выборы сколько-нибудь мощную команду, несмотря на достаточно высокие рейтинги.

Что же касается Вакарчука, то его политическая деятельность тоже не отличается последовательностью. Собственно, эта деятельность ограничивается "бегством" из парламента в 2008 году после года крайне малопродуктивного с точки зрения законотворчества "сидения" в здании на Грушевского и нынешними крайне размытыми заявлениями общеполитического характера "за все хорошее" на фоне обучения в Стэнфорде и информации о связях с Джорджем Соросом и Виктором Пинчуком. Нужен ли сейчас Вакарчуку и людям, которые за ним стоят, союз с Гриценко и Садовым - большой вопрос. Садовый же, в отличие от потенциальным партнеров по триумвирату, имеет свою синицу в руке в виде мэрства во Львове и, судя по последним годам, никак не решится рискнуть этой синицей ради всеукраинского журавля.

Ну а опыт "Каневской четверки", да и не только ее, показывает, что украинские политики даже после публичного объединения совершенно не стесняются все переигрывать, если такой сценарий кажется более привлекательным, и серьезными электоральными потерями это для них не оборачивается.

В сухом остатке имеем очень осторожное, озвученное даже не лично Гриценко, предложение к Вакарчуку и Садовому, на которое те могут не согласиться, и тогда все это останется лишь личным мнением Балоги, а могут и согласиться, но потом передумать, и тогда все трое, но в большей степени Гриценко, будут выглядеть не в лучшем свете, что, впрочем, мало на что повлияет. Вариант же реального создания триумвирата - наименее вероятный из всех, но даже он далеко не гарантирует участникам победы.
 

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