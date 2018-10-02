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Рада пересмотрит принципы сотрудничества с ПАСЕ, если с делегации РФ снимут ограничения в обход резолюций - заявление
12:04 02.10.2018 |
Снятие ограничительным мер с делегации Российской Федерации в ПАСЕ в обход резолюций будет означать признание Ассамблеей своей политической несостоятельности и вынудит украинский парламент пересмотреть основы и механизмы сотрудничества с ПАСЕ.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующее заявление Верховной Рады (№9089) на пленарном заседании парламента во вторник проголосовали 242 народных депутатов.
Украинский парламент считает политически мотивированной подготовку решения ПАСЕ об изменении процедуры Ассамблеи в части отмены возможности обжаловать полномочия национальных делегаций по сути или существенного усложнения порядка такого обжалования.
Как отмечается в заявлении, цель подготовки такого решения - обеспечить беспрепятственное и безусловное возвращение в ПАСЕ делегации РФ на фоне категорического отказа этого государства выполнять законные требования Ассамблеи, связанные с нарушением Россией устава Совета Европы.
Верховная Рада подчеркивает, что сохранение авторитета и политической состоятельности ПАСЕ в условиях современных вызовов в Европе возможно исключительно если будет обеспечена существующая институциональная состоятельность Ассамблеи и ее механизмов ведения собственных политик.
"Осознавая, что уничтожение институциональных основ будет означать признание Парламентской ассамблеей Совета Европы своей политической неспособности следовать собственным решениям и публичную демонстрацию ухода от ценностей и принципов Совета Европы - верховенства права, демократии и прав человека, будет вынуждать Верховную Раду Украины и ее постоянную делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы осуществить полный пересмотр основ, на которых строится сотрудничество с Ассамблеей, и механизмов такого сотрудничества", - говорится в заявлении.
Выступая с трибуны парламента, глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев подчеркнул, что Россия не выполнила более 10 резолюций, которые были приняты Ассамблеей на протяжении последних 4 лет.
"Россия прибегла к откровенному шантажу Совета Европы, прекратив свое финансирование, которое составляет 7%. К сожалению, все попытки договориться о том, чтобы все остальные страны компенсировали эти потери, не привели к результату. Поскольку у России есть очень мощный друг в лице генерального секретаря ПАСЕ Турбьорна Ягланда, который всеми силами пытается сделать так, чтобы Россия была возвращена", - заявил он.
Глава украинской делегации в Ассамблее также проинформировал, что литовский Сейм принял аналогичное заявление.
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