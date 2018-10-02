Со лжи пошлины не берут: Почему Рудьковский оказался в тюрьме на России

Юрій Васильченко / Depo.ua

Министр транспорта, социалист, "регионал". Это все у Николая Рудьковского в прошлом. Отныне он находится под арестом по решению одиозного даже для России Басманного суда Москвы. Бывшего украинского чиновника обвиняют по ч. 2 ст. 360 УК РФ (Нападение на учреждения, которые пользуются международной защитой, совершенное с целью провокации войны или осложнения международных отношений").

По версии российских следователей, экс-министр транспорта, активист украинского объединения "Свобода" Владимир Назаренко и еще один гражданин Украины, Владимир Романцов, "действуя в группе с другими лицами, принимали участие в порче имущества посольства России". Все они, как считают в Следкоме, "подручными средствами забросали фасад здания". Ущерб, который был причинен российской дипмиссии, следователи оценили в сумму свыше 14 млн рублей. ($213442).

Экранизация биографии Рудьковского могла бы стать захватывающим триллером - как из сельского парня можно взлететь в "князья", а потом снова оказаться в "грязи". Из жизнеописания Николая Николаевича известно, что после завершения обучения в сельской школе и службы в ракетных войсках он оказался в Вене. По официальной версии, там он учился в экономическом университете и занимался бизнесом.

Однако авантюрный характер Рудьковского привел его обратно в Украину, где он быстро продвигается по карьерной лестнице: 1994-96 гг. - главный консультант управления по вопросам экономики Администрации президента, 1996-97 гг. директор АО "Госинвест Украины", с января 1998 г. на различных должностях в "Нафтогазе". В том же году делает первую попытку попасть в Верховную Раду по 208 округу с центром в Козельце на родной Черниговщине. Тогда в СМИ писали, что Рудьковского сначала не хотели регистрировать кандидатом из-за того, что из Австрии он вернулся в 1994 году, то есть постоянно не жил в Украине необходимые для баллотирования 5 лет. И все же зарегистрировали. Выборы он выиграл, но из-за нарушений закона о выборах, результаты отменили. На повторных выборах в августе 1998 года здесь победил Александр Волков, в то время близкий к президенту Леониду Кучме.

С тех пор Николай Николаевич перешел в оппозицию к режиму Кучмы. В течение 2000-02 гг. был помощником ныне покойного депутата Валентины Семенюк, которая дала ему путь в большую политику. В 2002 году Рудьковский получает престижное 9-е место в списке Соцпартии и становится депутатом. И до этого он успел засветиться в скандале с "пленками Мельниченко". 18 января 2001 года работники ГПУ и СБУ провели обыск в его квартире по подозрению в фальсификации аудио- и видеозаписей с голосами президента и других должностных лиц. 2 февраля Рудьковский обжаловал в суде заявление тогдашнего Генпрокурора Михаила Потебенько о том, что у него якобы нашли лабораторию, адаптированную для изготовления аудиофальшивок. Впоследствии это дело сошло на окольные пути, а уже через год Рудьковский получил депутатскую неприкосновенность. А с ней - место в "хлебном" комитете по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.

В 2006 году он одновременно баллотируется в депутаты по спискам Соцпартии и в мэры Чернигова. Жители областного центра выбирают Рудьковского, но он отказывается от мэрства ради мандата нардепа. Как оказалось, не зря, ведь уже в августе по квоте социалистов получает должность министра транспорта и связи в правительстве Виктора Януковича. На время его пребывания на посту пришлось несколько серьезных аварий на железной дороге. В них он обвинил... секретариат президента Ющенко. В декабре 2007 г. СБУ заподозрила Рудьковского в незаконном использовании средств Минтранса для оплаты частного чартера в Париж. Оказалось, что с собой министр взял известную модель Александру Николаенко. Его любовь к красивым женщинам и дорогим автомобилям - это отдельная история.

В середине декабря 2007 г. парламент отправил в отставку правительство Януковича, потерял свою должность и Рудьковский. А уже через месяц против него возбудили еще одно дело - за незаконное использование служебного положения во время поездки украинской делегации в Токио. В составе делегации обнаружили "зайцев". 9 февраля 2008 г. Рудьковского задержали. На суд его возили в инвалидной коляске, поскольку у него именно в этот период обнаружились проблемы со спиной.

Стоит упомянуть еще три истории этого периода. Первая - обвинение экс-министра в подделке дипломов о высшем образовании. Депутат Петр Шийко в марте 2007 года заявил: из всех документов, которые во время баллотирования в депутаты в 1998 году Рудьковский подал, настоящим был только аттестат об окончании средней школы. Как отмечалось, в Черниговском пединституте он проучился только 2 года, а в Российской экономической академии имени Плеханова наличие своего диплома у указанного лица не подтвердили. На это в Минтрансе ответили: этот компромат связан с пребыванием Рудьковского в оппозиции.

Другая история датируется ноябрем 2008 года. Тогда в милицию поступило заявление экс-министра транспорта (он уже вышел из СИЗО) о нападении на него нардепа Нестора Шуфрича. Стоит напомнить, что этих двух персонажей ранее связывали товарищеские отношения (и нефтегазовый бизнес), Шуфрич даже пострадал, помогая "инвалиду" Рудьковскому, которого доставляли в суд, - на ногу Нестору Ивановичу милиционеры нечаянно впустили автомобиль. Но дружба закончилась: как объяснял Шуфрич причину драки - Рудьковский резко сменил позицию по поводу основных политических процессов. Смех да и только.

Третья история может кое-что прояснить в ситуации с задержанием бывшего чиновника на России. В открытых источниках есть информация, что в Австрию тот попал не просто так, а нелегально. Там якобы жил его дед Николай Приходько, которого обвиняли в коллаборационизме в годы Второй мировой войны. Тогда поползли слухи, что Николай Николаевич может сотрудничать с российскими спецслужбами. Правда, доказательств этому не нашли. Или просто не особо хотели искать.

В 2010 году после нескольких лет "скитаний" Рудьковский получает вторую политическую жизнь. Сначала он избирается депутатом Черниговского облсовета, а уже через два года возвращается в парламент благодаря победе на мажоритарном округе №210 с центром в Прилуках. Вплоть до конца февраля 2014 г. находится в рядах фракции Партии регионов. В октябре 2013 г. он возглавляет Соцпартию, но на досрочных выборах парламента осенью 2014-го по 210-му округу баллотируется самовыдвижением. Выборы Рудьковский проигрывает кандидату от БПП Олегу Дмитренко, но набирает аж 20%.

После этого Николай Николаевич исчезает с политического небосклона, в августе 2015-го он уходит с руководящей должности в Соцпартии и с тех пор о нем ничего не было слышно вплоть до мая этого года, когда появилось сообщение о задержании экс-чиновника в Арабских Эмиратах. В процессе задержания у него якобы нашли несколько паспортов других государств. Писали, что он даже месяц просидел в тюрьме.

И вот - новое задержание. Причем по смешному обвинению. Бросался ли Рудьковский камнями по окнам российского посольства в Киеве? С Арсения Яценюка на России сделали "чеченского боевика". А значит в задержании одиозного украинского деятеля должно быть что-то другое, какая-то подлянка Украине. Не исключено, что российские пропагандисты будут лепить из него "альтернативного Сенцова", чтобы обвинить Киев в двойных стандартах - одного он хочет освободить, другого - нет. А если предположения о сотрудничестве экс-министра с российскими спецслужбами правда, тогда история с задержанием видится в другом свете.

Хотя, не исключено, господина Рудьковского задержали по наводке из Украины, где у него осталось достаточно недругов и ненавистников. Если так, то уже скоро Николай Николаевич, если согласится поступиться каким-то своим активом, окажется на свободе. И, не исключено, вернется в Украину перед выборами. В качестве живой "жертвы Путина". Чтобы обвинить власть в том, что не захотела освобождать его из неволи.