Со лжи пошлины не берут: Почему Рудьковский оказался в тюрьме на России

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Со лжи пошлины не берут: Почему Рудьковский оказался в тюрьме на России

08:51 02.10.2018 |

Политика

 Юрій Васильченко / Depo.ua

Министр транспорта, социалист, "регионал". Это все у Николая Рудьковского в прошлом. Отныне он находится под арестом по решению одиозного даже для России Басманного суда Москвы. Бывшего украинского чиновника обвиняют по ч. 2 ст. 360 УК РФ (Нападение на учреждения, которые пользуются международной защитой, совершенное с целью провокации войны или осложнения международных отношений").

По версии российских следователей, экс-министр транспорта, активист украинского объединения "Свобода" Владимир Назаренко и еще один гражданин Украины, Владимир Романцов, "действуя в группе с другими лицами, принимали участие в порче имущества посольства России". Все они, как считают в Следкоме, "подручными средствами забросали фасад здания". Ущерб, который был причинен российской дипмиссии, следователи оценили в сумму свыше 14 млн рублей. ($213442).

Экранизация биографии Рудьковского могла бы стать захватывающим триллером - как из сельского парня можно взлететь в "князья", а потом снова оказаться в "грязи". Из жизнеописания Николая Николаевича известно, что после завершения обучения в сельской школе и службы в ракетных войсках он оказался в Вене. По официальной версии, там он учился в экономическом университете и занимался бизнесом.

Однако авантюрный характер Рудьковского привел его обратно в Украину, где он быстро продвигается по карьерной лестнице: 1994-96 гг. - главный консультант управления по вопросам экономики Администрации президента, 1996-97 гг. директор АО "Госинвест Украины", с января 1998 г. на различных должностях в "Нафтогазе". В том же году делает первую попытку попасть в Верховную Раду по 208 округу с центром в Козельце на родной Черниговщине. Тогда в СМИ писали, что Рудьковского сначала не хотели регистрировать кандидатом из-за того, что из Австрии он вернулся в 1994 году, то есть постоянно не жил в Украине необходимые для баллотирования 5 лет. И все же зарегистрировали. Выборы он выиграл, но из-за нарушений закона о выборах, результаты отменили. На повторных выборах в августе 1998 года здесь победил Александр Волков, в то время близкий к президенту Леониду Кучме.

С тех пор Николай Николаевич перешел в оппозицию к режиму Кучмы. В течение 2000-02 гг. был помощником ныне покойного депутата Валентины Семенюк, которая дала ему путь в большую политику. В 2002 году Рудьковский получает престижное 9-е место в списке Соцпартии и становится депутатом. И до этого он успел засветиться в скандале с "пленками Мельниченко". 18 января 2001 года работники ГПУ и СБУ провели обыск в его квартире по подозрению в фальсификации аудио- и видеозаписей с голосами президента и других должностных лиц. 2 февраля Рудьковский обжаловал в суде заявление тогдашнего Генпрокурора Михаила Потебенько о том, что у него якобы нашли лабораторию, адаптированную для изготовления аудиофальшивок. Впоследствии это дело сошло на окольные пути, а уже через год Рудьковский получил депутатскую неприкосновенность. А с ней - место в "хлебном" комитете по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.

В 2006 году он одновременно баллотируется в депутаты по спискам Соцпартии и в мэры Чернигова. Жители областного центра выбирают Рудьковского, но он отказывается от мэрства ради мандата нардепа. Как оказалось, не зря, ведь уже в августе по квоте социалистов получает должность министра транспорта и связи в правительстве Виктора Януковича. На время его пребывания на посту пришлось несколько серьезных аварий на железной дороге. В них он обвинил... секретариат президента Ющенко. В декабре 2007 г. СБУ заподозрила Рудьковского в незаконном использовании средств Минтранса для оплаты частного чартера в Париж. Оказалось, что с собой министр взял известную модель Александру Николаенко. Его любовь к красивым женщинам и дорогим автомобилям - это отдельная история.

В середине декабря 2007 г. парламент отправил в отставку правительство Януковича, потерял свою должность и Рудьковский. А уже через месяц против него возбудили еще одно дело - за незаконное использование служебного положения во время поездки украинской делегации в Токио. В составе делегации обнаружили "зайцев". 9 февраля 2008 г. Рудьковского задержали. На суд его возили в инвалидной коляске, поскольку у него именно в этот период обнаружились проблемы со спиной.

Стоит упомянуть еще три истории этого периода. Первая - обвинение экс-министра в подделке дипломов о высшем образовании. Депутат Петр Шийко в марте 2007 года заявил: из всех документов, которые во время баллотирования в депутаты в 1998 году Рудьковский подал, настоящим был только аттестат об окончании средней школы. Как отмечалось, в Черниговском пединституте он проучился только 2 года, а в Российской экономической академии имени Плеханова наличие своего диплома у указанного лица не подтвердили. На это в Минтрансе ответили: этот компромат связан с пребыванием Рудьковского в оппозиции.

Другая история датируется ноябрем 2008 года. Тогда в милицию поступило заявление экс-министра транспорта (он уже вышел из СИЗО) о нападении на него нардепа Нестора Шуфрича. Стоит напомнить, что этих двух персонажей ранее связывали товарищеские отношения (и нефтегазовый бизнес), Шуфрич даже пострадал, помогая "инвалиду" Рудьковскому, которого доставляли в суд, - на ногу Нестору Ивановичу милиционеры нечаянно впустили автомобиль. Но дружба закончилась: как объяснял Шуфрич причину драки - Рудьковский резко сменил позицию по поводу основных политических процессов. Смех да и только.

Третья история может кое-что прояснить в ситуации с задержанием бывшего чиновника на России. В открытых источниках есть информация, что в Австрию тот попал не просто так, а нелегально. Там якобы жил его дед Николай Приходько, которого обвиняли в коллаборационизме в годы Второй мировой войны. Тогда поползли слухи, что Николай Николаевич может сотрудничать с российскими спецслужбами. Правда, доказательств этому не нашли. Или просто не особо хотели искать.

В 2010 году после нескольких лет "скитаний" Рудьковский получает вторую политическую жизнь. Сначала он избирается депутатом Черниговского облсовета, а уже через два года возвращается в парламент благодаря победе на мажоритарном округе №210 с центром в Прилуках. Вплоть до конца февраля 2014 г. находится в рядах фракции Партии регионов. В октябре 2013 г. он возглавляет Соцпартию, но на досрочных выборах парламента осенью 2014-го по 210-му округу баллотируется самовыдвижением. Выборы Рудьковский проигрывает кандидату от БПП Олегу Дмитренко, но набирает аж 20%.

После этого Николай Николаевич исчезает с политического небосклона, в августе 2015-го он уходит с руководящей должности в Соцпартии и с тех пор о нем ничего не было слышно вплоть до мая этого года, когда появилось сообщение о задержании экс-чиновника в Арабских Эмиратах. В процессе задержания у него якобы нашли несколько паспортов других государств. Писали, что он даже месяц просидел в тюрьме.

И вот - новое задержание. Причем по смешному обвинению. Бросался ли Рудьковский камнями по окнам российского посольства в Киеве? С Арсения Яценюка на России сделали "чеченского боевика". А значит в задержании одиозного украинского деятеля должно быть что-то другое, какая-то подлянка Украине. Не исключено, что российские пропагандисты будут лепить из него "альтернативного Сенцова", чтобы обвинить Киев в двойных стандартах - одного он хочет освободить, другого - нет. А если предположения о сотрудничестве экс-министра с российскими спецслужбами правда, тогда история с задержанием видится в другом свете.

Хотя, не исключено, господина Рудьковского задержали по наводке из Украины, где у него осталось достаточно недругов и ненавистников. Если так, то уже скоро Николай Николаевич, если согласится поступиться каким-то своим активом, окажется на свободе. И, не исключено, вернется в Украину перед выборами. В качестве живой "жертвы Путина". Чтобы обвинить власть в том, что не захотела освобождать его из неволи.
 

ПО РУБРИКАМ

09:18 На рынке стейблкоинов Tether доминирует с долей 98%

08:33 Стоимость золота коррекционно растет 2 октября после снижения днем ранее

08:15 Доллар продолжил дорожать 2 октября после новости о новом торговом договоре

07:54 Биржи АТР преимущественно снижаются 2 октября на опасениях за мировую экономику

07:39 Биржи США закрылись 1 октября преимущественно в плюсе на договоренностях по USMCA

01.10 Старт нового финансового месяца и квартала обусловил сдержанную активность участников валютного рынка

01.10 Рынок акций Украины начал торги в октябре умеренным ростом

01.10 Украина присоединится к депозитарию ценных бумаг Clearstream

01.10 Украина в IV кв.-2018 девять раз предложит валютные ОВГЗ

01.10 Доллар 1 октября стабилен к евро, подорожал к иене до максимума почти за год

01.10 Франц Фукс: Все автомобили в Украине должны быть застрахованы

01.10 Рынок акций Японии вырос 1 октября, биржи КНР закрыты из-за праздников

01.10 НБУ повысил справочное значение курса гривни на 6,71 коп. до 28,2142 грн

01.10 28 сентября НБУ выдал банкам рефинансирование 3 000 млн гривен

01.10 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 01.10.18

• дальше…

09:24 В январе-сентябре госбюджет недовыполнен по доходам на 2,7%

08:33 Стоимость золота коррекционно растет 2 октября после снижения днем ранее

08:06 Нефть торгуется вблизи максимальных отметок за 4 года на оптимизме из-за «нового НАФТА»

01.10 В августе долг населения за жилкомуслуги уменьшился на 0,8% до 34,5 млрд гривен

01.10 Украина в IV кв.-2018 девять раз предложит валютные ОВГЗ

01.10 В сентябре продажи новых легковых автомобилей в Украине снизились на 14% до 6,8 тыс. единиц

01.10 АМКУ готовится признать монопольное положение сети АЗС «Приват»

01.10 Нефть дорожает на опасениях по поводу поставок, Brent торгуется у $82,9 за баррель

01.10 Средняя цена на розничный СУГ в Украине 1 октября превысила отметку 15,00 грн/л

01.10 Цены на бензины и ДТ за сутки в среднем выросли на 15 коп./л

• дальше…

09:42 NYT: Скрипаль передал британской разведке компромат на Патрушева

08:01 Трамп: Сделка USMCA, заменяющая НАФТА, охватит $1,3 трлн торговли в год

07:55 Сенцова не будут менять на Бута, Ярошенко и Бутину, утверждают в Госдепартаменте США

01.10 Секрет Зинке. Почему в США заговорили о морской блокаде России

01.10 Трамп подписал бюджет Пентагона, которым Украине выделяется $250 млн на оборону

01.10 В Южной Корее исключат криптовалютные компании из венчурного бизнеса

01.10 США, Канада и Мексика достигли торгового соглашения, оно будет называться USMCA

01.10 Германия резко сократила экспорт вооружений в Турцию

01.10 Вопрос о переименовании Македонии решится в парламенте страны

01.10 США не исключают морскую блокаду РФ на Ближнем Востоке

28.09 В Евросоюзе построят суперкомпьютер за миллиард евро

28.09 Минфин Греции отменил ограничения на снятие наличных в стране

28.09 Деньги на экспорт. Почему многие страны печатают купюры за границей

28.09 Китай пересмотрел план развития ВИЭ. Теперь страна планирует к 2030 году получать 35% «зеленой» электроэнергии

28.09 The Telegraph сообщила о третьем участнике покушения на Скрипалей

• дальше…

28.09 Патрульная полиция получила лазерные измерители скорости TruCAM

28.09 У Кличко объяснили, почему новый закон о парковке не заработал полностью

28.09 Киев намерен представить электронный билет в наземном городском транспорте до ноября

28.09 Киевсовет обратился к Верховной Раде с просьбой присоединить к столице поселок Коцюбинское

27.09 Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Уругваем

27.09 Закон о праве муниципальных инспекторов выписывать штрафы и эвакуировать неправильно припаркованные авто вступил в силу

26.09 Метро на Виноградарь: АМКУ не согласился снять Киевметрострой с тендера

26.09 В мае-августе заполняемость гостиниц среднего сегмента в Киеве выросла на 5 п. п. до 56%, - Jones Lang LaSalle

25.09 Широкий Крещатик. Кто владеет главной улицей столицы

25.09 Один из крупнейших в мире производителей спортивных товаров Decathlone Group откроет первый магазин в Киеве в начале 2019 года

25.09 Жилая недвижимость: выбор перед выборами

24.09 Мингарелли: Реформа децентрализации в Украине поражает своими успехами

24.09 Белорусы выиграли рекордный тендер на ремонт трассы Киев - Одесса

21.09 Украина заняла 17-е место в рейтинге развития открытых данных Open Data Barometer

18.09 В «Киевавтодоре» заявили, что отныне ремонтники на Южном мосту будут работать всегда

• дальше…

08:51 Со лжи пошлины не берут: Почему Рудьковский оказался в тюрьме на России

08:25 Новороссийские дрязги. Почему Украина виновата, что в «ДНР» началась смута

07:55 Сенцова не будут менять на Бута, Ярошенко и Бутину, утверждают в Госдепартаменте США

01.10 Выборы, униаты и госпереворот. Как Кирилл пугал Варфоломея Украиной

01.10 Трамп подписал бюджет Пентагона, которым Украине выделяется $250 млн на оборону

01.10 Как Украина будет подгонять под стандарты НАТО все свои танки

01.10 Заказ Захарченко. Когда Пушилин нахлебается макеевской водицы

28.09 В ОБСЕ назвали имя нового заместителя главы миссии в Украине

28.09 Непроверяемый Сытник. Почему Луценко может не дождаться аудита НАБУ

27.09 Как с Томосом. Стартовал процесс лишения России права вето в Совбезе ООН

27.09 Немецкая сторона выступает за возвращение РФ в ПАСЕ, но «не любой ценой» – Арьев

27.09 Под крылом у Банковой. Почему КСУ не порадует Тимошенко и Ляшко

27.09 Комитет Сената США одобрил проект резолюции по голодомору в Украине

27.09 Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Уругваем

26.09 Голоса из сортира. Почему Порошенко можно поздравить с успехом в ООН

• дальше…

01.10 Huawei добавляет функцию SOS в свои смартфоны

01.10 Facebook грозит штраф в $1,66 млрд за утечку данных пользователей

01.10 Ford, Uber и Lyft улучшат транспортную инфраструктуру городов

01.10 Microsoft поможет Volkswagen подключить автомобили к облаку

01.10 Уязвимость в Telegram раскрывала IP-адреса пользователей

01.10 BMW сделала дальнобойный электрокар i3

01.10 Илон Маск заключил соглашение с Комиссией по ценным бумагам США: заплатит штраф и выйдет из совета директоров Tesla

28.09 Facebook Manifold — сферическая камера с 16 датчиками Red Helium 8K

28.09 Основателя Tesla Илона Маска обвинили в мошенничестве

27.09 Facebook представила игровой VR-шлем

27.09 Электрические Audi будут заряжаться за 12 минут

27.09 Vivo представила экранный дактилоскопический сканер нового поколения

27.09 Доход Pokemon GO достиг $2 миллиардов

26.09 Сооснователь WhatsApp рассказал о давлении Цукерберга на мессенджер

26.09 Универсал Volvo V60 нового поколения стал вседорожником

• дальше…

04.09 Все больше американских компаний предоставляют молодым отцам оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком

03.09 Можно ли сократить вашу рабочую неделю до одного дня?

31.08 Mastercard передает Google информацию о покупках

20.08 Как развить способность к адаптации с помощью упражнений

20.08 ИИ может стать главной угрозой финансовой стабильности

17.08 6 лайфхаков «коммуникационной гигиены» для эффективного антикризисного менеджмента

16.08 Опубликован рейтинг самых прибыльных профессий в США

15.08 Как выжить на работе и остаться счастливым: пять советов

13.08 Как правильно браться за трудную работу

10.08 Как украинским программистам получать американские зарплаты

10.08 МАМІ: обсяг ринку маркетингових сервісів у 2018 році зросте до 5 317 млн гривень

09.08 Надо ли работодателям избавляться от невыносимых сотрудников

09.08 Как мобильные операторы воюют из-за 3G рекламы

07.08 Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 1 полугодии превысил 1 млрд грн

06.08 Как правильно просить коллег о помощи

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно