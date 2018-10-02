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Старт нового финансового месяца и квартала обусловил сдержанную активность участников валютного рынка
23:14 01.10.2018 |
Финансистам не удалось просадить курс доллара в начале недели: 1 октября он приподнялся на 1 копейку, и суточная торговля завершилась в рамках 28,23-28,25 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Еще днем межбанк находился на уровне 28,18-28,19 грн./$, и была надежда на нем остаться. Однако к вечеру банки вышли пополнять свои позиции, закупаясь долларом впрок, и ценники приподнялись. Даже были слухи о небольших приобретениях Нацбанка - до $5 млн. по 28,19 грн./$.
«Сегодняшние торги стали стартом нового финансового месяца и квартала, что обусловило сдержанную активность участников рынка, формирующих свои задачи и стратегии. Незначительное преобладание валютного предложения, сформированного обязательными продажами, над аппетитами покупателей привело к стабильности котировок», - прокомментировал UBR.ua ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Очень тихо было и на наличном рынке. «Спроса на валюту практически не было - очень спокойно», - заверил Юрий Гриненко. Минимальная стоимость доллара на продаже людям в кассах опустилась на 1 копейку - до 28,07 грн./$, ее ставили небанковские обменники. Средним диапазоном продаж для банков стал 28,20-28,30 грн./$. В нем работали Приватбанк, Universal Bank, Кредо Банк, Альфа-Банк, Укргазбанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ, ОТП Банк, Проминвестбанк. Банки опасались опускать котировки ниже. Выкупали доллар также в широком коридоре - 27,30-28,10 грн./$.
Завтра финансисты ждут подорожания валюты, потому стараются по максимуму подстраховаться.
«Скорее всего, завтра межбанк будет стартовать в рамках 28,24-28,30 грн./$. Повышенный спрос на валюту будет исходить от иностранцев, которые начнут привычные покупки под дивиденды. В связи с этим можем подержаться около 28,30 грн./$», - допустил Юрий Гриненко. А Олег Куринной спрогнозировал более широкий диапазон - 28,20-28,30 грн./$.
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