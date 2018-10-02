Выборы, униаты и госпереворот. Как Кирилл пугал Варфоломея Украиной

Екатерина ЩЕТКИНА / Деловая столица

Вопрос автокефалии настолько популярен у электората, что и перемога, и зрада на церковном направлении будут иметь немалое влияние на исход президентской гонки.

Византийская империя наносит удар в информационной войне с империей Российской. В ответ на многочисленные фейки, обвинения и угрозы со стороны Москвы и промосковских кругов в Украине греки слили в СМИ содержание беседы патриархов Кирилла и Варфоломея, которая состоялась 31 августа на Фанаре.

Если верить частичной расшифровке стенограммы, опубликованной на сайте orthodoxia.info, беседа была не столько "хорошей", как утверждал перед прессой патриарх Кирилл, сколько напряженной и одновременно занимательной.

Как и следовало ожидать, патриарх Кирилл пытался отговорить патриарха Варфоломея давать автокефалию украинской церкви. В первую очередь потому, что украинцы и русские - это одна церковь, один народ и даже одна страна. "Мы всегда сознавали, что являемся одной страной и одним народом. Невозможно отделить Киев от нашей страны, потому что Киев - это исходный пункт нашей истории. Национальное самосознание русских и украинцев - это залог сохранения единства Русской православной церкви", - сказал патриарх Московский и всея Руси.

Вселенский же патриарх отметил, что "украинцы не чувствуют себя комфортно под властью России и желают быть абсолютно свободными в религиозном и политическом плане", к тому же все украинские президенты, кроме Януковича, обращались к нему с просьбой предоставить автокефалию украинской церкви. А потому он намерен действовать в этом направлении и дальше. Патриарх Кирилл заметил: все эти президенты представляли одну и ту же политическую силу (что, как вы понимаете, далеко от правды). На что Вселенский патриарх парировал: но они также представляли украинский народ. Дальше слова патриарха Московского стоит привести полностью: "Они не являются представителями народа (речь идет о действующем президенте и парламенте. - Е.Щ.). Они захватили власть в результате государственного переворота во время Майдана. Им нужна автокефалия, чтобы укрепить свою власть, захваченную незаконно. Народ их скоро свергнет и изгонит. Вот почему они стремятся получить автокефалию - чтобы удержаться у власти, опираясь на поддержку и авторитет Вселенского патриархата".

На Вселенского патриарха эта тирада не произвела должного впечатления. Московской лжи он уделил внимание, правда, в другом эпизоде - напомнил митрополиту Илариону Алфееву его слова о том, что Киев подкупил Фанар: президент Порошенко якобы заплатил патриарху Варфоломею за автокефалию. "Я вас прямо спрашиваю: у вас есть доказательства? Если нет, то вы клевещете на Церковь-Матерь и будете за это прокляты", - заявил Варфоломей. Митрополит Иларион начал оправдываться, но патриарх Кирилл его прервал и попытался сгладить неловкость. Но не слишком преуспел: патриарх Варфоломей напомнил патриарху Московскому, что лжи в его адрес митрополит Волоколамский вылил предостаточно и что патриарху Кириллу не следует закрывать глаза на неподобающее поведение подчиненного.

В общем, "хорошим" этот разговор назвать трудно - острых углов у него было предостаточно. Но для чего греки слили эту информацию? И, кстати, сделали еще один меткий выстрел - выложили в открытый доступ 29-страничное обоснование своих прав на Киевскую митрополию. Митрополит Иларион, уверяет, что у него такого обоснования на 900 страниц. Но, во-первых, дело не в количестве страниц. Во-вторых, за этими 29 страницами стоит, надо думать, большая работа - и историческая, и каноническая. И наконец, в-третьих, митрополит Иларион, как следует из публикации протокола встречи патриархов, известный лжец.

Публикация стенограммы - очевидный удар по патриарху Кириллу и его правой руке. Их репутация подорвана, их ложь очевидна, их попытки удержать ситуацию в руках выглядят отчаянными и запоздалыми. И это очень личный удар - в первую очередь именно по этим двоим, а не только по позициям Московской патриархии в целом. Вопрос о замене кадров после этой публикации может приобрести особую остроту.

Если, разумеется, на Фанаре не скажут, что эта расшифровка, опубликованная на частном ресурсе, не отражает позиции Вселенской патриархии или хотя бы, будучи неполной, "искажает атмосферу братской встречи". В этом случае "ложечки найдутся". Но осадок, как вы понимаете, останется.

На фоне этого раунда информационной войны более-менее проясняется стратегия Москвы, с помощью которой она собирается сохранить церковный контроль над Украиной, не допустив канонической автокефалии.

Первая линия обороны - дотянуть дело до президентских выборов. Об этом говорил лично патриарх Кирилл на встрече с патриархом Варфоломеем. Об этом же (совпадение? не думаю) говорил в своем письме-обращении к патриарху Варфоломею радетель за православные судьбы Андрей Деркач. Депутат смиренно просит в своем письме "не спешить", не рубить сплеча, а присмотреться, изучить, созвать по этому поводу собрание всех поместных церквей, а главное, обождать до выборов. Чтобы не политизировать Томос и чтобы честное имя Вселенского патриарха не оказалось втянуто в грязную политическую борьбу.

Патриарх Кирилл оказался гораздо более откровенен, чем депутат Деркач. Он объяснил своему константинопольскому коллеге, что обращение "за автокефалией" исходит от нелегитимной власти, которая пришла в результате "госпереворота". И уже после следующих выборов придет новая, легитимная власть, и тогда Украина - патриарх в этом уверен - вернется под влияние Москвы, и потребность в автокефалии отпадет сама собой. Если дополнить Андрея Деркача патриархом Кириллом, все становится на свои места: оба ждут, что следующий президент снова окажется марионеткой Москвы.

Но этому-то как раз может помешать Томос и патриарх Варфоломей. Вопрос автокефалии стал настолько популярен у почтеннейшей публики - она же электорат, - что и перемога, и зрада на церковном направлении будут иметь немалое влияние на исход президентской гонки: Порошенко может получить преимущество, причем на финише. Это понимают на Банковой. Это понимают в Кремле и Чистом переулке. Это понимают, я думаю, и на Фанаре. А если не понимали до сих пор, то теперь-то уж точно поймут. Сам патриарх Кирилл им об этом сказал почти открытым текстом: из всех потенциальных президентов именно Петр Порошенко - самый надежный партнер в деле отрыва украинской церкви от Москвы. Все прочие возможные президенты почти наверняка окажутся в достаточной степени управляемыми из Москвы, чтобы свернуть проект "Автокефалия" и вернуть Украину под российский контроль.

Впрочем, на смену президента в Кремле и Чистом переулке, судя по всему, последний рубль не поставили бы. Потому что организована и вторая линия обороны: убедить украинскую сторону в том, что Константинополь водит ее за нос.

Согласно российским источникам патриарх Варфоломей не собирается - и в мыслях не имеет! - давать нам какую-то там автокефалию. Он хочет присоединить Украину к своему патриархату. Отхватить, так сказать, кусок чужой канонической территории, пока противник в нокдауне. Разжиться земелькой наконец. А то ж прям смешно: все, что у него есть, - шесть аршин в мусульманском Стамбуле. А еще Вселенский называется...

С одной стороны, расчет неплох - украинцы падки на #зраду. И нетерпеливы, как дети. Если им не дадут автокефалию прямо в октябре, то, может, зерна сомнений, посеянные российскими источниками, дадут всходы - публика взропщет, начнет упрекать Вселенского патриарха в коварстве, а там и до полноценной ссоры недалеко.

А есть же еще патриарх Филарет. В российских околоцерковных кругах утверждают, что на Фанаре ему уже нашли - и даже назвали - замену. Новым предстоятелем он не будет - Константинополь этого не допустит. Киевскую церковь возглавит или кто-то из "греческих" украинцев - например, один из экзархов, или кто-то из архиереев УПЦ КП или даже УПЦ МП. Расчет прост и незатейлив: зная патриаршие амбиции патриарха Филарета, можно надеяться, что подобные интриги его возмутят и он же сам первый и закричит про зраду. А его пиарщики, которые с таким энтузиазмом продвигают Томос, резко развернутся и примутся задвигать его назад. Потому что патриарх Филарет "хочет Томос для себя". А без себя никакая каноническая автокефалия ему не нужна, и он ее просто отвергнет, как уже однажды сделал это десять лет назад.

Но есть нестыковки в версии о том, что украинской церкви уготована участь только митрополии в составе Вселенского патриархата. Во-первых, слово "автокефалия" было сказано, причем лично патриархом Варфоломеем. Так что выбор у нас скромный -придется поверить либо патриарху Варфоломею, либо российским пропагандистам. Во-вторых, никто не обещал ни того, что все будет "по-быстрому", ни того, что автокефалию получит именно УПЦ КП. О том, что для объединения будет создана новая структура, говорилось неоднократно как о вероятном сценарии развития событий.

Но что означает "создана" и кто ее "создаст" и с какой целью? Российские эксперты уверены, что она будет создана Вселенским патриархом "для себя", и тут он войдет в клинч с патриархом Филаретом, который тоже хочет "для себя". Россияне разных наклонностей и должностей уговаривают себя в том смысле, что это все только патриарше-президентские игры, а верующим то ли "все равно", то ли они "за единство" и ни в какую "новую структуру" не пойдут.

Конечно, если кто-то уверен в том, что украинскую нацию придумали в австрийском генштабе, что майданы собирались за деньги госдепа, что выборы 2014-го были "госпереворотом" и тех, кто пришел в результате к власти скоро "свергнут и погонят", то ему хоть кол на голове теши, он все равно будет уверен, что и церковь можно взять и создать указом президента по заказу с Фанара или даже из самого Вашингтона.

Но ведь даже Сталин создал РПЦ в 1943-м не "из ничего". Просто назрела политическая необходимость легализовать то, что существовало нелегально. У нас, к счастью, все гораздо мягче - все легально. Хоть и "неканонично".

Что же до перспективы оставить Киев в статусе митрополии - и никаких Томосов! - то, кроме слова патриарха, мы имеем все ту же "политическую необходимость". Да, при участии Константинополя у нас будет создана "новая структура". Кто ее возглавит, будет решать Собор, на котором я бы оценила шансы патриарха Филарета как довольно неплохие. Но эта структура не станет киевской митрополией Константинопольского патриархата. Во всяком случае, не останется ею надолго. Именно потому, что "новая структура" создается под лозунгом автокефалии и немалая часть людей пойдет в нее именно под этим предлогом. И если автокефалии не будет, если станет достаточно ясно, что кто-то кого-то "динамит", эта структура не продержится сколько-нибудь долго. Церковь не может долго держаться на чистом обмане. Это все-таки не МММ. И я подозреваю, что на Фанаре это прекрасно понимают.

Одно обстоятельство с головой выдает то, что именно россияне приписывают Константинополю намерение "оставить Украину себе", "присвоить" эту "каноническую территорию", - мышление "территориями" и "владениями". Кажется, больше уже никто в мире не придает такого значения куску земли и полагается в большей степени на влияние на умы, чем на прямое владение людьми. Кроме того, именно в России - и, кажется, уже только там - Украину в упор отказываются рассматривать в качестве субъекта и не допускают мысли о том, что она может им стать. Если Украина перестанет быть объектом политики - любой, в том числе церковной, если она перестанет быть просто территорией - любой, в том числе канонической, и окажется суверенной и/или автокефальной... Нет, для российских мозгов это, кажется, перегруз. Вот если ее просто хотят "оторвать", "забрать себе", "аннексировать" и т. д. - это понятно.

И тут нет почти никакой разницы между российскими либеральными экспертами и прикремлевскими шовинистами, которые, в точности как патриарх Кирилл, уверены, что украинскую нацию выдумали униаты, чтобы навредить Москве. Все они так или иначе лелеют в душе свою "святую Русь", в которой украинцы, как ни крути, русские. Просто либералы думают, что этих русских отталкивает идиотская политика Кремля и если бы не она, то единство к взаимной радости крепло и процветало бы, а кремлевские думают, что разрыв единства - происки Госдепа и его марионеток, пришедших к власти в результате "госпереворота", и все, что нужно сделать для восстановления единства, - "госперевернуть" еще раз. И для тех и для других Украина и украинцы - это исторический курьез, который может и должен быть исправлен. А вовсе не усугублен разнообразными атрибутами самостийничества - в частности церковной автокефалией.