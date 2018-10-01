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Количество крупных налогоплательщиков в реестре на 2019 выросло на 10% до 1,5 тыс.
10:13 01.10.2018 |
Количество крупных налогоплательщиков в реестре на 2019 год выросло на 10% или на 136 юрлиц до 1,5 тыс.
Об этом говорится в сообщении Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы, передают Українські Новини.
"Так, количество крупных плательщиков на следующий год увеличилось на 136 предприятий или на 10% по сравнению с предыдущим годом и составляет 1500 предприятий, что свидетельствует о положительных тенденциях развития экономики государства", - говорится в нем.
В перечень крупных плательщиков включаются плательщики, у которых объем дохода от всех видов деятельности за последние четыре последовательных налоговых (отчетных) квартала превысил 50 млн евро, или общая сумма налогов, сборов, платежей, уплаченных в государственный бюджет за такой же период превысила 1 млн евро (из них налоговых платежей не менее 500 тыс. евро).
Как сообщали Українські Новини, в 2017 году реестр крупнейших налогоплательщиков увеличился на 45% до 2,5 тыс. предприятий по сравнению с 2016 годом.
На 2018 год ГФС сократила реестр крупных налогоплательщиков на 1 230 предприятий до 1 364 предприятий.
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