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Как Украина будет подгонять под стандарты НАТО все свои танки
09:22 01.10.2018 |
Несмотря на продолжение боевых действий и вынужденные меры по постановке на вооружение самых разных образцов просто по принципу того, что было на складах и базах хранения, все чаще возникают вопросы по дальнейшим перспективам тех или иных родов войск.
Особенно много вопросов накопилось по такой специфической теме как танки на вооружении силовых ведомств - а стоит сказать, что кроме вооруженных сил танками располагает и Национальная Гвардия Украины.
На момент аннексии Крыма единственным типом танка в армии был Т-64 различных модификаций. Однако уже с осени 2014 г. для возмещения потерь и вооружения вновь формируемых подразделений было принято решение поставить на вооружение Т-72, которые были выведены из боевого состава в начале 1990-х и продавались на экспорт.
В 2015 г. было принято и такое неоднозначное решение как принятие на вооружение десантно-штурмовых войск и корпуса морской пехоты еще одного типа танков - Т-80. Тут был один огромный "плюс" - танки были "почти новые" по украинским меркам - выпуска второй половины 80-х годов, отстрелять стволы и сильно износить ходовую советские танкисты просто не успели.
И наконец весной 2018 г. было объявлено о возвращении на вооружении еще одного типа танков Т-84У "Оплот". После капитального ремонта 6 таких машин пошли на вооружение батальона 14-й отдельной механизированной бригады и в этом качестве приняли участие в международных танковых соревнованиях Strong Europe Tank Challenge-2018 (по разным причинам крайне неудачно). Сейчас они переданы в 169-й учебный центр "Десна", откуда по некоторым данным вскоре уйдут на вооружение 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Десантно-штурмовых войск.
Понятно, что такой огромный список типов танков на вооружении украинской армии является крайне вынужденной мерой, ведь поддерживать в боеспособном состоянии такой "зоопарк" практически неподъемная задача для наших военных предприятий, особенно учитывая острую зависимость в поставках запасных частей от российских производителей.
Судите сами. Если по вооружению все более или менее нормально - все танки вооружены стандартной 125-мм гладкоствольной пушкой (хотя при этом до 2014 г. производства собственных танковых стволов просто не было), то с двигателями все гораздо запутанней. На танках, которые сейчас состоят на вооружении ВСУ стоят шесть (!) типов двигателей, причем половина из них производится в Российской Федерации.
И это, не считая двух типов динамической защиты: "Контакт-1" (на Т-64БВ, Т-64БВ1, Т-72АВ, Т-72Б, Т-72УА) и "Нож" (Т-64БМ "Булат", Т-64Б1М, Т-72УА и Т-84 "Оплот"). Также на разных моделях серьезно различаются системы управления огнем.
Поэтому каждый раз, когда заходил разговор о перспективах, военные предпочитали отмалчиваться. Только относительно недавно некоторые планы танкового строительства в интервью корреспонденту газеты "Народна Армiя" раскрыл начальник Центрального бронетанкового управления вооруженных сил Украины генерал-майор Юрий Мельник.
Судя по всему, был избран вариант "мягкого" перехода к стандартам НАТО. После окончания "особенного периода" Министерство обороны планирует отказаться от использования в армейских частях нетипичной для ВСУ техники - танков Т-72 и Т-80, а сосредоточиться на модернизации имеющегося парка танков Т-64БВ, насыщении частей танками Т-84У и "Оплот-М" вплоть до доработки по западным лекалам и запуска серийного производства перспективного танка со сварно-катаной башней и автоматом заряжания под унитарный снаряд на основе опытного Т-84-120 "Ятаган". Причем уже вполне очевидно, что в достаточно длительной перспективе планируется отказаться от 125-мм советского танкового орудия и полностью перейти на 120-мм западный стандарт.
Уже в 2019 г. военные ждут от Харьковского конструкторского бюро по машиностроению им. Морозова нового варианта модернизации Т-64. Очевидно также то, что он всей видимости совсем не похож на БМ "Булат", в эксплуатации которого в ходе войны на Донбассе были выявлены серьезные проблемы, связанные прежде всего с недостаточной живучестью немодернизированного шасси. В интервью прямо указывается на то, что первым делом модернизации будут подвергаться моторно-трансмиссионное отделение, системы связи, навигации, системы управления вооружением.
Частично это уже реализовано при капитальном ремонте танков Т-64БВ в 2016-2017 гг. Это прежде всего установка прицелов ночного видения ТПН-1-ТПВ (производитель - "Тримен-Украина" и UaRpa) для всех членов экипажа: командира, наводчика и механика-водителя. Приборы командира и наводчика интегрированы в систему управления огнем, обеспечивая обнаружение, распознавание и уничтожение противника на расстоянии более 1,5 км. Кроме того, на машинах образца 2017 г. установлены системы спутниковой навигации от госпредприятия "Оризон-Навигация" и новые цифровые радиостанции "Лыбидь К-2РБ" с дальностью действия до 70 км. Есть большая доля вероятности что именно для этой модернизации государственное предприятие "Промоборонэкспорт" закупило по меньшей мере 539 электронно-оптических преобразователей американской Harris Corp.
Кроме того, в интервью отдельным пунктом стоит развертывание производства в стране танковых стволов как калибра 120, так и 125 мм. Фактически получила подтверждение неофициальная информация о том, что все (или по крайней мере какая-то часто точно) прошедшие ремонт и частичную модернизацию танки получают уже пушки отечественного производства (в 2014-2016 гг. такие замены происходили путем "каннибализации").
Таким образом, можно смело говорить о том, что у нашего военно-политического руководства имеется в наличии четкая программа развития такого важного компонента Сухопутных войск как танки. И она постепенно реализуется, причем с учетом возможностей как отдельных отечественных производителей, так и бронетанковой отрасли в целом.
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