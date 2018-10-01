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Заказ Захарченко. Когда Пушилин нахлебается макеевской водицы
08:19 01.10.2018 |
Любая гуманитарная катастрофа даже локального характера, как в Макеевке, чревата социальным взрывом во всех ОРДЛО, и это аккурат перед ноябрьскими "выборами".
Массовое отравление водой в Макеевке
Всю минувшую неделю жителей оккупированной части Донетчины беспокоил всего один вопрос - что там в Макеевке? Ведь с понедельника по пятницу инфекционные отделения макеевских и донецких больниц не справлялись с потоком больных с острой кишечной инфекцией, вызванной тем, что они просто хлебнули питьевую воду с крана. По данным представителя украинского омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павла Лисянского, только в период с 24 по 27 сентября 117 человек, отравившихся водой, были госпитализированы, их состояние среднетяжелое, в том числе 13 детей. Хотя в соцсетях макеевцы и дончане писали, что лишь в одной больнице в Макеевке в "инфекции" лежат как минимум 60 детей, попивших водички, и даже якобы уже был один смертельный случай.
Именно для выяснения реальной ситуации в Макеевке украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) обратилось с просьбой к Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ направить в зону бедствия своих наблюдателей. По понятным причинам у украинской власти нет доступа к Макеевской фильтровальной станции, где проводится очистка воды для подачи в городские сети водоснабжения. Впрочем, в МинВОТ известно, что хлор на эту станцию последние годы поставлялся исключительно из России (на другие фильтровальные станции в ОРДЛО хлор в качестве гуманитарной помощи иногда предоставлялся международными миссиями, в частности Международным комитетом Красного Креста и Швейцарским агентством развития и сотрудничества).
Более того, по данным Лисянского, причина массового отравления в Макеевке в том, что на местной фильтровальной станции банально закончился хлор, поэтому воду частично дезинфицировали марганцем. Подобную версию де-факто подтвердил и врио главаря российской оккупационной администрации в ОРДО Пушилин после "экстренного совещания" 26 сентября. "По предварительным данным, причина отравления - недостаточная дезинфекция воды", - процитировали слова Пушилина СМИ ДНР, которые совершенно не выводят в топ любые новости, связанные с событиями в Макеевке.
Но отмолчаться "властям республики" все же не получается, ведь любая гуманитарная катастрофа даже локального характера чревата социальным взрывом во всех ОРДЛО, и это аккурат перед ноябрьскими "выборами". Например, "минздрав ДНР" уже поспешил успокоить жителей, что, мол, все с водой под контролем, правда, как сообщили в этом "ведомстве", "итоги исследования проб воды, отобранных после увеличения числа случаев заболеваемости острой кишечной инфекцией среди жителей Макеевки, будут известны к 1 октября". А до этого времени поток отравившихся водой с крана людей явно не прекратится.
Разоблачение пушилинских переговоров
Пушилину на прошедшей неделе изрядно подпортила нервы не только макеевская водица, "вдруг" оказавшаяся опасной для жизни. И это еще во всей красе не вышла на-гора местная экологическая катастрофа в виде смешения грязных шахтных вод с грунтовыми водоносными слоями, откуда активно берут воду жители многих городов, поселков и сел оккупированных районов Донбасса. Но лично и. о. "главы ДНР" сия проблема не касается - он регулярно попивает разные "боржоми" и, возможно, искренне удивляется, почему так не поступают обычные макеевцы. Хотя рядовые жители ОРДЛО за время российской оккупации доведены до такого нищенского существования, что покупка минералки - это настоящая роскошь. А вот что уже персонально коснулось Пушилина, так это серьезные подозрения на счет его личного участия в заказе на ликвидацию Захарченко, подтвержденные рядом обнародованных СБУ аудио- и видеозаписей.
Сначала 24 сентября украинская спецслужба распространила аудиозапись перехваченных телефонных разговоров главарей ДНР, состоявшихся уже через неделю после ликвидации Захарченко. В частности, тогдашний временный "начальник" оккупационной администрации в Донецке Трапезников и тогда еще "спикер парламента ДНР" Пушилин согласовывали свои действия по нейтрализации с помощью "главы МГБ ДНР" Павленко захарченковских орлов - "советника" Казакова и главного "минсдоха" Тимофеева-Ташкента.
Аутентичность голосов на записях признал даже "его превосходительство" Гиркин, указав, что "дебилы обсуждали важные государственные вопросы строго конфиденциального характера в открытом эфире". И попутно раскрыл военную тайну: "Что же, сурковская школа - все его питомцы. Больше всего в данном случае смешно слушать их разговоры о руководителе МГБ Павленко, выходце с ФСБ РФ вообще-то. Вот мне интересно: он - кадровый полковник - действительно в восторге от того, каких придурков и мошенников ему назначают из Москвы в "формальное" руководство?"
Однако вторая порция прослушки от СБУ, обнародованная 27 сентября, была намного интереснее. Речь идет о беседе в одном из ресторанов турецкой Анталии, состоявшейся еще в июне 2018 г. между гражданином Казахстана и официальным пушилинским помощником Лаврентьевым и двумя неизвестными, по всей видимости, представляющими российские спецслужбы. Во время разговора Лаврентьев прямым текстом заказывает своим собеседникам "госпереворот" - "убрать" Захарченко, слить Ташкента с Казаковым, "усмирить" их "потешные батальоны" и в итоге "поставить" Пушилина. Причем сделать это нужно максимум до сентября, потому что, дескать, "сроки поджимают". Как показала практика, киллеры вложились в дедлайн тютелька в тютельку - последний ужин Захарченко с Ташкентом в донецком ресторане "Сепар", напомним, состоялся вечером 31 августа.
Подготовка "легкой прогулки"
Теперь же в ДНР во всю идет подготовка к псевдовыборам 11 ноября, победитель которых изначально понятен - это, конечно же, Пушилин. На текущей неделе данный врио главаря российской оккупационной администрации в ОРДО укрепился "по партийной линии", став на внеочередном съезде местной "партии власти" - "Донецкой республики" - полноценным председателем этой сепаратистской организации. А также оказался первым кандидатом на "выборах главы ДНР", которого зарегистрировала "ЦИК ДНР".
Что же касается других девяти потенциальных участников этой имитации "гонки" в оккупированной Донетчине, то единственным более-менее известным спарринг-партнером Пушилина на этих потешных "выборах" мог стать экс-"народный губернатор" Губарев в роли всенародного посмешища на фоне "крепкого дипломата-хозяйственника" Пушилина. Однако даже в таком виде имитировать "торжество демократии" не велено - хоть документы Губарева и принял "ЦИК", но губаревскую партию "Свободный Донбасс" на ее съезде 29 сентября пушилинцы беспардонно рейдернули, а направлявшаяся на съезд жена Губарева (между прочим, целый "депутат парламента ДНР") то бесследно пропадала, то вновь появлялась.
В дополнение ко всему на съезде "компартии ДНР" вчера вообще произошел теракт, во время которого пострадали партийный кандидат на "главу республики" Хакимзянов и еще трое. Правда, "МВД ДНР" оперативно "установило", что кандидат-коммунист сам себя и подорвал "ради пиара", зато местные компартийцы, постя обгоревшее лицо Хакимзянова, увидели след в инциденте желающего "легкой предвыборной прогулки" Пушилина.
Хотя последнему также вряд ли долго будет фартить, так что его судьбу с легкостью можно предсказать даже без гаданий на кофейной гуще или с помощью карт Таро - Пушилину уготовано стать "калифом на час" подобно заказанному "папереднику" Захарченко. Кстати, собеседники вышеупомянутого пушилинского помощника Лаврентьева в турецком ресторане еще в июне задавали весьма логичный вопрос - вот вы, мол, уберете Захара, поставите Пушилина и поменяете "правительство", но "к вам же потом также могут прийти"? На что Лаврентьев незатейливо объяснил свою и шефа жизненную позицию: "Мы все равно рано или поздно умрем. Весь вопрос заключается в том, когда это произойдет". После обнародованных СБУ аудиопереговоров в Анталии конкретно с Лаврентьевым это, вероятно, произойдет в самое ближайшее время, если уже не произошло. Да и с Пушилиным сие закономерное происшествие не за горами.
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