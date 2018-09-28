Финансисты объяснили укрепление гривни 28 сентября сезонным фактором

Елена Лысенко / UBR.ua

Пятница - последний рабочий день сентября, и последний день для уплаты налогов. Для этого экспортеры сегодня конвертировали свою валютную выручку.

«Основным фактором влияния на курсовые тренды 28 сентября стала финализация участниками рынка месячных и квартальных финансовых расчетов с бюджетом и контрагентами. Что обусловило дополнительную потребность в гривне и рост частичного отложенного, в ожидании возмещения НДС, предложения, а также фиксация банками валютных позиций, что минимизировало их спекулятивные аппетиты», - отметил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Второй фактор, ударивший сегодня по курсу доллара, - это выплаты по НДС. Точнее их отсутствие.

«Чтобы закончить сентябрь на положительной ноте - на укреплении гривни - власти решили чуть отложить выплату второй порции возмещения по НДС (около 4 млрд. грн.). Если бы бизнес получил их на счета, то не продавал бы так активно валюту сегодня. А так ему пришлось это делать и обеспечить межбанк долларом», - рассказал председатель правления RwS bank Владислав Кравец.

Гривни на рынке явно не хватало: остатки банков на корсчетах в НБУ уменьшились на 4,1 млрд. грн (до 52,9 млрд. грн.), а объем ликвидности, мобилизованной регулятором через депозитные сертификаты, снизился на 0,7 млрд. грн. (24,2 млрд. грн.).

Кстати, именно по этой причине наблюдается полный штиль и на наличном рынке.

«Никакого ажиотажа по скупке наличного доллара нет, никаких очередей в кассах. Валюту не берут. Не потому что не хотят, а потому что не могут. Гривны нет - у людей просто нет денег», - объяснил Кравец.

Цена самого дешевого доллара на продаже людям сегодня опустилась на 8 копеек, и закрепилась на уровне 28,08 грн/$. Ее предлагали перед выходными небанковские финучреждения. А средняя стоимость расширилась на 5 копеек, и находится в рамках 28,20-28,35 грн/$. В них работают Приватбанк, Universal Bank, ПУМБ, Пиреус Банк, Креди Агриколь Банк, ОТП Банк, Райффайзен Банк Аваль, Ощадбанк, Проминвестбанк, Укргазбанк, Альфа-Банк.

Выкупали валюту у населения в рамках 27,35-28,10 грн/$.

Следующая неделя обещает быть богатой на события, и гривны должно прибавиться.

«В понедельник-вторник бизнес, по идее, должен получить причитающиеся 4 млрд. грн. по НДС, потому ситуация с ликвидностью улучшиться. А если учесть, что со 2 октября начнутся привычные покупки иностранцев под вывод дивидендов, то можно предсказывать подорожание доллара. Думаю, на пике межбанк может доходить до 28,50 грн/$», - спрогнозировал Кравец.

Более сдержанный прогноз дал Олег Куринной - 28,20-28,30 грн/$. Другие финансисты также допускают курсовой рост, но только с откатом.

«На будущей неделе еще возможны попытки роста, но позже движение вниз должно возобновиться в район 28,0 грн/$», - заверил начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.