Финансовые новости
- |
- 28.09.18
- |
- 23:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Финансисты объяснили укрепление гривни 28 сентября сезонным фактором
23:02 28.09.2018 |
Пятница - последний рабочий день сентября, и последний день для уплаты налогов. Для этого экспортеры сегодня конвертировали свою валютную выручку.
«Основным фактором влияния на курсовые тренды 28 сентября стала финализация участниками рынка месячных и квартальных финансовых расчетов с бюджетом и контрагентами. Что обусловило дополнительную потребность в гривне и рост частичного отложенного, в ожидании возмещения НДС, предложения, а также фиксация банками валютных позиций, что минимизировало их спекулятивные аппетиты», - отметил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Второй фактор, ударивший сегодня по курсу доллара, - это выплаты по НДС. Точнее их отсутствие.
«Чтобы закончить сентябрь на положительной ноте - на укреплении гривни - власти решили чуть отложить выплату второй порции возмещения по НДС (около 4 млрд. грн.). Если бы бизнес получил их на счета, то не продавал бы так активно валюту сегодня. А так ему пришлось это делать и обеспечить межбанк долларом», - рассказал председатель правления RwS bank Владислав Кравец.
Гривни на рынке явно не хватало: остатки банков на корсчетах в НБУ уменьшились на 4,1 млрд. грн (до 52,9 млрд. грн.), а объем ликвидности, мобилизованной регулятором через депозитные сертификаты, снизился на 0,7 млрд. грн. (24,2 млрд. грн.).
Кстати, именно по этой причине наблюдается полный штиль и на наличном рынке.
«Никакого ажиотажа по скупке наличного доллара нет, никаких очередей в кассах. Валюту не берут. Не потому что не хотят, а потому что не могут. Гривны нет - у людей просто нет денег», - объяснил Кравец.
Цена самого дешевого доллара на продаже людям сегодня опустилась на 8 копеек, и закрепилась на уровне 28,08 грн/$. Ее предлагали перед выходными небанковские финучреждения. А средняя стоимость расширилась на 5 копеек, и находится в рамках 28,20-28,35 грн/$. В них работают Приватбанк, Universal Bank, ПУМБ, Пиреус Банк, Креди Агриколь Банк, ОТП Банк, Райффайзен Банк Аваль, Ощадбанк, Проминвестбанк, Укргазбанк, Альфа-Банк.
Выкупали валюту у населения в рамках 27,35-28,10 грн/$.
Следующая неделя обещает быть богатой на события, и гривны должно прибавиться.
«В понедельник-вторник бизнес, по идее, должен получить причитающиеся 4 млрд. грн. по НДС, потому ситуация с ликвидностью улучшиться. А если учесть, что со 2 октября начнутся привычные покупки иностранцев под вывод дивидендов, то можно предсказывать подорожание доллара. Думаю, на пике межбанк может доходить до 28,50 грн/$», - спрогнозировал Кравец.
Более сдержанный прогноз дал Олег Куринной - 28,20-28,30 грн/$. Другие финансисты также допускают курсовой рост, но только с откатом.
«На будущей неделе еще возможны попытки роста, но позже движение вниз должно возобновиться в район 28,0 грн/$», - заверил начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|У Кличко объяснили, почему новый закон о парковке не заработал полностью
|Непроверяемый Сытник. Почему Луценко может не дождаться аудита НАБУ
|Не вся земля будет проходить через электронные торги, - гендиректор ГП СЕТАМ Виктор Вишнев
|Доллар на межбанке 27 сентября продолжил активно дорожать
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Как с Томосом. Стартовал процесс лишения России права вето в Совбезе ООН
|Что подорожание нефти означает для Украины
|Под крылом у Банковой. Почему КСУ не порадует Тимошенко и Ляшко
|Закон о праве муниципальных инспекторов выписывать штрафы и эвакуировать неправильно припаркованные авто вступил в силу
|На курсовые тренды 26 сентября повлияла активизация участников рынка в связи с окончанием финансового месяца
|Голоса из сортира. Почему Порошенко можно поздравить с успехом в ООН
Это интересно
|Доход Pokemon GO достиг $2 миллиардов
|Сооснователь WhatsApp рассказал о давлении Цукерберга на мессенджер
|Универсал Volvo V60 нового поколения стал вседорожником
|Google разрешит рекламировать услуги обмена криптовалют в Японии и США
|Qualcomm обвиняет Apple в краже секретной информации для ее передачи Intel
|Сервис BlaBlaCar впервые стал прибыльным
|Microsoft добавила новые «умные» функции в Office