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В ОБСЕ назвали имя нового заместителя главы миссии в Украине
17:32 28.09.2018 |
Новым заместителем главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине станет британец Марк Этерингтон, который сменит на этом посту Александра Хуга.
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу СММ ОБСЕ.
"Так, общая пресс-служба ОБСЕ подтвердила это назначение (заместителем председателя СММ ОБСЕ в Украине Марка Этерингтона - ред.)", - сообщили в организации.
Как сообщалось, срок полномочий зам Хуга истекает 31 октября. На вопрос о возможном преемнике он ответил, что это решение будет приниматься руководством ОБСЕ и он не может его комментировать.
Этерингтон, помимо его опыта работы в ОБСЕ качестве старшего представителя миссии по связи, был руководителем группы в Южном Судане, а также от имени Министерства иностранных дел и по делам Содружества Великобритании руководил группой в Отделе стабилизации правительства Великобритании в различных полевых миссиях в разных странах.
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