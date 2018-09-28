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У Кличко объяснили, почему новый закон о парковке не заработал полностью
13:05 28.09.2018 |
Реализация положений закона о реформировании сферы парковки невозможна в полной мере из-за отсутствия технических требований к устройствам фиксации и реестра административных правонарушений.
Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян в комментарии Экономической правде.
"Должны быть определены технические требования к устройствам для фиксации нарушений и разработан Реестр административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения", - сказал Давтян.
Кроме того, со стороны государства должна быть обеспечена сертификация и стандартизация устройств, которые будут использоваться в работе.
"Также есть проблема в отсутствии объединенной базы и дальнейшем доступе к ней. Пока отсутствует налаженное взаимодействие с Госсвязью", - добавил чиновник.
По словам Давтяна, с целью ускорения реализации положений закона о реформировании сферы парковки, КГГА направила письма премьер-министра и центральных органов исполнительной власти.
Напомним, 27 сентября вступили в силу новые правила фиксации и назначения штрафов за неправильную парковку транспортных средств.
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