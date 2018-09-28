Непроверяемый Сытник. Почему Луценко может не дождаться аудита НАБУ

Тарас КЛОЧКО / Деловая столица

Пока Артем Сытник будоражит общественность крайне сомнительными с точки зрения судебных перспектив подозрениями высокопоставленным чиновникам в незаконном обогащении, ситуация вокруг него продолжает обостряться.

Дошло до того, что против НАБУ откровенно выступил генеральный прокурор Юрий Луценко. И хотя Юрий Витальевич никогда в особенных симпатиях к бюро Сытника замечен не был, до прямых обвинений дело до последнего времени не доходило. Сейчас же генпрокурор назвал работу ведомства Сытника "саморазрушением", а ситуацию вокруг НАБУ "критической". Результатов деятельности детективов под прикрытием, по словам Луценко, нет никаких, а вся деятельность НАБУ сводится к оглашению сомнительных подозрений в незаконном обогащении и очной и заочной войне со Специализированной антикоррупционной прокуратурой. Таким образом, подытожил генпрокурор, работу НАБУ можно считать неэффективной, и ожидаемо вспомнил об аудите НАБУ, который должен облечь его выводы в юридический документ. И только после этого, уверен Луценко, можно будет исправить ситуацию, откровенно намекая на возможность отставки Сытника.

В том же духе, что и Луценко, высказались и партнеры по коалиции из "Народного фронта". Так, глава фракции "фронтовиков" Максим Бурбак напомнил, что и Рада, и Кабмин, и президент уже давно назначили аудиторов НАБУ, и обратился к ним с требованием "неотложно начать работу и явиться в парламент с отчетом".

Тут стоит напомнить, что, согласно закону, результаты аудита НАБУ - единственное основание, по которому парламент может отправить в отставку директора антикоррупционного бюро до окончания семилетнего срока его полномочий. Именно поэтому вокруг избрания аудитора НАБУ от парламента несколько месяцев продолжалась настоящая политическая война, пока этим аудитором не стала более-менее равноудаленная от центров влияния фигура Владимира Василенко. Компанию ему составили Михаил Буроменский от Кабмина и Павел Жебривский от президента. Казалось бы, тройка аудиторов может, засучив рукава, приниматься за работу, а Сытник нервно ждать результатов. Но на практике все оказалось далеко не так просто.

НАБУ, как известно, работает с 2015 г., и дел за это время накопилось что-то около семи сотен, каждое из которых насчитывает не один том. При этом закон не предусматривает никакой формы статистической отчетности, и НАБУ этой отчетности не ведет, что только усложняет задачу. По закону комиссия аудиторов из трех человек назначается на год и по логике должна проверять год работу ведомства, но, поскольку НАБУ работает уже три года без всякого аудита, не совсем понятно, какой именно срок работы бюро должна проверять комиссия в такой ситуации.

Кроме того, даже если представить, что 81-летний Василенко вместе с двумя более молодыми коллегами лично придут в НАБУ и начнут проверять всю их документацию (что само по себе невероятно), они явно не успеют завершить аудит за год, тем более что два месяца их полномочий уже истекли.

Обо всех этих проблемах и начал говорить Василенко сразу после избрания, отмечая, что для практического проведения аудита необходимы кадры, материально-техническое и финансовое обеспечение для этих кадров, что требует внесения правок в закон, чем депутаты не занимаются и не совсем понятно, когда начнут заниматься. И, разумеется, Василенко начал требовать продления срока полномочий комиссии, потому что, даже если все необходимое будет принято депутатами в самые кратчайшие сроки, завершить аудит за оставшееся время все равно будет нереально.

Таким образом, процедура аудита НАБУ достаточно прочно увязла в бюрократической трясине, чем Сытник вполне может быть доволен, а его политические партнеры в парламенте из группы еврооптимистов, можно не сомневаться, приложат достаточно усилий, чтобы сохранить сложившийся статус-кво.

Разумеется, в этой ситуации аудиту НАБУ можно было бы придать ускорительного пинка, но далеко не факт, что президент Порошенко решится ввязываться в войну с Сытником накануне выборов. "Народный фронт" и даже генпрокурор Луценко могут требовать скорейшего аудита НАБУ и высказывать свои претензии к работе ведомства Сытника сколько угодно, но любые практические шаги со стороны президентской фракции в этом направлении гарантированно спровоцируют медиаатаку на Порошенко с обвинениями в попытке расправиться с антикоррупционером при помощи аудита. Благо группа парламентской поддержки Сытника во главе с Сергеем Лещенко, хоть и не очень многочисленна, но достаточно шумная, вхожа в посольство США и обладает серьезным медийным ресурсом. Да и на Западе у Сытника есть сильные союзники. Не так давно, к слову, стало известно, что расширения полномочий НАБУ требует Международный валютный фонд и требование это "подшито" к условиям выдачи очередного транша.

Должен понимать сложившуюся ситуацию и сам Сытник. Возможно, именно поэтому к людям из ближайшего окружения президента особенных претензий у НАБУ пока нет. Иногда с легкой руки все того же Лещенко появляется информация, что НАБУ начала свое расследование, например, "газового бизнеса, связанного с партнерами Порошенко", по мотивам материалов журналистов, но дальше деклараций о намерениях такие расследования не идут.

И если подобная тенденция сохранится до нового года, то педалировать аудит НАБУ не будет особенно выгодно уже никому и в первую очередь самим аудиторам. Слишком мало времени останется до выборов. В бюджете на 2019 г. расходы на комиссию независимого контроля за НАБУ, разумеется, предусмотрят, и аудиторы начнут неспешно подбирать штат и закупать нужную технику, как это обычно и бывает. А Сытник тем временем сконцентрируется на том, чтобы выбить себе максимально возможные полномочия, и будет ждать результатов выборов. И только потом вопрос аудита снова обретет актуальность, но тогда и политическая ситуация в стране, и положение самого Сытника могут радикально поменяться.