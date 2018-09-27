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Как с Томосом. Стартовал процесс лишения России права вето в Совбезе ООН
23:17 27.09.2018 |
Нынешняя 73-я сессия Генассамблеи ООН, возможно, потому, что проходит на фоне целой серии пропущенных Россией в последнее время болезненных ударов - от полного разоблачения отравителей из ГРУ до клинча с Израилем и Турцией, оказалась достаточно удачной для Украины.
Восходящий тренд
Взаимосвязь здесь очевидна - никаких предложений миру опозорившаяся в Европе и остановленная в Сирии, а также лишаемая своего "консервативного очарования" в виде масштабного проникновения РПЦ Москва сделать уже не в состоянии. Никто, затаив дыхание, не ждал в Нью-Йорке Владимира Путина, как бывало еще относительно недавно. Поэтому украинские вопросы маргинализовать не удалось, более того, они органично вписались в некий восходящий тренд.
Похоже, эту тенденцию задал французский лидер Эммануэль Макрон, проявляющий все большую энергию на мировой и европейской арене. В конце концов, уже третьему президенту Франции подряд приходится набирать очки во внешней политике, поскольку общество Пятой Республики продолжает сопротивляться социальному реформированию. Поэтому и далеко не только Макрону, но и многим западным лидерам остается только пытаться активно менять окружающий мир под потребности общественного большинства в своих странах. К таким потребностям принадлежит и необходимость трансформации ООН, в первую очередь ее Совета безопасности, в действенный элемент укрощения агрессоров и предотвращения хронических конфликтов, иначе не избежать новых разрушительных для все более хрупкого западного мира волн переселения народов и атак со стороны переваренных мафией малоразвитых государств.
По мнению Макрона, мировой порядок требует коррекции и обновления принципов построения. "Пришло время посмотреть заново на сегодняшний мир. Мировой порядок сталкивается со сложностями в саморегуляции: экономические, финансовые и климатические проблемы по-прежнему актуальны", - подчеркнул французский лидер и добавил, что ООН не всегда способна контролировать положение дел на планете. "Наша организация часто лишь осуждала нарушение прав, вместо того чтобы их защищать", - отметил он. Макрон выразил мнение о необходимости создания новой модели, которая бы поддерживала баланс сил в мире, потому что предыдущие, основанные на блоках, а потом сверхдержавах, себя уже исчерпали. "И теперь мы наблюдаем новую нестабильность в мире, которая характеризуется существованием нескольких центров силы", - сказал французский президент. И добавил, что суверенитет стран и равенство людей должны быть важнейшими ценностями, которые должны неукоснительно соблюдаться.
Также, и это основной месседж для Украины, раскол в Совбезе ООН все чаще мешает принимать эффективные действия, констатировал президент Франции. ООН становится все более беспомощной, а посему необходимо ограничение права вето и расширение количества членов Совбеза. На фоне краха "либерального вестфальского мирового порядка" в ООН есть (очевидный намек) те, кто хочет работать под лозунгом "Прав тот, кто сильнее", но такой односторонний подход, не имеющий никакой легитимности, по словам Макрона, обернется противостоянием "всех против всех" и в конечном итоге не защитит никого.
Напомним, что еще минувшей осенью Петр Порошенко, а в мае 2018 г. постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявляли, что Совбез ООН должен быть реформирован с ограничением права вето для его постоянных членов. Россия, являясь постоянным членом организации, уже 11 раз блокировала в ООН резолюции, которые касались расследования применения в Сирии химического оружия. А сегодня химические атаки касаются не только разрушенной Сирии, но угрожают и наиболее развитым государствам.
Поэтому имя той дичи, на которую объявлена глобальная охота, сегодня уже известно всем. Причем ее гон начался уже и на той площадке, где она традиционно была сильна. "Россия бесцеремонно нарушает международные нормы - захватывает территории и использует химическое оружие в других странах", - заявила в Нью-Йорке премьер Великобритании Тереза Мэй. Отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, ответственность за которое премьер возложила на российские спецслужбы, она назвала "отвратительным".
Ранее министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что считает интервью "Александра Петрова" и "Руслана Боширова" российскому государственному телеканалу RT фейковым телешоу. Комментируя это интервью, Хант напомнил, что, когда в 2014 г. российские военнослужащие вторглись в Украину, они, как утверждала Москва, находились в отпуске. "Пора остановить фейковые телешоу - мир раскусил Россию", - отметил Хант.
Впрочем, в контексте ООН очевидно, что лидером в ней становится Франция, ведь Макрон предложил как можно быстрее (чуть ли не в этом году) провести через Ассамблею ограничения права вето постоянных членов Совбеза. Столь динамичный поворот от слов к делу очень важен именно для нашей страны, инициировавшей процесс, еще два года назад казавшийся просто идеалистическим добрым пожеланием, но алгоритм был найден.
Китай в курсе
Президенту Трампу тоже надо отдать должное - он повеселил Генассамблею. Во-первых, юмор в нынешние тяжелые для мира времена очень важен, он сбрасывает напряжение и настраивает на конструктивный лад. Привычно осудив козни глобализма, Трамп тем не менее (и этого не расслышали) выступил за мирное и взаимоуважительное сосуществование свободных национальных патриотизмов.
Во-вторых, ООН сама по себе нуждается в восстановлении своей легитимности, ведь ее авторитета (как когда-то у Лиги Наций) не хватило для предотвращения нападения России на Украину или иранской оккупации заметной части Сирии (в рамках которой россияне выполняют функцию вольнонаемных полицаев).
Несмотря на понятное взаимное неприятие, у Трампа ровно такая же проблема, как и у Мэй: прожекты выламывания США и Великобритании из систем глобального управления потерпели фиаско, но элитам с провинциальным складом ума нужно время, чтобы это осознать.
В свою очередь, в определенном смысле конструктивной оппозицией западному консенсусу в отношении магистрального пути развития планеты выступает сегодня Китай, на основе консенсуса проводящий мирную экономическую реколонизацию Африканского континента и сегментов других объективно отсталых регионов планеты. В частности, именно поэтому с Пекином намерены считаться в Париже, Берлине и Оттаве. Да и в Вашингтоне с Лондоном (в последнем случае в особенности - вспомним, какую столицу первой посетил новый министр иностранных дел королевства Хант).
Представляется, что ограничение политико-дипломатических возможностей РФ в Совбезе ООН выгодно самому Пекину, так как снижает ныне максимально реализуемый Москвой деструктивный потенциал в отношении нового китайского партнера в Европе - Республики Беларусь. А также с точки зрения возможного подрыва путинским режимом-террористом начавшегося (в основном благодаря давлению Вашингтона и Пекина) процесса стабилизации на Корейском полуострове и просматривающейся конвергенции Корей. Ведь на уровне финансового сектора Китай уже неофициально участвует в кампании по приведению мирового статуса РФ в соответствие с ее весом в глобальной экономике и природой ее управленческой модели.
Обратный отсчет
В свою очередь, украинский президент Петр Порошенко подавляющую часть времени говорил с трибуны ООН о войне с Россией, Донбассе и Крыме. Однако самое главное в выступлении Порошенко - это продолжение борьбы за развертывание многонациональной миротворческой миссии ООН на временно оккупированной территории Донбасса.
Впервые Украина обратилась с просьбой ввести миротворцев к тогдашнему генсеку ООН Пан Ги Муну еще в апреле 2015 г. В прошлом году президент Украины в своей речи в ООН также подробно останавливался на этом вопросе.
На этот раз он был максимально конкретным, заявив, что мы нуждаемся в "миссии ООН с мощным мандатом и широким кругом ответственности, который бы способствовал возвращению мира на украинскую землю. А не той, которая поможет заморозить конфликт или закрепить присутствие агрессора и его приспешников на Донбассе". За три года Украина уже заручилась в этом проекте поддержкой США, Германии и Франции, где разделяют именно украинский подход к такой миссии. По словам Павла Климкина, вместе с этими странами Украина готовит к внесению на голосование Совбеза ООН проект резолюции о введении миротворческой миссии ООН на Донбасс.
Само по себе положительное голосование за такую резолюцию уже будет означать начало урегулирования, ведь для этого нужно согласие России (но если реформа ООН быстро сдвинется с места, то оно может и не понадобиться - это, извините, как с Томосом). Тем не менее миротворцы ООН зайдут на Донбасс только после того, как россияне согласятся выйти, - не воевать же с ними их туда пошлют. Три года назад, когда Порошенко обратился к генсеку ООН, его внутренние и внешние критики считали это фантазией, о которой никто не будет и говорить. Но теперь этот вопрос серьезно обсуждается в ООН и других международных площадках.
Поэтому в целом прошедшее заседание Генассамблеи можно считать на редкость удачным для нашей страны. А также для интересов глобального общества, в целом уже привыкшего считать ООН довольно архаичным институтом. Однако, возможно, с 73-й Ассамблеи начнется отсчет реконструкции мирового порядка, в последние годы получившего немало пробоин.
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