Под крылом у Банковой. Почему КСУ не порадует Тимошенко и Ляшко

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

После того как Верховная Рада доукомплектовала КСУ, повысилась вероятность сюрпризов от этого органа. Например, отмены моратория на продажу сельхозземель.

Согласно Конституции в состав Конституционного суда Украины (КСУ) входят 18 судей. Президент, Верховная Рада и съезд судей Украины назначают по шесть судей КСУ. 20 сентября Верховная Рада заполнила две вакансии, остававшиеся по ее квоте.

Происходило это довольно интересно для тех, кому занимательны истории из закулисья. После изменений, внесенных в Конституцию 2 июня 2016 г., отбор кандидатов на должность судьи КСУ осуществляется на конкурсных началах. В случае с Верховной Радой конкурс заключается в том, что любая депутатская фракция или группа может предложить по одному кандидату на каждую вакансию, а затем парламент выбирает из них открытым голосованием по своему вкусу.

На две вакансии были внесены четыре кандидатуры: Ирина Завгородняя и Наталия Якимчук от БПП, Олег Первомайский от "Народного фронта", Николай Короткевич от "Батьківщини". Когда в самом конце вечернего заседания парламента 20 сентября дошла очередь до рассмотрения вопроса об избрании недостающих двух судей КСУ, должно было пройти обсуждение кандидатов. Однако представители БПП и НФ вообще не сочли нужным агитировать за своих выдвиженцев, а только призвали проголосовать "за", даже не объясняя, за кого именно, хотя от этих двух фракций было три кандидатуры на две вакансии. Кого поддержать, а кого провалить - обо всем этом было договорено еще до рассмотрения вопроса в зале.

В то же время выступившие от "Батьківщини" Сергей Соболев и Сергей Власенко красноречиво расхваливали выдвиженца своей фракции Николая Короткевича. Но это ему не помогло - в ходе рейтингового голосования он набрал лишь 68 голосов. БПП почти единодушно, что вообще-то большая редкость, поддержал обеих своих выдвиженок и кандидата от НФ. А вот НФ поддержал собственного протеже и одну из претенденток от БПП, то есть фактически выступил в роли последней отборочной инстанции. Выбор НФ пал на Ирину Завгороднюю, благодаря этому она получила 223 голоса, а Наталия Якимчук - только 121. Выдвиженец НФ Олег Первомайский набрал 238 голосов - больше всех из четверки кандидатов.

После рейтингового голосования было проведено решающее - сразу по двум кандидатурам, набравшим наибольшее число голосов. За назначение Ирины Завгородней и Олега Первомайского судьями КСУ проголосовали 230 депутатов. Правящей коалиции БПП и НФ традиционно подсобили голосами группы "Воля народа" и "Відродження", а также небольшая часть внефракционных. Остальные фракции дали только три голоса. С одной стороны, это говорит о том, что БПП и НФ сильно рисковали не получить желаемого результата. На весу был каждый голос. Но с другой - теперь КСУ пополнился двумя судьями, в чьей надежности БПП и НФ уверены.

Ирина Завгородняя с января 2011 г. работала судьей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел. Олег Первомайский с сентября 2011 г. работал доцентом кафедры гражданского права на юридическом факультете Киевского национального университета им. Т. Шевченко и по совместительству старшим научным сотрудником НИИ частного права и предпринимательства им. академика Ф. Бурчака Национальной академии правовых наук Украины.

Таким образом, теперь шестерка судей КСУ от Верховной Рады полностью укомплектована. И вся она, что немаловажно, избрана после революции. 13 марта 2014 г. парламент путем тайного голосования назначил четырех судей: Николая Мельника, Сергея Саса, Игоря Слиденко и Станислава Шевчука. 21 февраля 2018 г. Станислав Шевчук тайным голосованием судей КСУ избран председателем КСУ на трехлетний срок. Вообще же, согласно Конституции, срок полномочий судьи КСУ - девять лет без права быть назначенным повторно.

Шестерка судей КСУ от президента включает двух судей, которые были назначены еще Януковичем. Это Александр Тупицкий, назначенный 14 марта 2013 г., и Александр Касминин, назначенный 17 сентября 2013 г. Причем Тупицкий 15 марта 2018 г. тайным голосованием судей КСУ избран заместителем председателя КСУ на трехлетний срок. Это весомая должность: КСУ делится на два сената по девять судей в каждом, и заседаниями первого сената руководит глава КСУ, а на заседаниях второго сената председательствует замглавы КСУ.

Петр Порошенко 26 января 2016 г. назначил судьями КСУ Виктора Колесника и Владимира Мойсика, а 27 февраля 2018 г. - еще двоих: Сергея Головатого и Василия Лемака. В последнем случае президенту помогла определиться конкурсная комиссия, которая предложила ему шесть кандидатур в порядке приоритетности (согласно числу баллов, набранных на конкурсе). Порошенко выбрал тех, кто занял две верхние строки списка.

Наконец, среди шестерых судей КСУ, избранных съездом судей Украины, четверо были избраны еще во времена Януковича: 16 сентября 2010 г. - Михаил Гультай, Михаил Запорожец и Наталия Шаптала (до истечения срока их полномочий осталось меньше года), 22 февраля 2013 г. - Александр Литвинов. Двое избраны уже после революции: 13 ноября 2015 г. - Виктор Кривенко, 13 ноября 2017 г. - Виктор Городовенко.

Сейчас, когда Верховная Рада полностью заполнила свою квоту, шестеро судей КСУ от парламента и четверо от Порошенко вместе составляют большинство (10 из 18). Впрочем, у них есть как минимум четыре союзника из числа остальных восьмерых судей КСУ. Об этом можно судить по тому, что 28 февраля 2018 г. КСУ, когда в его составе было только 14 судей (Головатый и Лемак на тот момент еще не принесли присягу и в заседании не участвовали), признал неконституционным пресловутый закон Колесниченко - Кивалова "Об основах государственной языковой политики". Решение КСУ считается принятым, если за него проголосовало не менее 10 судей КСУ.

26 апреля 2018 г. КСУ сделал еще одно доброе дело - признал неконституционным Закон "О всеукраинском референдуме", который был принят 6 ноября 2012 г., чтобы создать Януковичу возможность протащить через референдум новую конституцию в обход Верховной Рады. В том заседании КСУ тоже принимали участие только 14 судей (отсутствовали Городовенко и Шаптала), тем не менее суд смог принять правильное решение.

Однако в любом случае голоса двух новых судей КСУ не будут лишними. Сейчас на рассмотрении суда находится более 40 конституционных представлений. Среди них есть и откровенно реваншистские, например, требующие признать неконституционными многие положения Закона "Об очищении власти", а также целиком Закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Есть в этом списке и представление об отмене закона, который открыл Юрию Луценко путь к должности генпрокурора. Теперь больше шансов, что эти представления будут отклонены, а упомянутые законы останутся в силе.

В то же время повышается вероятность признания неконституционным моратория на куплю-продажу земель сельхозназначения. К тому же 22 мая ЕСПЧ признал земельный мораторий в Украине нарушением прав человека, и 22 августа это решение вступило в силу. Если КСУ займет такую же позицию, это могло бы внести свежую струю в избирательную кампанию. Как известно, за отмену моратория выступает Петр Порошенко, тогда как Юлия Тимошенко и Олег Ляшко категорически против.