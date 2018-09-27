Финансовые новости
- |
- 27.09.18
- |
- 08:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Закон о праве муниципальных инспекторов выписывать штрафы и эвакуировать неправильно припаркованные авто вступил в силу
08:02 27.09.2018 |
Вступил в силу закон, разрешающий муниципальным инспекторам выписывать штрафы и эвакуировать припаркованные автомобили, препятствующие движению транспорта.
Закон был обнародован в официальной газете Верховной Рады "Голос України" 31 марта и вступил в силу через 180 дней со дня опубликования, передают Українські Новини.
Согласно закону, от имени исполнительных комитетов местных советов инспекторы по парковке наравне с полицейскими будут уполномочены составлять административные протоколы и эвакуировать неправильно припаркованные автомобили.
Эвакуация может осуществляться если авто поставлено:
* на проезжей части в 2 и более рядов; железнодорожных переездах;
* трамвайных путях;
* эстакаде;
* мосту;
* путепроводе или под ним;
* в тоннеле;
* на пешеходном переходе или ближе 10 м. от него с обеих сторон;
* на перекрестках и ближе 10 м. от края пересекаемой проезжей части при отсутствии на ней пешеходного перехода;
* ближе 30 м. от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств;
* ближе 10 м. от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения;
* ближе 10 м. от выездов с прилегающих территорий и непосредственно в месте выезда.
После задержания транспортных средств инспектор обязан безотлагательно сообщить об этом в Национальную полицию, с указанием времени и места, куда был эвакуирован автомобиль.
Эта информацию будет размещаться также на веб-портале исполнительного органа местного совета.
Обстоятельства, послужившие основанием для временного задержания транспортного средства, должны быть обязательно зафиксированы в режиме фотосъемки или видеозаписи и в соответствующем протоколе об административном правонарушении.
Информация об эвакуации должна сразу же передаваться на мобильный номер и электронную почту владельца автомобиля.
Забрать задержанный автомобиль со штрафплощадки, можно будет только после уплаты штрафа, а также стоимости транспортировки и хранения.
Тарифы за эвакуацию: за авто до двух тонн - 720 грн. Хранения - 144 грн за сутки.
Инспекторам по парковке запрещается принимать наличные средства в качестве платы за услуги парковки.
Нарушение правил парковки транспортных средств, в том числе неуплата стоимости услуг по пользованию площадкой для платной парковки, влечет наложение штрафа в 20-кратном размере от стоимости 1 часа услуги по пользованию парковки.
Парковка в местах, предназначенных для бесплатной парковки транспортных средств, лицами, которые не имеют соответствующих льгот, влечет наложение штрафа в 30-кратном размере от стоимости 1 часа услуги по пользованию парковкой.
Постановление об административном взыскании за нарушение правил парковки может выноситься без участия нарушителя.
Копию постановления или уведомления о привлечении к административной ответственности за зафиксированные нарушения будут оставлять на лобовом стекле автомобиля.
Как сообщали Українські Новини, с января по июль коммунальное предприятие "Киевтранспарксервис" получило 23 млн гривен доходов после внедрения безналичной оплаты за услуги парковки в Киеве.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Закон о праве муниципальных инспекторов выписывать штрафы и эвакуировать неправильно припаркованные авто вступил в силу
ТОП-НОВОСТИ
|На курсовые тренды 26 сентября повлияла активизация участников рынка в связи с окончанием финансового месяца
|Голоса из сортира. Почему Порошенко можно поздравить с успехом в ООН
|Госбюджет Украины в августе сведен с профицитом 25,15 млрд грн
|Енергетична суперечка ЄС та Росії: що змінить для України рішення СОТ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|«Грозные» попы: Когда Онуфрий и компания убегут из Украины
|Рулетка-2019. В чьи предвыборные корзины понесут яйца региональные князьки
|Спрос и предложение на межбанке 25 сентября были преимущественно сбалансированы
|Как проиграть, демонстрируя силу. Почему асадовские C-300 стрелять не будут
|Экспортные рекорды не помогли. Почему «Газпром» вылетел из списка энергетических лидеров
|«UA:Первый» без денег: Необходимо ли вообще украинцам «общественное»
Это интересно
|В Fujitsu разработан алгоритм сжатия изображений в 1000 раз
|Peugeot 508 и 3008 стали подзаряжаемыми гибридами
|Google утаила от пользователей новую функцию автоматической авторизации
|«Печка-холодильник» в сумке. Как украинцы планируют освободить офисы от микроволоновок
|В США вынесен приговор создателю «VirusTotal для киберпреступников»
|Amazon может открыть 3000 магазинов без кассиров к 2021 году
|Porsche отказывается от дизеля