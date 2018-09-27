Закон о праве муниципальных инспекторов выписывать штрафы и эвакуировать неправильно припаркованные авто вступил в силу

Вступил в силу закон, разрешающий муниципальным инспекторам выписывать штрафы и эвакуировать припаркованные автомобили, препятствующие движению транспорта.

Закон был обнародован в официальной газете Верховной Рады "Голос України" 31 марта и вступил в силу через 180 дней со дня опубликования, передают Українські Новини.

Согласно закону, от имени исполнительных комитетов местных советов инспекторы по парковке наравне с полицейскими будут уполномочены составлять административные протоколы и эвакуировать неправильно припаркованные автомобили.

Эвакуация может осуществляться если авто поставлено:

* на проезжей части в 2 и более рядов; железнодорожных переездах;

* трамвайных путях;

* эстакаде;

* мосту;

* путепроводе или под ним;

* в тоннеле;

* на пешеходном переходе или ближе 10 м. от него с обеих сторон;

* на перекрестках и ближе 10 м. от края пересекаемой проезжей части при отсутствии на ней пешеходного перехода;

* ближе 30 м. от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств;

* ближе 10 м. от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения;

* ближе 10 м. от выездов с прилегающих территорий и непосредственно в месте выезда.

После задержания транспортных средств инспектор обязан безотлагательно сообщить об этом в Национальную полицию, с указанием времени и места, куда был эвакуирован автомобиль.

Эта информацию будет размещаться также на веб-портале исполнительного органа местного совета.

Обстоятельства, послужившие основанием для временного задержания транспортного средства, должны быть обязательно зафиксированы в режиме фотосъемки или видеозаписи и в соответствующем протоколе об административном правонарушении.

Информация об эвакуации должна сразу же передаваться на мобильный номер и электронную почту владельца автомобиля.

Забрать задержанный автомобиль со штрафплощадки, можно будет только после уплаты штрафа, а также стоимости транспортировки и хранения.

Тарифы за эвакуацию: за авто до двух тонн - 720 грн. Хранения - 144 грн за сутки.

Инспекторам по парковке запрещается принимать наличные средства в качестве платы за услуги парковки.

Нарушение правил парковки транспортных средств, в том числе неуплата стоимости услуг по пользованию площадкой для платной парковки, влечет наложение штрафа в 20-кратном размере от стоимости 1 часа услуги по пользованию парковки.

Парковка в местах, предназначенных для бесплатной парковки транспортных средств, лицами, которые не имеют соответствующих льгот, влечет наложение штрафа в 30-кратном размере от стоимости 1 часа услуги по пользованию парковкой.

Постановление об административном взыскании за нарушение правил парковки может выноситься без участия нарушителя.

Копию постановления или уведомления о привлечении к административной ответственности за зафиксированные нарушения будут оставлять на лобовом стекле автомобиля.

Как сообщали Українські Новини, с января по июль коммунальное предприятие "Киевтранспарксервис" получило 23 млн гривен доходов после внедрения безналичной оплаты за услуги парковки в Киеве.