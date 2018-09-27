На курсовые тренды 26 сентября повлияла активизация участников рынка в связи с окончанием финансового месяца

Елена Лысенко / UBR.ua

Банкиры предсказали валютное подорожание еще вчера, так что никаких шоковых явлений оно не спровоцировало: как только появилась информация о перечислении бизнесу 3,7 млрд. грн. в качестве возмещений по НДС, стало ясно, что он снизит объемы продажи валюты на межбанке. По разным оценкам, объем долларовых конвертаций бизнеса сегодня сократился на 10-15%. Спасали ситуацию банки - развернули продажу припасенной СКВ со своей валютной позиции (готовились к таким распродажам неделю назад). Конечно, со спекулятивной наценкой - именно на нее курс межбанка сегодня и поднялся. Нацбанк в ситуацию не вмешивался.

«На курсовые тренды повлияла активизация участников рынка в связи с окончанием финансового месяца, на фоне роста гривневой ликвидности в системе вследствие возмещений НДС. Вчерашнее участие НБУ в торгах с выкупом излишка валютного предложения в системе Matching также дало определенный сигнал рынку о достижении локального дна и подстегнуло разворот тренда», - при этом отметил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

И уточнил, сколько средств в итоге осело на счетах: остатки банков на корсчетах в НБУ увеличились на 2,6 млрд. грн (до 54,6 млрд. грн.), а объем ликвидности, мобилизованной регулятором через его депозитные сертификаты, снизился на 0,8 млрд. грн. (до 23,5 млрд. грн.).

26 сентября не появлялось данных о новых вливаниях Госказначейства по НДС. «Скорее всего, новая партия гривневой ликвидности по налогу поступит в четверг-пятницу, и тогда же последует реакция межбанка», - считает начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Ну и конечно же вслед за межбанком среагирует наличный рынок. Как именно - финансисты пока берутся предсказывать. Сегодня он ответил практически пропорционально: средний курсовой диапазон на продаже доллара людям вырос на 5 копеек - до 28,15-28,20 грн./$. В этом диапазоне работали Ощадбанк, Проминвестбанк, Укрэксимбанк, Мегабанк, УкрСиббанк, ОТП Банк, Райффайзен Банк Аваль, Приватбанк, Альфа-Банк, ПУМБ. Минимальный курс поднялась на 3 копейки - до 28,05 грн./$ (Первый инвестиционный банк). При этом выкуп валюты у населения производился в широких рамках - 27,20-28,09 грн./$.

Скорее всего, кассы и завтра продолжат повышать свои ценники пропорционально межбанку. А безналичному рынку прочат новое валютное подорожание.

«Думаю, на старте торгов курсовой коридор поднимется к 28,15-28,20 грн./$. Экспортеры вряд ли будут торопиться с продажами свободной части выручки. Потому банки продолжат свои валютные продажи с позиций, дефицита доллара не будет», - заверил Гриненко. Более широкий прогноз на четверг заложил Олег Куринной - 28,10-28,20 грн./$.